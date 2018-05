Nhiều trẻ nhập viện vì viêm màng não

Chăm sóc con điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, anh Quốc Hưng cảm thấy thật may mắn khi đã đưa con đi khám và phát hiện sớm bệnh viêm màng não. Chỉ sau một ngày nằm viện, cậu con trai của anh đã không còn sốt, đau đầu, thi thoảng vẫn đau chỗ lưng do bác sĩ chọc dịch não tủy.

Trước đó bé về quê chơi, ngày 31/5 về Hà Nội bắt đầu phát bệnh với triệu chứng nôn, đau đầu, đau gáy. Nghĩ có thể con bị ngã, anh đưa vào bệnh viện khám, kết quả chụp cắt lớp không phát hiện bệnh. Đến Bệnh viện Bạch Mai khám lại, anh bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán con có thể bị viêm màng não và chỉ định chọc dịch não tủy để kiểm tra.

Bé mắc bệnh viêm não điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: N.P.

"Đến khi có kết quả khẳng định con bị viêm màng não, tôi không thể tin được. Bác sĩ nói nhờ cháu được phát hiện sớm nên việc điều trị không khó khăn, nhiều khả năng không để lại di chứng", anh Hưng nói.

Bác sĩ Nguyễn Thành Nam, quyền Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện cho biết, mỗi ngày khoa có khoảng 7-8 trẻ đến khám được chẩn đoán mắc viêm màng não, nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đa số trường hợp bệnh do virus. Bệnh nếu phát hiện sớm chữa dễ, thường không để lại di chứng. Biểu hiện phổ biến của bệnh là sốt, nôn, đau đầu; trẻ lớn có thể cứng đau gáy, nặng hơn bé li bì, hôn mê.

Theo các bác sĩ, viêm não, màng não là bệnh khá nguy hiểm với trẻ, có thể dẫn tới tử vong. Nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, trẻ có thể bị các di chứng về tinh thần, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ, nhận thức kém. Bệnh đang vào mùa nên cha mẹ cần nâng cao cảnh giác khi con có biểu hiện sốt, nôn, đau đầu.

Theo tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), hiện bắt đầu vào mùa dịch viêm màng não do virus vì thế cha mẹ cần hết sức cảnh giác. Bệnh gặp nhiều nhất ở trẻ 2-14 tuổi, biểu hiện lâm sàng rất đa dạng và thay đổi tùy theo lứa tuổi. Khởi đầu, trẻ thường bị sốt, một số đau đầu, nôn không rõ nguyên nhân. Trẻ trong cơn sốt mà đau đầu, nôn thì chưa nghi ngờ, nhưng hết sốt rồi mà vẫn còn các biểu hiện này thì đó có thể là dấu hiệu sớm của bệnh. Trường hợp nặng gây co giật, rối loạn thần kinh như lờ đờ, mệt, li bì, nặng hơn thì hôn mê.

Tác nhân gây bệnh có thể do virus viêm não Nhật Bản, các virus đường ruột hoặc biến chứng của các bệnh truyền nhiễm như quai bị, thủy đậu, tay chân miệng...

Bất kể trường hợp nào sốt, nôn, đau đầu không rõ nguyên nhân, bác sĩ đều khuyến cáo xét nghiệm dịch não tủy sớm. Trước cha mẹ rất sợ cho con chọc dịch não tủy, nhưng hiện nay kỹ thuật tốt hơn, kim nhỏ nên bé thường ít đau, tỷ lệ lấy được dịch cao hơn trước mà lại an toàn. Phát hiện bệnh sớm, chữa kịp thời thì hiệu quả điều trị cao hơn, phần lớn trong một tuần là khỏi, có trẻ 10 ngày. Nếu không được điều trị sớm sẽ để lại nhiều di chứng nặng nề cho bé như bại não, liệt chân, tay, động kinh, điếc, trí nhớ kém, ảnh hưởng đến kết quả học tập…

Viêm màng não do virus thì không cần dùng kháng sinh, chữa triệu chứng, chống phù não, bù nước, điện giải, hạ sốt, chống co giật...

Bác sĩ khuyến cáo hiện nay đang mùa dịch, cha mẹ thấy con sốt cao liên tục không rõ nguyên nhân đến ngày thứ ba không giảm thì nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bên cạnh đó, trẻ sốt kèm nôn, đau đầu, co giật, mệt lả, ngủ li bì, ăn uống kém... thì cũng nên đến bệnh viện. Để phòng bệnh, cha mẹ cần đưa con đi tiêm văcxin viêm não Nhật Bản đầy đủ. Để phòng nhiễm bệnh do virus đường ruột, cần chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến sạch, ăn chín và rửa tay trước khi ăn.

Phương Trang