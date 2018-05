Những bài thuốc đông y chữa chứng ngủ ngáy

Ngủ ngáy tiềm ẩn nhiều nguy cơ / Sự thật về ngủ ngáy

Thấy bệnh ngáy ngủ của mình ngày càng ảnh hưởng đến người xung quanh và bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi, bà Hòa tìm đến đông y để chữa trị. Lương y cho biết, chứng ngáy ngủ của chị Hòa do viêm amidan gây ra.

Lương y Lê Xuân Hải thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Linh Nga

Lương y Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội Đông y quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, ngủ ngáy là tật phát ra âm thanh qua đường thở khi ngủ, do không khí được đưa đến sau họng và phải đi qua một đoạn hẹp, tạo ra một áp lực âm. Việc ngủ ngáy không chỉ gây khó chịu cho những người xung quanh khi ngủ cùng, mà nó còn thể hiện những điều rất đáng lo ngại về sức khỏe của người ngủ ngáy.

Triệu chứng ngáy ngủ có thể chia làm 3 cấp độ: Cấp độ 1- ngáy ít, tiếng ngáy không to và khi nằm nghiêng sẽ ngừng ngáy. Cấp độ 2 - ngáy vừa phải, ngáy to hơn và nằm ngủ ở tư thế nào cũng vẫn ngáy. Cấp độ 3 - ngáy rất to ở mọi tư thế nằm ngủ và kèm theo triệu chứng nghẹt thở nhất thời, khiến người ngáy tỉnh giấc với trạng thái mệt mỏi.

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân của ngủ ngáy là do sự bế tắc của đường hô hấp trên bởi mắc bệnh dị ứng, amidan quá to, viêm mũi, viêm họng gây nên. Để chữa trị chứng bệnh này cần phải thông huyết, tiêu viêm.

Lương y Hải giới thiệu những bài thuốc có thể điều trị bệnh ngáy ngủ:

Bài 1: Cát cánh 12 g, xạ can 16 g, huyền sâm 16 g, thăng ma 4 g, cam thảo 8 g, mạch môn 12 g, đẳng sâm 12 g, hoàng kỳ 12 g, đan sâm 12 g, táo 3 quả, sơn đậu căn 10 g.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày.

Bài 2: Ké đầu ngựa 12 g, bạch chuột 8 g, kinh giới 12 g, phòng phong 12 g, cát cánh 16 g, cam thảo 8 g, mạch môn 12 g, hoàng kỳ 12 g, táo 3 quả.

Cách dùng: Đổ 5 bát nước, sắc thành 3 bát, chia thành 3 lần uống trong một ngày. Bài thuốc này đặc trị viêm mũi và viêm mũi dị ứng - nguyên nhân gây ra chứng ngáy ngủ.

Lương y khuyên, những người ngủ ngáy có thể cải thiện tình hình nhờ thay đổi tư thế ngủ từ nằm thẳng sang nằm nghiêng. Ngoài ra, với người thừa cân thì giảm cân là một cách hạn chế ngáy ngủ vì người béo thường có phần cổ to và dày khiến đường thở bị hẹp hơn.

Nếp sống lành mạnh cũng góp phần hạn chế chứng ngủ ngáy. Nên có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, luyện tập thường xuyên, tham gia các hoạt động ngoài trời… Bên cạnh đó, cần hết sức hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá…

