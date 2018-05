Những dấu hiệu tố cáo chàng kém cỏi trên giường

Ngày càng nhiều đàn ông yếu sinh lý do béo phì / Đàn ông bị rối loạn cương ngày càng trẻ

Ảnh: mirror.co.uk.

1. Eo lớn

Theo Irwin Goldstein, bác sĩ bệnh viện Alvarado đồng thời là giáo sư Đại học California (San Diego, California), một người đàn ông có vòng eo lớn hơn 100 cm thường mắc hội chứng chuyển hóa, tức là có nguy cơ cao mắc các bệnh tiểu đường và tim mạch, cao huyết áp và rối loạn cương dương.

Sự liên quan giữa vòng eo lớn và rối loạn chức năng cương dương là do testosterone thấp. Goldstein nói: “Nếu một người đàn ông có đủ testosterone, thì các tế bào gốc, vốn hiện diện trong tất cả các cơ quan, có thể được chuyển đổi thành cơ bắp. Nếu mức testosterone thấp, tế bào gốc sẽ chuyển đổi thành chất béo". Các biện pháp khắc phục điển hình thường là thay đổi lối sống, cùng với bổ sung testosterone (nếu có chỉ định của bác sĩ).

2. Ngón tay bị cụp

Những người đàn ông không thể kéo thẳng các ngón tay của mình hay xòe rộng bàn tay cũng có thể có vấn đề với quá nhiều thương tích trong các thể hang của dương vật, dẫn đến kết quả là dương vật bị cong khi cương cứng. Goldstein nói rằng những người đàn ông này thường không có khả năng bắt tay ai hoặc nắm chặt một vật nào đó.

Goldstein cho rằng các tình trạng này, còn gọi là chứng co cứng Dupytren, thường gặp phải ở những người mắc bệnh Peyronie. Cả hai đều là rối loạn chuyển hóa ở các mô liên kết, rối loạn tổng hợp sợi collagen – gây khó khăn cho việc kéo dài các dây chằng ở bàn tay cũng như ở dương vật.

Bởi vì ngón tay cụp tay là một tình trang mang tính hệ thống, nên thường thì cả hai bàn tay đều bị ảnh hưởng. Theo Goldstein, biện pháp khắc phục hiện tại là tiêm collagenase, một loại enzyme có thể tiêu hóa collagen dư thừa để giảm độ cong dương vật.

3. Gò nổi trên môi

Gò nhỏ nằm trên đường chia dọc môi trên rất ngạc nhiên lại có liên quan đến ham muốn tình dục. Trong một nghiên cứu công bố trên The Journal of Sexual Medicine năm 2011, các nhà khoa học chỉ ra rằng những người phụ nữ có gò này nhô cao thường có nhiều khả năng trải nghiệm cực khoái hơn.

Mối quan hệ giữa môi và cực khoái được nghiên cứu chủ yếu ở phụ nữ, nhưng nó cũng có thể tồn tại trong những người đàn ông, và đang được nghiên cứu thêm. Goldstein nói: "Trong y học tình dục, những gì xảy ra ở phụ nữ thường xảy ra ở nam giới, và ngược lại".

4. Tay ngắn

Những người đàn ông mặc áo sơ mi (may sẵn) mà tay áo dài quá ngón tay có thể sốc khi đọc thông tin này: "Độ dài từ nách đến ngón tay giữa của nam giới có liên quan đến độ dài của dương vật khi cương cứng. Trung bình, cậu nhỏ của đàn ông Mỹ khi cương là 13cm, nhưng nó có thể dài hay ngắn hơn theo tỷ lệ thuận với chiều dài cánh tay. Tất nhiên, đối với nhiều người, kích thước không phải là yếu tố quá quan trọng.

5. Tỷ lệ ngón tay

Ngón tay của một người đàn ông có thể tiết lộ rất nhiều về ham muốn tình dục của anh chàng. "Các nghiên cứu đã cho thấy một mối tương quan giữa độ dài của ngón trỏ và ngón nhẫn với các ham muốn chăn gối. Nếu ngón trỏ dài hơn ngón nhẫn, đây là người ít ham muốn, do được tiếp xúc với nhiều androgen trong thời kỳ còn là bào thai, ngược lại, ngón nhẫn dài hơn là người có ham muốn cao, do được tiếp xúc với nồng độ cao của testosterone khi ở trong tử cung của mẹ. Tỷ lệ này có tính chất di truyền.

