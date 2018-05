Nhiều người trẻ tuổi đã mắc chứng hay quên, mất ngủ

Trong 2 giờ tư vấn trực tuyến chứng hay quên, mất ngủ của giới văn phòng trên Báo điện tử VnExpress, Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn - Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên Trưởng khoa A9, Viện Y học Cổ truyền Quân đội đã nhận hàng trăm câu hỏi của độc giả. Không ít người còn rất trẻ đã mắc chứng hay quên, mất ngủ thường xuyên, ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống, công việc. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do áp lực của cuộc sống hiện đại khiến người trẻ, nhất là dân văn phòng chỉ mới 20-30 tuổi đã mắc bệnh - điều hiếm xảy ra trước đó. Dưới đây là phần tư vấn của hai bác sĩ trong buổi tư vấn trực tuyến.

- Thưa bác sĩ, tôi làm việc văn phòng, hay phải tiệc tùng tiếp khách, khoảng 2-3 năm nay tôi đã thấy có hiện tượng hay quên mặc dù trước đây tôi tự tin rằng có trí nhớ rất tốt. Ngoài ra tôi cũng hay thức khuya vì công việc. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi cách điều trị, từ việc ăn uống đến sử dụng thuốc như thế nào cho hợp lý, bởi có thể những nguyên nhân tôi nêu trên đây làm tôi mắc chứng hay quên nhưng tôi không thể ngừng được cũng vì lý do công việc. Xin cám ơn bác sĩ rất nhiều! (Nhật Trường, 35 tuổi)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn - Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108:

Hay quên và mất ngủ là những chứng bệnh thường gặp ở người có tuổi. Nhưng trong cuộc sống công nghiệp hiện nay, đặc biệt là dân văn phòng, 2 chứng bệnh này có xu hướng trẻ hóa, thậm chí nhiều bạn trẻ chỉ 20-30 tuổi đã bị bệnh dày vò. Nguyên nhân thực thể thì ít, nhưng nguyên nhân chức năng thì nhiều.

Biện pháp khắc phục không có gì tốt hơn là thay đổi chế độ làm việc theo hướng cân bằng làm việc và nghỉ ngơi, đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tích cực tập thể dục thể thao theo quan điểm của y học hiện đại, hoặc thực hành các phép tập luyện của y học cổ truyền như khí công, dưỡng sinh, yoga, cân ma đạt kinh, vẩy tay, tập thiền...

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm các thảo dược hoặc thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược để giúp cơ thể an thần, dưỡng tâm, hoạt huyết và bổ máu. Trên thị trường có rất nhiều sản phẩm mang đầy đủ các công năng nói trên, chứa đương quy, sinh địa, có hoạt động hoạt huyết như ngư tất, ích mẫu, xuyên khung, đan tâm.... Có những vị thuốc được y học hiện đại chứng minh là tăng lưu thông máu đến các cơ quan tạng phủ, cải thiện khả năng ghi nhớ, chống lo âu trầm cảm, điều tiết miễn dịch và chống oxy hóa như cao bạch quả, cao rau đắng biển (tên khoa học là bacopa monnieri)...

Chúc bạn mạnh khỏe!

- Cháu 27 tuổi, đã có gia đình và một bé trai 2,5 tuổi, hiện cháu là nhân viên kế toán làm việc trong văn phòng, gần đây cháu thường xuyên bị chóng mặt với tần suất khá nhiều 2-3 ngày một lần và thời gian bị chóng mặt kéo dài từ 5-30 phút. Cháu nghĩ bị tụt huyết áp nên có đi truyền nước và uống thuốc, cháu thấy không cải thiện lắm, bên cạnh đó cháu nhận ra mình giảm trí nhớ trầm trọng. Cháu quên tất cả những kiến thức đã học, công việc ngày hôm qua đã làm, tên của những người đồng nghiệp, hay cả những từ tiếng Anh mới học được 30 phút... Cháu cảm thấy rất lo lắng nếu cứ như thế này thì cháu sẽ không thể hoàn thành tốt được công việc... Cháu muốn hỏi bác sĩ bệnh của cháu có thể chữa trị được không ạ? Và sau khi chữa trị, trí nhớ của cháu có khôi phục lại không ạ? (Nguyễn Thị Vui, 27 tuổi, 1560/27/28 Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo Quận Bình Tân, Tp.HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Xin chào bạn và độc giả VnExpress.net!

Năm nay, bạn mới 27 tuổi, độ tuổi thanh niên. Thế nhưng do đặc thù công việc văn phòng liên quan đến nhiều căng thẳng thần kinh và stress, nên các biểu hiện hoa mắt chóng mặt phải gặp thường xuyên. Hiện nay tình trạng dân văn phòng suy giảm trí nhớ khá phổ biến, chủ yếu do ngồi nhiều, áp lực công việc. Trường hợp suy giảm trí nhớ của bạn là không bình thường nhưng chưa rõ nguyên nhân. Bạn nên đến cơ sở y tế uy tín để kiểm tra sức khỏe toàn bộ, đặc biệt ghi lại lưu huyết não đồ để xem tình trạng lưu thông máu, cung cấp máu cho não bộ có suy giảm hay không. Từ đó, bác sĩ sẽ đưa ra các biện pháp dùng thuốc hoặc không dùng thuốc để khắc phục. Không dùng thuốc bao gồm xoa bóp ray bấm huyệt, tập khí công dưỡng sinh, nghỉ ngơi an dưỡng... Dùng thuốc bao gồm các sản phẩm giúp hoạt huyết bổ máu để cải thiện tình trạng lưu thông, trong đó có những dược liệu hiệu quả như cao bạch quả.., chứa cao bacopa (rau đắng biển)...

Chúc bạn chóng cải thiện tình trạng này!

