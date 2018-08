Những con đường lây nhiễm viêm gan B

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên nang Vitraplus Livpro giúp bảo vệ tế bào gan, giải độc và tăng cường chức năng gan trong trường hợp viêm gan, men gan cao, rối loạn chức năng gan, gan nhiễm mỡ, dùng nhiều bia rượu hoặc thuốc chuyển hóa gan. Cách dùng 2 viên một ngày hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Sản phẩm sản xuất tại Canada, chịu trách nhiệm bởi AJ Research & Pharma (điện thoại 08 6299 0803, hotline 1800545495, email: customercare@ajrph.com), do Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hoàng Đức (12 Nguyễn Hiền, phường 4, quận 3, TP HCM, điện thoại 08 3929 3777) nhập khẩu và phân phối. Giấy phép quảng cáo số 22794/2015/ATTP-XNCB do Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thông tin tại đây.