Nhiều bà bầu chuyển dạ mới biết nhiễm HIV

Phụ nữ nhiễm HIV vẫn có thể mang thai / Số thai phụ nhiễm HIV/AIDS tăng cao

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng chống AIDS diễn ra tại Hà Nội ngày 8/7.

Theo thứ trưởng Long, công tác dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con đang triển khai trên toàn quốc với những định hướng mới: tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai sớm, uống thuốc ARV sớm từ tuần thai thứ 14 thay cho tuần thai thứ 28 như trước đây. Hoạt động xét nghiệm nhiễm HIV ở trẻ dưới 18 tháng tuổi được thực hiện tại Viện Pasteur TP HCM và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, bà bầu có thể uống thuốc ARV ngay từ tuần thứ 14 thay vì 28 như trước đây. Ảnh chỉ có tính chất minh họa: H.M.

Nếu không can thiệp thông qua các hoạt động dự phòng thì cứ 100 bà mẹ nhiễm HIV mang thai thì sẽ có khoảng 30-40 đứa trẻ sinh ra mắc bệnh. Trong khi nếu can thiệp đúng, kịp thời thì sẽ chỉ có dưới 5 trẻ sinh ra bị. Các biện pháp can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con gồm dự phòng bằng ARV, dùng sữa thay thế cho con và giới thiệu các dịch vụ chăm sóc và điều trị sau sinh.

Theo Bộ Y tế, người mẹ có nguy cơ truyền HIV cho con trong khi có thai, khi sinh và cho con bú. Trong số 20 trẻ có mẹ bị nhiễm HIV mà không sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đề phòng thì sẽ có khoảng 7 trẻ bị nhiễm nếu không dùng thuốc điều trị và 13 vẫn không bị nhiễm dù có bú mẹ. Trong 7 bé bị nhiễm thì có 4 bị nhiễm trong bào thai và khi sinh, 1-3 qua bú sữa mẹ. Nếu ngừng bú mẹ sớm thì sẽ ít trẻ bị nhiễm.

Ước tính mỗi ngày nước ta có 29 trường hợp nhiễm HIV được phát hiện. Đáng chú ý, số người nhiễm là nữ gia tăng theo các năm. Nếu như năm 2007 trong số những người nhiễm HIV, tỷ lệ là nữ chỉ chiếm 24% thì 5 tháng đầu năm nay đã tăng lên gần 34%.

Ngoài ra, trước đây tiêm chích ma túy là con đường lây truyền chủ yếu, những năm gần đây xu hướng lây qua tình dục tăng, đặc biêt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn, tại Cần Thơ hơn 75% phát hiện nhiễm HIV qua quan hệ tình dục.

"Con đường lây truyền HIV qua đường tình dục bắt đầu tăng cao hơn đường máu (chủ yếu là tiêm chích ma túy) từ năm 2012. Phòng chống HIV qua con đường ma túy đã khó khăn thì qua quan hệ tình dục còn khó khăn hơn. Nguy cơ lây truyền qua đường tình dục đang ảnh hưởng lớn đến tình hình dịch HIV tại Việt Nam", thứ trưởng Long nói.

Nam Phương