Thân,

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân và Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã có mặt tại tòa soạn VnExpress để tư vấn cho độc giả. Ảnh: Ngọc Thành

- Mỗi sáng tôi thường tập thể dục một tiếng, chiều 4h30 sẽ tập yoga. Khoảng hơn tháng nay tôi bị rơi vào tình trạng trưa ngủ tốt (từ 11h30 đến 13h) tối khoảng 20h thì buồn ngủ và ngủ sâu, nhưng khoảng đến 22h tỉnh dậy và rất là tỉnh, có khi thức đến 4h sáng, nên sáng hôm sau không thể tập thể thao. Xin các bác sĩ cho lời khuyên vì tôi sợ dùng thuốc ngủ sẽ bị nghiện thuốc. (Nguyễn Thanh Thúy, 51 tuổi, 102/13 Bàu cát 2 Phường 12 Quận Tân Bình TP HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Có thể nói bạn rất chú trọng chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tập thể dục và yoga có nhiều lợi ích cho thể chất và tinh thần con người. Song, hiện tượng ngủ đến 22h tỉnh giấc đối với người trẻ là không bình thường. Tôi có lời khuyên như sau:

Thứ nhất, bạn cần xem lại chế độ làm việc và nghỉ ngơi đã sắp xếp hợp lý chưa. Hiện nay cuộc sống vật chất của chúng ta có nhiều cải thiện xong đời sống tinh thần lại gặp quá nhiều căng thẳng. Vậy nên bạn nên điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi, thời điểm bắt đầu ngủ...

Thứ hai, ngoài việc tập yoga thường xuyên, bạn nên chú ý đến thực đơn hàng ngày, trong đó ưu tiên các thực phẩm có tác dụng an thân dưỡng não như chè long nhãn, chè hạt sen, canh hoa thiên lý, canh lá vông nem... Có thể chọn dùng các sản phẩm có tác dụng hoạt huyết dưỡng não có thành phần như cao bạch quả, ngưu tất, sinh địa, đan sâm, rau đắng biển (cao bacopa)... Các biện pháp tổng hợp như vậy sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu và liền mạch.

Chúc bạn có một giấc ngủ ngon!

- Tôi mất ngủ đã 8 năm nay, từ khi sinh cháu bé thứ nhất. Uống nhiều thuốc vẫn không khỏi. Xin được tư vấn? (cao thi minh duyen, 43 tuổi, 27/28 duong so 8 khu pho 1 phuong Linh Xuan Thu duc, TPHCM)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân, nguyên Trưởng khoa A9, Viện Y học Cổ truyền Quân đội:

Xin chào Duyên. Tôi rất vui khi được Duyên tin tưởng nhờ giải đáp thắc mắc về sức khỏe.

Tôi cũng là phụ nữ nên rất thông cảm với người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong xã hội hiện đại. Họ luôn luôn cố gắng phấn đấu để khẳng định mình trong xã hội. Đồng thời, họ cũng thực hiện thiên chức làm mẹ nên áp lực công việc giữa gia đình và xã hội khó tránh khỏi. Y học cổ truyền cho rằng phụ nữ với thiên chức làm mẹ nên có kinh nguyệt, chửa đẻ, nạo sảy... đều làm tổn thương đến phần huyết. Do đó, người ta nói "Huyết thì bất túc, khí thì có dư". Vì vậy khí huyết của phụ nữ thường hư dẫn đến dưỡng tâm an thần kém. Do đó, tình trạng mất ngủ sau sinh của phụ nữ rất hay gặp phải. Tôi không biết bạn tự ý dùng Đông, Tây y hay từng đến khám ở cơ sở y tế nào. Nếu tự ý mua thuốc uống, bệnh chưa đỡ cũng là điều dễ hiểu. Như bạn biết giấc ngủ vô cùng quan trọng, đó là thời gian cần thiết cho các tế bào não được nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng để hoạt động cho những ngày tới. Bạn mất ngủ 8 năm chắc chắn là ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể rất nhiều. Tôi khuyên bạn:

- Sắp xếp công việc gia đình, cơ quan hợp lý khoa học, tạo không gian, thời gian cần thiết cho riêng mình để nghỉ ngơi, tập luyện, giải trí

- Tạo không gian cho phòng ngủ phù hợp như yên tĩnh để giấc ngủ tốt

- Dinh dưỡng đủ chất nhưng cân đối, tăng cường hoa quả tươi để có nhiều vitamin, khoáng chất để chống lão hóa có lợi cho giấc ngủ và giữ cân nặng hợp lý. Uống đủ nước. Không nên ăn tối muộn gần giờ ngủ, những thức ăn quá nhiều đạm mỡ, khó tiêu hóa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ

- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để góp phần lưu thông khí huyết

- Nên đi khám sức khỏe tổng quát để kiểm tra: huyết áp, mỡ máu, đường huyết, công thức máu để biết có bị thiếu máu hay không...

- Bạn có thể sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng có công thức hoạt huyết, bổ huyết, dưỡng tâm an thần như đan sâm, đương quy, sinh địa, cao bạch quả, đặc biệt là cao bacopa có tác dụng chống lão hóa, giãn mạnh, tăng cường lưu thông máu... để tăng cường oxy, dinh dưỡng cho tế bào não. Những cách này có thể giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn. Chúc bạn nhanh tìm được giấc ngủ chất lượng, để tìm được niềm vui trong cuộc sống, công việc.

Các bác sĩ tư vấn cho độc giả. Ảnh: Ngọc Thành

- Chào bác sĩ, em năm nay 36 tuổi. Em bị đau nhức cổ, vai và cổ tay rất nặng nên phải nghỉ làm. Trước khi nghỉ làm thì em có uống thuốc Tây của bác sĩ cho nhưng không giảm đau. Khi uống thì bớt, nhưng ngưng thuốc bị đau lại. Em quyết định nghỉ làm và đi khám bác sĩ Đông y, sau khi bắt mạch thì bác sĩ nói em có xu hướng nhũn não và tim bị hở vách ngăn 3 lá. Bác sĩ nói tim và não là nguyên nhân gốc rễ của việc em bị đau nhức và nó cũng hay làm em có thói quen hay quên. Đúng là nhiều khi em đang nói việc gì đó thì em quên mất là em đang muốn nói cái gì. Hoặc là mở tủ để lấy một vật gì đó thì mở tủ ra rồi em chẳng nhớ mình muốn lấy cái gì. Ngồi định thần lại chút thì mới nhớ được. Đó là chứng hay quên của em, cũng thỉnh thoảng xảy ra thôi chứ không đến nỗi quá thường xuyên, nhưng bác sĩ Đông y nói em bắt đầu có dấu hiệu của bệnh nhũn não.



