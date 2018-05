Những điều cần lưu ý khi chọn sữa bột

Sữa Kanny có các thành phần dinh dưỡng cân bằng, lượng calo đưa vào trong cơ thể phù hợp, thích hợp cho nhiều đối tượng, lứa tuổi, dùng cho nhu cầu bổ sung năng lượng. Tỷ lệ canxi, phospho, Vitamin D trong sữa Kanny: canxi là 860 mg/100g, Năng lượng 500 kcal, Protein25g, Chất béo28g. Do vậy, sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu canxi hằng ngày cho mọi đối tượng người dùng. Sữa Kanny còn được sản xuất từ nguồn sữa tươi nguyên chất, hàm lượng protein có trong sữa kanny là 34,72% và sữa đạt tiêu chuẩn châu Âu: ISO 22000. Đây là tiêu chuẩn cao hiện nay về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO ban hành năm 2005.