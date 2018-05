Nhiều bà mẹ chưa hiểu đúng về sữa nước

Cho con uống sữa tươi, sữa tiệt trùng... hàng ngày song không các bà mẹ chưa hiểu rõ về chất lượng, thành phần cũng như khác nhau giữa các loại sữa nước. Công ty DSquare, chuyên phát triển các hoạt động cộng đồng trên internet, vừa kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường IPSOS thực hiện cuộc khảo sát trên 200 bà mẹ có con 2-12 tuổi uống sữa nước ít nhất một lần một ngày, sống tại Hà Nội và TP HCM. Kết quả cho thấy: 58% người được hỏi chưa phân biệt đúng sự khác nhau giữa các loại sữa nước. Nhiều mẹ thiếu những thông tin cần thiết khi chọn sữa nước cho bé và gia đình. 18% những người được hỏi thừa nhận "không rõ sự khác biệt giữa các chủng loại sữa nước và chỉ mua sản phẩm của công ty có uy tín và con tôi thích uống".

Sữa tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đều có những ưu điểm riêng. Ảnh minh họa.

Trong khảo sát về xếp loại chất lượng của các loại sữa nước, không ít ý kiến nhầm lẫn rằng: Do thành phần chính là sữa bột hòa tan với nước nên sữa tiệt trùng không chất lượng bằng sữa tươi tiệt trùng. Về điều này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, sữa tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đều có những ưu điểm riêng. Trong khi sữa tươi tiệt trùng có thành phần chính là sữa tươi nguyên liệu nên giữ được hương vị thơm ngon của sữa bò; thì với sữa tiệt trùng, mỗi nhà sản xuất sẽ có một công thức riêng bổ sung thêm các vi chất, chất khoáng, chẳng hạn như bổ sung vi chất cần thiết cho trẻ em. Việc này không chỉ giúp bù đắp các dưỡng chất đã thất thoát, mà còn tăng cường các chất dinh dưỡng thiết yếu phù hợp cho từng nhóm đối tượng tiêu dùng.

Chất bảo quản là vấn đề khiến nhiều người tranh cãi. Không ít người nghĩ rằng sữa tiệt trùng không có chất bảo quản, song cũng có nhiều ý kiến ngược lại. Chị Ngọc, thành viên diễn đàn webtretho, chia sẻ: "Tôi đã nghe người ta nói nhiều về việc công nghệ tiệt trùng giữ sản phẩm được lâu mà không cần chất bảo quản. Nhưng tôi vẫn không tin lắm. Hạn dùng đến hơn 6 tháng thì kiểu gì chẳng có chất bảo quản, không chất này thì chất kia".

Các sản phẩm sữa được chế biến và đóng gói trên dây chuyền khép kín trong điều kiện vô trùng, không sử dụng chất bảo quản. Ảnh minh họa.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm giải thích: công nghệ thanh trùng và tiệt trùng đều đã được các nhà sản xuất lớn áp dụng từ lâu. Công nghệ tiệt trùng UHT xử lý sữa ở nhiệt độ cao, trong thời gian rất ngắn, lên đến 140 độ C trong 4 giây nên đã diệt hết các vi khuẩn mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sữa. Do đó, sữa có thể được sử dụng tốt đến 6-9 tháng mà không cần đến chất bảo quản, cũng giống như các sản phẩm đóng hộp khác. Trong khi đó, công nghệ thanh trùng xử lý sữa ở nhiệt độ 90 độ C trong 30 giây rồi làm lạnh đột ngột ở 4 độ C. Một số nhà sản xuất lớn còn sử dụng thêm công nghệ ly tâm tách khuẩn, sữa thanh trùng có hạn sử dụng ngắn nên cũng không sử dụng chất bảo quản.

"Bên cạnh đó, tất cả sản phẩm sữa đều được chế biến và đóng gói trên dây chuyền khép kín trong điều kiện vô trùng. Sản phẩm được bảo vệ trong bao bì nhiều lớp để tránh các tác nhân gây hại của môi trường bên ngoài", Phó giáo sư Lâm cho biết.

Cũng theo khảo sát, với câu hỏi "Các chị mua sữa nước dựa vào những tiêu chí nào?”, 4 câu trả lời được lựa chọn nhiều nhất là: được làm từ 100% sữa bò tươi nguyên chất; bổ sung các vi chất và dưỡng chất thiết yếu; giàu vitamin và khoáng chất; có mùi vị thơm ngon. Theo Phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm, đó cũng là những tiêu chí được các nhà sản xuất lớn trong nước quan tâm và đã phát triển thành công, ví dụ như Vinamilk. Các sản phẩm sữa nước của tập đoàn đáp ứng về chất lượng, nhu cầu dinh dưỡng của nhiều người dùng hiện nay.

Thu Ngân