Vì đau nhức cánh tay quá do máu huyết không lưu thông được nên em bị mất ngủ nữa. Cánh tay em có bữa bị tê, có bữa đau hay là nhức rêm rêm làm em bị lăn lộn hoài không ngủ được, tinh thần rất mệt mỏi vào sáng hôm sau.



Em đã uống thuốc Nam được 6 tháng rồi sau đó không có điều kiện theo thuốc Nam được nên đổi sang uống thuốc Bắc được 2 tháng rồi nhưng thấy cánh tay và cổ tay em vẫn còn đau nhẹ và đặc biệt rất mau mỏi.



Em xin hỏi:

1/ Em muốn kiểm tra lại kết quả xét nghiệm của bác sĩ Đông y kết luận em bị "Có hiện tượng nhũn não và hở van tim 3 lá" thì em nên đi xét nghiệm ở khoa nào? Ở bệnh viện nào?



2/ Có phải tim mạch và não là nguyên nhân gốc của bệnh xương khớp đau nhức của em? Vì bác sĩ Đông y nói bệnh đau nhức của em chỉ là nguyên nhân thứ phát nên phải trị từ nguyên nhân gốc trước.



2/ Uống thuốc Tây thì em bị giữ nước phù hết người, nhưng uống thuốc Đông y được 8 tháng rồi thấy tình hình cải thiện không có nhiều. Bác sĩ cho em hỏi thăm uống thuốc Đông y khoảng bao lâu thì mình hết đau tay? Vì tay chân yếu ớt quá làm hạn chế sinh hoạt của em rất nhiều.



Cảm ơn bác sĩ!



Vinh Nguyen (Vinh Nguyen, 36 tuổi)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn cung cấp rất nhiều thông tin. Tôi hiểu rằng bạn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của mình. Thầy thuốc Đông y nói bạn bị nhũn não là chưa có cơ sở, bởi lẽ nhũn não là tình trạng bị nhồi máu não và biểu hiện trên lâm sàng là tình trạng liệt bại nửa người ở các mức độ khác nhau. Để chẩn đoán chính xác, bạn phải được chụp cộng hưởng từ. Hiện tay bạn đau cổ gáy, tê tay chân... thì tôi cho rằng có 2 vấn đề cần lưu tâm:

Thứ nhất là thoái hóa cốt sống cổ gây chèn các rễ thần kinh, từ đó có các dấu hiệu như tê bì, đau nhức cánh tay, thậm chí tê bì đến mức không điều khiển được xe máy.

Thứ hai là từ thoái hóa đốt sống cổ gây chèn ép động mạch đốt sống, khiến bạn lâm vào tình trạng lượng máu cung cấp nuôi máu bị suy giảm. Từ đó, gây nên một loạt các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, hay quên, mất ngủ, tê bì tay chân...

Để xác định chính xác bệnh, tôi khuyên bạn nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để bác sĩ khám và chỉ định xét nghiệm cần thiết. Trước mắt, nếu bạn chưa có thời gian đi khám thì có thể dùng các biện pháp như xoa bóp vùng cổ gáy, tập khí công dưỡng sinh, ăn uống đủ chất, bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, dùng thêm các sản phẩm có công dụng hoạt huyết bổ máu.

- Chào bác sĩ!

Tôi thường đi ngủ vào lúc 10h-10h30. Thường là đi vào giấc ngủ nhanh, nhưng đến khoảng 24h-0h sáng tôi thức giấc và nằm mãi gần sáng mới ngủ lại được. Triệu chứng này đã bị hơn một năm nay rồi. Vậy nên ban ngày tôi thấy rất mệt mỏi. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi làm thế nào để có giấc ngủ ngon hơn.

(Vũ Thị Bích Ngọc, 48 tuổi, 526/20 Trưng Nữ Vương Đà Nẵng)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Xin chào bạn! Bạn đi ngủ lúc 22h-22h30 tôi cho là rất khoa học nhưng với các triệu chứng bạn nêu ra, tôi thấy bạn đang bị mất ngủ. Một đêm bạn chỉ ngủ được 3 giờ như vậy là chưa đủ. Ở tuổi 48, thời lượng cần từ 6 đến 8 giờ. Trong thời gian bạn ngủ tế bào não được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, tinh thần minh mẫn cho ngày làm việc sau. Để có một giấc ngủ tốt, bạn nên:

- Tạo không gian cho phòng ngủ phù hợp như yên tĩnh để giấc ngủ tốt

- Dinh dưỡng đủ chất nhưng cân đối, tăng cường hoa quả tươi để có nhiều vitamin, khoáng chất để chống lão hóa có lợi cho giấc ngủ (nhãn, hạt sen, vải, canh atiso...) và giữ cân nặng hợp lý. Uống đủ nước. Không nên ăn tối muộn gần giờ ngủ, những thức ăn quá nhiều đạm mỡ, khó tiêu hóa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ

- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để góp phần lưu thông khí huyết

- Nên đi khám sức khỏe tổng quát để kiểm tra: huyết áp, mỡ máu, đường huyết, công thức máu để biết có bị thiếu máu hay không...

- Bạn có thể sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng có công thức hoạt huyết, bổ huyết, dưỡng tâm an thần như đan sâm, đương quy, sinh địa, cao bạch quả, đặc biệt là cao bacopa có tác dụng chống lão hóa, giãn mạnh, tăng cường lưu thông máu... để tăng cường oxy, dinh dưỡng cho tế bào não. Những cách này có thể giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân. Ảnh: Ngọc Thành

- Gửi bác Toàn,

Tôi nghe nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hay quên, mất ngủ là máu lưu thông kém đến não. Không biết nhận định này có đúng không và xin bác sĩ cho lời khuyên để cải thiện tình trạng lưu thông máu kém để tôi có thể công tác và làm việc hiệu quả hơn. Trân trọng cảm ơn! (Tường, 46 tuổi, VP cơ quan nhà nước)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Chào bạn,

Khi bạn lâm vào tình trạng lưu thông máu kém thì có nghĩa là các cơ quan nội phủ quan trọng như tim, não gặp phải hiện tượng thiếu dinh dưỡng và oxy. Khi đó, bạn có thể cảm thấy các triệu chứng như sau: mất ngủ, hay quên, giảm sức chú ý, hoa mắt chóng mặt, tức ngực, hồi hộp, vã mồ hôi, tê tay chân... Khi đó, bạn nên đến khám các cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh và tim mạch để xác định tình trạng cung cấp máu đến tim và não như thế nào. Trong đó, không thể thiếu ghi lưu huyết não đồ, làm điện tim. Từ đó, các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp.