6. Khi chàng có ngực

Theo tiến sĩ tiết niệu và sức khỏe sinh sản Darius A. Paduch của bệnh viện Presbyterian New York và đại học Y Weill Cornell, những người đàn ông có ngực chảy xệ do chất béo dư thừa tích tụ ở đây cũng là những anh chàng yếu kém trên giường. Tình trạng nam giới có ngực là do dư thừa estradiol (một dạng của estrogen) và thiếu testosterone. Không có gì ngạc nhiên, ngực thường xuất hiện ở những người đàn ông quá béo, mà testosterone đã chuyển thành estradiol.

Ngoài việc có bộ ngực nữ tính, người đàn ông béo cũng sẽ mất ham muốn tình dục và gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng do giảm testosterone và có mức độ estradiol cao.

Paduch khuyên những người đàn ông có ngực chảy xệ nên tập luyện để giảm cân, điều này sẽ giúp làm giảm việc chuyển đổi testosterone. Ngoài ra, những anh chàng này cũng không nên ăn các sản phẩm làm từ đậu nành vốn chứa kích thích tố nữ.

7. Ngủ ngáy

Ngáy ngủ ở nam giới, nếu liên quan đến bệnh béo phì và testosterone thấp, thường là dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ, còn được gọi là hội chứng ngưng thở khi ngủ. Ngủ ngưng thở cũng sẽ gây ra tình trạng lảo đảo lúc thức. Paduch nói: "Khi bạn đã có mức độ testosterone thấp, lại chịu sự mệt mỏi mãn tính do thiếu ngủ, lượng testosterone của bạn sẽ tiếp tục giảm và bạn sẽ có rất ít hoặc thậm chí không có năng lượng cho tình dục".

Paduch khuyên những người đàn ông đang chịu đựng tình trạng này nên giảm cân và đi gặp bác sĩ để điều trị hội chứng ngưng thở khi ngủ, để có thể ngủ ngon trở lại.

8. Trầm cảm

Để quan hệ tình dục có kết quả tốt, bạn cần phải tập trung. "Thật không may, người đàn ông đang chán nản, dù có nỗ lực làm vui lòng đối tác bao nhiêu thì vẫn có nhiều điều ám ảnh tâm trí của họ", Paduch nói. Trong một số trường hợp, trầm cảm của nam giới có liên quan đến anhedonia (tình trạng không còn tha thiết đến bất kỳ chuyện gì nữa mà cũng chẳng muốn làm gì cả, mất hết lạc thú trên đời) khiến cho con người không thể trải nghiệm niềm vui, ngay cả khi quan hệ tình dục.

Paduch lưu ý rằng những người đàn ông không có tâm trạng yêu đương cần phân biệt giữa việc họ tạm thời chán yêu - do bệnh tật hoặc sau một số sự kiện rắc rối nào đó - với tình trạng không muốn quan hệ kéo dài. Tin tưởng vào đối tác là điều rất quan trọng, Paduch nhấn mạnh, đồng thời ông cũng bổ sung, thuốc chống trầm cảm không nên là một giải pháp lâu dài. Nhiều thuốc chống trầm cảm, đặc biệt là SSRls có tác dụng phụ ảnh hưởng đến phong độ đàn ông.

9. Dáng đi cứng nhắc

Những người có dáng đi nhịp nhàng thì cũng thường uyển chuyển trên giường. Khi xương chậu không thể di chuyển đồng bộ với bước chân, bạn ít có cơ hội đạt đươc cực khoái. Và một cột sống cứng nhắc có thể chịu tác động từ thần kinh.

"Khi có phản ứng tình dục, các tín hiệu thần kinh đi từ não bộ đến tủy sống, đến lượt mình tủy sống gửi các xung lực đến cơ, điều chỉnh sự cương cứng của dương vật", Paduch lý giải. Nhưng nếu cột sống thiếu tính linh hoạt, những tín hiệu sẽ không được thông qua để đến dương vật. Để cải thiện tình hình, Paduch gợi ý nên kết hợp tập thể dục, yoga, thư giãn cơ bắp và châm cứu.

Hoàng Anh (Theo MSN)