Trong y học cổ truyền, việc lưu thông máu kém thường được khắc phục bởi các vị thuốc, bài thuốc có công năng hoạt huyết và bổ máu. Vậy nên, ngoài việc dùng thuốc Tây y, bạn có thể sử dụng các sản phẩm của y học cổ truyền với các vị thuốc như cao bacopa, cao bạch quả, đương quy, ngưu tất, ích mẫu, sinh địa, xuyên khung, đan sâm...

- Năm nay cháu 30 tuổi, hiện cháu làm nghề kế toán. Công việc của cháu không áp lực lắm nhưng không biết vì sao cháu rất hay bị quên quên nhớ nhớ, có khi bỏ cả việc đưa con đi học thêm vì nghĩ là không phải ngày, hoặc nhiều khi nhớ việc chưa làm lại nghĩ làm rồi. Cháy thường ngủ muộn và không ngon giấc. Cháu cao 1m57, nặng 45kg. Cháu ăn cũng không thấy ngon miệng, và không thích ăn. Xin được tư vấn (nguyễn Thị Tuyến, 30 tuổi, p 807 ,T 11,CT 18,Đô Thị Việt Hưng , Long Biên, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu!

Làm nghề kế toán không tránh khỏi liên quan tới những con số nên có thể gây căng thẳng, kết hợp với việc gia đình, con cái nên cũng mệt mỏi. Y học cổ truyền cho rằng phụ nữ với thiên chức làm mẹ nên có kinh nguyệt, chửa đẻ, nạo sảy... đều làm tổn thương đến phần huyết. Do đó, người ta nói "Huyết thì bất túc, khí thì có dư". Vì vậy khí huyết của phụ nữ thường hư dẫn đến tình trạng lưu thông máu kém.

Mặt khác, cháu cao 1m57 mà nặng 45kg, theo tôi nghĩ là cháu có tình trạng suy nhược cơ thể, thiếu máu. Với hai lý do trên dẫn đến tình trạng lưu thông máu kém đến các cơ quan. Đặc biệt tế bào não thiếu oxy, dinh dưỡng ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, do đó dẫn tới tình trạng hay quên, ngủ không ngon giấc. Ngoài ra, lưu thông máu kém đến cơ quan tiêu hóa khiến cháu ăn không cảm giác ngon. Để khắc phục tình trạng này, cháu nên:

- Sắp xếp công việc gia đình, cơ quan hợp lý khoa học, ghi lịch công việc trong ngày để nhắc nhở bản thân

- Dinh dưỡng đủ chất nhưng cân đối, chế biến thực phẩm phù hợp với sở thích của mình để tạo sự hấp dẫn bữa ăn, giúp ngon miệng hơn; tăng cường hoa quả tươi để có nhiều vitamin, khoáng chất (sắt, axit folic, B12...) để chống lão hóa có lợi cho trí nhớ, giấc ngủ. Uống đủ nước. Không nên ăn tối muộn gần giờ ngủ, những thức ăn quá nhiều đạm mỡ, khó tiêu hóa làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

- Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để góp phần lưu thông khí huyết

- Kiểm tra sức khỏe tổng thể, chú ý công thức máu để biết có bị thiếu máu hay không

- Cháu có thể sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng có công thức hoạt huyết, bổ huyết, dưỡng tâm an thần như đan sâm, đương quy, sinh địa, cao bạch quả, đặc biệt là cao bacopa có tác dụng chống lão hóa, giãn mạnh, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ tế bào não trong tình trạng thiếu máu, thiếu oxy, tăng cường dẫn truyền xung động thần kinh giúp lưu trữ thông tin trong não...

Chúc cháu sớm cải thiện tình trạng hay quên, khó ngủ để có sức khỏe tốt hơn.

- Kính thưa bác sĩ,

Tôi bị mất ngủ đã hơn 4 năm nay, giấc ngủ của tôi không sâu và hay bị thức giấc bởi tiếng động nhỏ. Thường ban đêm khoảng 21h tôi đi ngủ, đến khoảng 1-2h sáng nếu thức dậy đi vệ sinh thì tôi không thể nào ngủ lại được. Tôi thức dậy vào tầm 3h30 sáng là tôi thức giấc luôn, không thể ngủ lại được, đến 5h sáng thì lại buồn ngủ, song lại phải dây để đi làm. Tôi đã đi trị bệnh ở bệnh viện y học cổ truyền thành phố được hơn 2 tháng nhưng vẫn không cải thiện được giấc ngủ. Tôi có bị bệnh thiếu máu não nên rất hay bị quên, dù sự việc mới xảy ra. Tôi đã từng bị rối loạn tiền đình nặng, do thiếu ngủ nên tôi hay mệt mỏi và khó chịu, không tập trung vào công việc được và thường xuyên choáng váng. Lúc nào tôi cũng thấy buồn ngủ nhưng không thể nào ngủ được.

Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi, tôi phải điều trị theo hướng nào để cại thiện tình trạng mất ngủ. Nếu để lâu rất ảnh hưởng tới sức khỏe và công việc. Mong nhận được sự hồi âm của bác sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn! (TRƯƠNG PHẠM THỦY TIÊN, 45 tuổi, 184/3/6C NGUYỄN XÍ PHƯỜNG 26 QUẬN BÌNH THẠNH TP.HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Mất ngủ là căn bệnh của thời đại. Mất ngủ có nhiều dạng khác nhau như khó đi vào giấc ngủ; ngủ không sâu và hay mộng mị; tỉnh giấc giữa đêm rồi khó trở lại giấc ngủ; mất ngủ trắng đêm. Bạn bị mất ngủ kèm theo hay quên, khả năng làm việc suy giảm, đã đi khám và được xác định là suy giảm máu lên não. Vậy nên, cách giải quyết triệt để là tăng cường lượng máu lên não bằng các biện pháp tổng hợp như thay đổi lề lối làm việc, chú ý nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất và cân bằng, trọng dụng các thực phẩm có tác dụng tăng cường lưu thông máu lên não như óc động vật, quả hồ đào, hạt sen, long nhãn... Đồng thời bạn nên tích cực luyện tập các bài tập y học cổ truyền có tác dụng lập lại cân bằng âm dương như khí công, dưỡng sinh, yoga, thái cực quyền, cân ma đạt kinh... Bạn cũng nên tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm dưỡng não an thần, cải thiện tình trạng lưu thông máu lên não. Tất cả các biện pháp này nên được phối hợp đồng bộ và kiên trì mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Chúc bạn sớm tìm lại được giấc ngủ ngon!

- Gửi bác Vân. Cháu mới sinh được 7 tháng và mới đi làm trở lại nhưng người luôn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Nghe nói có sản phẩm thảo dược có tác dụng cải thiện các chứng bệnh này. Bác sĩ cho hỏi cháu đang giai đoạn cho con bú có sử dụng được sản phẩm thảo dược này không? Cháu xin cảm ơn (Nhàn, 34 tuổi, Hải Phòng)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu!

Cháu mới sinh con được 7 tháng, đã đi làm trở lại. Phụ nữ sau sinh nếu ăn uống, ngủ nghỉ không đảm bảo rất dễ bị tình trạng thiếu máu, lưu thông máu kém nên hay bị hoa mắt, chóng mặt. Đúng như thông tin cháu biết, sản phẩm hoạt huyết bổ huyết có tác dụng cải thiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Nhưng cháu đang trong giai đoạn cho con bú chưa nên sử dụng sản phẩm này bởi dân gian có câu: "Mẹ ăn gì, con ăn nấy". Thành phần của sản phẩm này gồm những thảo dược khi mẹ uống vào có thể làm thay đổi mùi vị của sữa, khiến bé yêu không quen, từ chối nguồn dinh dưỡng quý giá này. Sau khi cai sữa, cháu có thể dùng sản phẩm này được.

- Tôi mắc bệnh mất ngủ từ năm 30 tuổi, thường thì là ngủ không sâu giấc, đêm thức dậy khoảng 4-5 lần. Cũng có thời gian tôi ngủ bình thường nhưng có thời gian lại khó ngủ, ngủ không sâu. Tôi đã dùng nhiều loại thuốc lá cây an thần đun uống, mua tại các hiệu thuốc Đông y, dùng một thời gian ngủ được. Có thời gian tôi dùng rutunda, tối từ 1-2 viên trong vòng một tháng liên tục. Nhưng cứ ngủ bình thường một thời gian, sau lại có thời gian ngủ kém, ngủ không sâu giấc, hay mê sảng, nhất là khi có việc phải lo lắng suy nghĩ, rất khó chợp mắt, hoặc khi mệt mỏi, vận động quá sức, dùng chất kích thích như rượu bia. Thời gian mất ngủ không theo chu kỳ nào. Tôi muốn hỏi với bệnh tình như tôi đã kể trên, tôi sẽ phải đi khám tại bệnh viện nào? Dùng đơn thuốc điều trị như thế nào để luôn có giấc ngủ sinh lý bình thường? Tôi cũng đã đi điện tâm, điện não mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. (Hiep Thuy, 39 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Bạn 39 tuổi, mất ngủ từ năm 30 tuổi, như thế là quá sớm. Bạn đã đi khám và dùng thuốc ngủ nhưng hiệu quả không được là bao. Tình trạng của bạn hiện nay khá phổ biến, đặc biệt với dân văn phòng. Lời khuyên của bác sĩ đối với bạn không gì khác hơn là thực hành một loạt biện pháp tổng hợp như cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chú ý thư giãn, sử dụng các món ăn đồ uống có tác dụng an thần dưỡng não, tập thể thực thể thao và các liệu pháp của y học cổ truyền. Bên cạnh đó, bạn chú ý tìm hiểu và lựa chọn các thành phẩm đông dược có công dụng hoạt huyết bổ não, an thần dưỡng não. Không có một biện pháp hay thứ thuốc duy nhất nào có thể giúp bạn thoát khỏi tình trạng mất ngủ. Cho nên, bạn phải thực hiện đồng bộ và kiên trì nhiều biện pháp thì mới mong có giấc ngủ ngon lành.

- Tôi có tiền sử bị huyết áp thấp nên thường bị hoa mắt, chóng mặt, chân tay lạnh, những lúc như vậy tôi thường uống trà gừng và phải ngồi nghỉ ngơi một lúc. Xin bác sĩ Vân tư vấn tôi có thể sử dụng sản phẩm thảo dược được không? Tôi xin cảm ơn (Thuần, 34 tuổi, Hà Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu!

Tình trạng huyết áp thấp không tốt cho sức khỏe vì sức bóp của tim yếu dẫn đến lưu thông máu kém, đặc biệt là lưu thông máu não kém, dẫn tới tình trạng hoa mắt chóng mặt, chân tay lạnh. Hướng xử lý uống trà gừng, nghỉ ngơi của cháu là đúng. Cháu hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm hoạt huyết, bổ huyết làm từ thảo dược như đương quy, ích mẫu, đan sâm, ngưu tất, sinh địa, xuyên khung, đặc biệt cao bacopa... giúp tăng lưu thông máu, sinh huyết mới, cải thiện tình trạng hoa mắt, chóng mặt, chân tay lạnh.

- Chào bác sĩ Toàn,



Con tôi chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng. Tôi được giới thiệu cao Bacopa trong sản phẩm Hoạt huyết Bổ máu Đại Bắc tốt cho trí nhớ, giảm chứng hay quên. Bác sĩ cho hỏi, con tôi có dùng được không? Cảm ơn bác sĩ. (Nga, 35 tuổi, Quảng Ninh)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Y học cổ truyền có rất nhiều vị thuốc, bài thuốc giúp người dùng cải thiện trí nhớ, ngủ ngon, tăng cường khả năng chú ý, chống lo âu trầm cảm. Có thể kể đến táo nhân, long nhãn, viễn chí, long cốt, thảo quyết minh, lạc tiên, lá vông, hoa thiên lý... Trong đó, phải kể đến rau đắng biển, có tên khoa học là bacopa monneiri. Loại thảo dược này rất phổ biến ở các nước Ấn Độ, Nepal, Malaysia, Trung Quốc, Việt Nam...

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng rau đắng biển có 4 tác dụng chính gồm tăng trí nhớ; giảm lo âu, mệt mỏi, căng thẳng; giúp tỉnh táo và tăng tuần hoàn não; chống oxy hóa. Con bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng, ngoài việc chú ý chăm sóc về tinh thần, ăn uống, tập thể dục thể thao, thì bạn có thể tham khảo các thành phẩm đông dược có chứa thành phần bacopa. Nhờ vậy, bé sẽ cải thiện trí nhớ, giải tỏa căng thẳng và hoàn thành tốt chương trình học tập.

- Gửi bác Vân. Tôi nghe nói để tăng cường trí nhớ, giảm chứng hay quên có thể tham gia học ngoại ngữ, chơi cờ và bổ sung thêm sản phẩm thảo dược có chứa cao bacopa, cao bạch quả. Xin bác sĩ tư vấn thêm về thông tin trên. Cảm ơn bác sĩ? (Hoài, 28 tuổi, nha trang)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu!

Những thông tin cháu tìm hiểu được về tác dụng của cao bacopa và cao bạch quả là đúng. Bacopa hay còn gọi rau đắng biển có nguồn gốc từ Ấn Độ. Người Ấn Độ đã sử dụng bacopa để tăng cường trí nhớ, giảm chứng hay quên từ 3.000 năm. Những nghiên cứu gần đây cho thấy hành phần chính của bacoside A, bacoside B, hoạt chất sinh học có tác dụng chống lão hóa, chống gốc tự do mạnh, tăng cường lưu thông máu não, bảo vệ tế bào não trong tình trạng thiếu oxy, tăng cường dẫn truyền rung động thần kinh giúp lưu trữ thông tin trong não, giảm mệt mỏi về tinh thần, cải thiện trí nhớ.

Cao bạch quả là thảo dược có tác dụng tăng cường lưu thông máu não, và vi tuần hoàn, bảo vệ tế bào não trong tình trạng thiếu oxy, chống ngưng tập tiểu cầu, giúp lưu thông máu tốt. Do đó, các thảo dược này có tác dụng tăng cường trí nhớ, giảm chứng hay quên

- Chào bác sĩ, bác sĩ làm ơn cho tôi hỏi năm nay tôi 50 tuổi. Buổi tối tôi không ngủ được. Xin bác sĩ tư vấn cho tôi phương pháp để có thể ngủ được, mặc dù tôi đã uống sen vông và ăn lá vông mà không ăn thua. Xin cảm ơn bác sĩ! (Đinh Hiệp, 40 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Hạt sen và lá vông trong y học cổ truyền là 2 dược liệu có công dụng an thần bổ não. Trên thực tế, đã có nhiều sản phẩm từ bào chế từ 2 dược liệu này. Tuy nhiên, những vị thuốc này cũng chỉ có tác dụng an thần ở mức độ nhất định. Cho nên, theo tôi bác nên tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm chứa thêm thành phần thảo dược hoạt huyết bổ máu, ví như đương quy, ngưu tất, sinh địa, đan sâm... Theo quan điểm của y học cổ truyền, tâm chủ thần minh, chủ của giấc ngủ, trong đó bổ tâm huyết là vấn đề quan trọng. Điều này được cổ nhân cho rằng, muốn trị được bệnh phải theo quan điểm "biện chứng luận trị".

- Gửi bác sĩ Toàn,

Bác sĩ cho hỏi: những chứng bệnh hay quên, mất ngủ, hoa mắt, chóng mặt nếu để kéo dài có nguy hiểm gì không? Vì hầu hết dân văn phòng đều quan niệm sống chung với bệnh, do áp lực công việc và cuộc sống hiện đại. (Hoài, 28 tuổi, nha trang)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Trên thực tế, các chứng bệnh trên thường gặp ở những người làm việc trí óc nói chung và dân văn phòng nói riêng. Nó không những ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, hiệu suất công việc mà còn dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng như trầm cảm, cao huyết áp, rối loạn nhịp tim, bệnh lý mạch vành, đột quỵ não... Vậy nên, khi mắc các chứng bệnh này ở mức độ nhẹ, chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục bằng các biện pháp tổng hợp. Chúng ta đừng chủ quan với bất kỳ rối loạn nào liên quan đến trí não và tim mạch. Hiện nay, các bệnh lý về tim và não có xu hướng trẻ hóa, gây ra hiệu quả khôn lường.

- Chào chương trình, tôi là giáo viên tại một trường tiểu học, tôi thường xuyên có triệu chứng tê các đầu ngón tay khi viết, dạo gần đây còn lơ đãng hay quên. Tôi được người quen giới thiệu sản phẩm Hoạt huyết bổ máu Đại Bắc. Xin chương trình cho hỏi liệu tôi sử dụng sản phẩm trên có giúp cải thiện tình trạng của mình không? Xin cám ơn chương trình. Nếu được thì nhờ bác sĩ Vân tư vấn. (Thanh Vân, 36 tuổi, Nam Định)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu!

Khi có triệu chứng bệnh, cháu nên đến các cơ quan y tế để khám xem có bị huyết áp thấp, thoái hóa đốt sống cổ, thiếu máu không... Trên cơ sở đó, các bác sĩ sẽ có những chẩn đoán chính xác, phương pháp điều trị phù hợp. Với những triệu chứng mà cháu nêu, cháu có thể sử dụng được sản phẩm này vì nó có các thành phần hoạt huyết, bổ huyết làm từ thảo dược như đương quy, ích mẫu, đan sâm, ngưu tất, sinh địa, xuyên khung, đặc biệt cao bacopa, cao bạch quả... giúp tăng lưu thông máu, sinh huyết mới

Theo quan điểm Đông y, điều trị tận gốc chứng suy giảm trí nhớ cần phải giải quyết nguyên nhân giảm tổn thương ở các tạng tâm, tỳ, can, thận do can khí uất, đàm trọc và các nguyên nhân khác gây ra; khai uất, bình can, hành khí; tiêu đàm; giải quyết triệu chứng: dưỡng tâm, an thần, thông mạch, giảm stress; nâng cao thể trạng. Sản phẩm thảo dược, chiết xuất từ các dược liệu quý hiếm như cao bạch quả và cao khô Bacopa tác dụng tăng cường chức năng thần kinh, tăng cường trí nhớ, chống stress, chống oxy hóa, cải thiện chức năng não bộ, an thần.

Đặc biệt, Bacopa monnieri có tác dụng tăng thời gian lưu giữ thông tin mới. Y học cổ truyền Ấn Độ đã sử dụng dược liệu này cách đây 3.000 năm để giúp cải thiện trí nhớ, giảm mệt mỏi, phòng và điều trị bệnh suy giảm trí nhớ. Nhiều người trẻ tuổi cải thiện tình trạng hay quên của mình nhờ kiên trì dùng các bài thuốc Đông y từ thảo dược.

- Chào bác sĩ Toàn, cháu nghe nói dùng nhiều đồ uống như cà phê, bia, rượu lâu ngày sẽ làm suy giảm trí nhớ, hay quên. Cháu là nhân viên kinh doanh có thói quen uống cà phê để tỉnh táo làm việc, ngày 2 cốc. Như vậy có nguy cơ bị suy giảm trí nhớ sớm không ạ? Cháu cám ơn! (Tuấn, 32 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Cà phê, bia rượu... là những đồ uống được người trẻ ưa chuộng. Chúng chỉ có ích khi sử dụng lượng vừa phải. Lạm dụng quá nhiều sẽ gây ra nhiều hậu quả lợi bất cập hại. Rượu bia có thể làm tổn thương tế bào gan, gây viêm gan mãn tính, nhiễm mỡ gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan... Cà phê dùng nhiều cũng gây ra các rối loạn về nhịp tim, mất ngủ, căng thẳng quá mức... Tất cả những đồ uống bạn đang sử dụng chỉ nên sử dụng ở mức độ nhất định, liều lượng hợp lý là sau khi uống, bạn thấy cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, khả năng ghi nhớ được cải thiện.

- Tôi bị bệnh huyết áp cao nhưng cũng thường xuyên mất ngủ. Tôi có thể sử dụng sản phẩm hoạt huyết bổ máu giúp lưu thông máu khỏe hơn đến các bộ phận của cơ thể được không? Có thể sử dụng chung với thuốc huyết áp đang dùng được không? Xin bác sĩ Toàn cho lời khuyên. (Linh, 34 tuổi, Phú Thọ)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Theo y học cổ truyền, huyết áp có liên quan đến 2 vấn đề gồm khí và huyết, khí là công năng các tạng phủ, huyết là lượng dịch trong cơ thể. Khi bị huyết áp cao, ngoài việc điều chỉnh phần khí, bạn lưu ý đến vấn đề bổ huyết, đặc biệt là hoạt huyết. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học chứng minh, các vị thuốc hoạt huyết như ngưu tất, ích mẫu, xuyên khung, đan sâm... đều có tác dụng hạ huyết áp, tăng cường lưu thông máu đến các cơ quan quan trọng như não và tim. Bởi thế, trong thành phần của các sản phẩm giúp hạ huyết áp, tăng trí nhớ, cải thiện giấc ngủ thường thêm vị thuốc hoạt huyết và bổ huyết. Khi bạn bị huyết áp cao kèm mất ngủ, nên tìm hiểu các thành phẩm đông dược có tác dụng hoạt huyết bổ máu.

- Cháu thường xuyên bị nhức đầu, hay quên. Cháu nghe nói bài tập hít thở rất bổ ích cho những người bị lưu thông máu lên não kém. Bác sĩ có thể hướng dẫn cụ thể về bài tập này được không? (Trung Đức, 32 tuổi, HÀ Nội)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu, triệu chứng đau đầu, hay quên thường do lưu thông máu kém gây ra. Theo y học cổ truyền, khí hư thì huyết ứ - không lưu thông, không thông thì tắc thống (thống là đau) nên cháu bị các triệu chứng trên. Hít thở là gốc của khí lực nên giúp lưu thông máu tốt hơn. Cháu có thể áp dụng phương pháp thở 4 thì bằng nhau như sau:

Thì 1: hít vào từ từ và nhẹ nhàng bằng mũi, hít sâu, êm dịu kéo dài đến mức có thể chịu được, đồng thời phình bụng ra. Thì 2: nín thở giữ hơi, thời gian bằng khi hít vào. Thì 3: thở ra từ từ, êm nhẹ và kéo dài, đồng thời bụng thót vào hết cỡ, thời gian bằng thì 1. Thì 4: nín thở, thời gian bằng thì 1. Lúc mới tập, người tập có thể đếm 1, 2 , 3, 4, 5 ở mỗi thì. Sau tăng thời gian lên bằng cách đếm đến 7, 8, 9, 10

Phương pháp thở giúp lưu thông máu tốt phải kiên trì thực hiện và theo nguyên tắc: thở sâu, đều, chậm rãi, êm dịu.

- Tôi được mách rằng rau đắng biển có công dụng làm tăng trí nhớ, chống lo âu, giảm căng thăng, tăng cường lưu thông máu. Loài thảo dược này có ở nhiều quốc gia, vậy dược liệu này có nguồn gốc từ đâu là tốt nhất thưa bác sĩ? (Thanh Tâm, 32 tuổi, Hà Nội)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Chào bạn,

Giống như nhiều dược liệu khác, rau đắng biển có mặt ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Nepal, Malaysia, Trung Quốc và cả Việt Nam. Nhưng do điều kiện thổ dưỡng và khí hậu khác nhau, hàm lượng các hoạt chất sinh học trong rau đắng biển cũng khác nhau. Riêng rau đắng biển ở Ấn Độ đã được các nhà khoa học chứng minh là có đủ các tác dụng như chúng ta đã biết. Rất tiếc ở Việt Nam rau đắng biển không thiếu nhưng cho đến nay chưa có công tình nghiên cứu khao học nào khảo sát và chứng minh công dụng của loại thảo dược này.

- Chào bác sĩ, các cơn tiền đình của tôi ngày càng dày hơn. Tôi thường xuyên bị buồn nôn, chóng mặt nên cũng phải xin nghỉ làm thường xuyên. Triệu chứng này làm cho tôi rất khó chịu, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi. Tôi thấy mọi người bảo do bị lưu thông máu kém đến tiền đình. Bác sĩ cho hỏi có đúng như vậy không và có thảo dược nào để cải thiện tình trạng này không? (Ngọc Ánh, 42 tuổi, Nhân viên văn phòng tại TP HCM)

- Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn:

Hội chứng tiền đình với biểu hiện chủ yếu là hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, nôn... Phần lớn nguyên nhân do lưu thông máu lên não suy kém, bởi thế khi mắc hội chứng này, bạn phải đi khám để xác định cụ thể do nguyên nhân thực thể hay chức năng. Nếu là nguyên nhân thực thể, cần lựa chọn biện pháp khắc phục triệt để. Còn với nguyên nhân chức năng, biện pháp đơn giản hơn nhiều. Dù nguyên nhân nào, bạn cũng phải áp dụng các biện pháp làm tăng lưu thông máu đến nuôi dưỡng bộ phận tiền đình ở não. Trong y học cổ truyền, người ta thường sử dụng các vị thuốc, bài thuốc có công dụng bổ khí, hoạt huyết và bổ máu như đương quy, xuyên khung, đan sâm, ngưu tất... Gần đây, các công trình nghiên cứu dược học hiện đại còn tìm ra một số vị thuốc có công dụng cải thiện lưu thông máu lên não như cao bạch quả, cao rau đắng biển...

- Gửi bác Vân,

Tôi hay bị hoa mắt, chóng mặt, giấc ngủ không sâu, gần đây lại hay quên, làm việc kém hiệu quả. Tôi không muốn dùng các loại thuốc Tây có tác dụng an thần. Tôi nghe nói điều trị bằng các sản phẩm từ dược liệu sẽ an toàn và hiệu quả. Mong bác sĩ tư vấn. (Thanh Hoa, 39 tuổi, Hà Nam)

- Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Khánh Vân:

Chào cháu! Với những thông tin cháu cung cấp, theo cô, cháu đang bị thiếu mãu não do lưu thông máu kém. Đầu tiên, cháu nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể ở các cơ quan y tế để có những chẩn đoán nguyên nhân chính xác, có bị thiếu máu hay không, huyết áp thế nào, thoái hóa đốt sống cổ không... Từ đó, cháu sẽ được bác sĩ hướng dẫn các phương pháp điều trị cụ thể. Dùng Tây y sẽ có những tác dụng phụ nhất định nhưng bác sĩ chuyên khoa sẽ có những phối hợp để giảm bớt những tác dụng phụ này. Do đó khi đi khám bệnh, cháu nên yên tâm theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Đúng là sản phẩm có thành phần từ thảo dược thiên nhiên thì thường an toàn, hiệu quả trong các bệnh mãn tính thế này.

Với các triệu chứng của cháu, có thể dùng sản phẩm hoạt huyết, bổ máu có thành phần cao bạch quả, thục địa, xuyên khung... giúp làm giảm độ nhớt của máu, lưu thông máu khỏe đến não và các bộ phận trong cơ thể giúp các bộ phận trong cơ thể hoạt động nhịp nhàng.

Trong đó, bạch quả làm tăng lưu lượng máu não toàn bộ, cục bộ và vi tuần hoàn, bảo vệ đối với tình trạng giảm oxy trong không khí thở vào, cải thiện lưu biến máu, ức chế kết tập tiểu cầu, cải thiện chuyển hóa ở mô và giảm độ thấm mao mạch.

Đương quy được mệnh danh là nhân sâm của y học phương Đông chứa axit folic, axit linoleic, vitamin B12... giúp bồi bổ khí quyết, cân bằng nội tiết, tăng cường lưu thông máu đến não và các chi.

Sinh địa có vị đắng, tính hàn - lương, quy kinh tâm, can, thận, tiểu tràng. Với công năng thanh nhiệt, lương huyết, dưỡng âm, sinh tân dịch. Nó còn giúp tăng chất lượng máu, sinh huyết mới.

Đan sâm vị đắng tính hơi hàn, quy kinh tâm và can, tác dụng hoạt huyết thông kinh, giúp giảm rối loạn tuần hoàn vi mạch, làm giãn các động mạch và tĩnh mạch nhỏ, mao mạch, tăng tuần hoàn vi mạch. Y học cổ truyền có nói: "Nhất vị đan sâm, thay tứ vật", tức là đan sâm có thể vừa hoạt huyết, bổ huyết bằng 4 vị xuyên khung, đương quy, thục địa, bạch thược.

Ngưu tuất vị chua, hơi đắng, tính bình không độc, tác dụng làm tan máu ứ, bớt sưng tấy, đau nhức, chống co rút, rung giật, làm mạnh gân cốt, bổ thận. Nghiên cứu gần đây còn cho thấy thảo dược này có tác dụng giảm cholesterol máu.

Xuyên khung là loại cây đơn thuộc họ Hoa tán. Thảo dược này có vị đắng và cay, tính ôn, tác dụng hành khí, hoạt huyết, tăng cường lưu thông khí huyết, an thần và giảm đau. Đông y dùng để trị các chứng tê bì chân tay, đau nhức xương khớp do suy giảm tuần hoàn máu.

Ích mẫu có vị cay, đắng, tính hơi hàn, có khả năng trục ứ huyết, sinh huyết mới, tăng khí huyết lưu thông.

Bacopa là một loại rau đắng Ấn Độ. Thảo dược này chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe như các loại alkaloid và saponin. Chúng tác động rất tốt trên hệ thống tuần hoàn não, tăng cường dẫn truyền xung động thần kinh, chống lại hiện tượng oxy hóa của tế bào não, giúp người dùng tăng trí nhớ, giảm sự mệt mỏi tinh thần. Khi phối hợp các thảo dược này sẽ giúp máu được cung cấp đủ dưỡng chất, lưu thông máu thông suốt.

VnExpress