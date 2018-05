Những kẻ mắc bệnh cuồng yêu trong ảo tưởng

Trong tâm trí của John Hinckley Jr, đó chính là tình yêu. Hắn thường xuyên ngắm nhìn, viết thư, mong mỏi ở bên người phụ nữ và tưởng rằng cô cũng vậy. Thế nhưng, tất cả chỉ là ngộ nhận, ảo tưởng.

Nữ minh tinh Hollywood Jodie Foster, người phụ nữ mà Hinckley da diết ngóng trông không hề biết đến sự tồn tại của gã cho đến khi hắn rình rập cô và lên kế hoạch ám sát cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ngày 30/3/1981 chỉ để gây ấn tượng với người tình trong mộng.

Ra tòa, Hinckley được xử trắng án song phải đến bệnh viện tâm thần ở thủ đô Washington (Mỹ). Từ đây, hắn bắt đầu hàng chục năm chữa trị căn bệnh mang tên Erotomania.

John Hinckley Jr. Ảnh: AFP.

Theo tờ Journal of the National Medical Association, thuật ngữ Erotomania do bác sĩ tâm thần Pháp Gaëtan Gatian de Clérambault đưa ra năm 1921. Còn gọi là hội chứng de Clerambault, Erotomania khiến bệnh nhân hoang tưởng người có địa vị xã hội, chính trị hoặc kinh tế cao hơn đang yêu họ. Dù tương đối hiếm gặp, nó vẫn xảy ra và đẩy các ngôi sao vào vòng nguy hiểm.

Năm 2012, người đàn ông tên Dana Martin bị ám ảnh bởi Justin Bieber đến mức lên kế hoạch giết nam ca sĩ trẻ tuổi. Martin phát điên vì những bài hát của Bieber, xăm hình ngôi sao nhạc pop lên chân và gửi rất nhiều thư. Tức giận vì không được hồi đáp, hắn lên kế hoạch ám sát Bieber trong một buổi trình diễn tại New York với sự trợ giúp của 2 tên đồng bọn. Cuối cùng, âm mưu đổ bể do Martin tự đầu thú với cảnh sát.

Năm 1971, một cô gái ăn vận đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ dù không có vẻ bị bệnh thần kinh. Được mẹ đưa đến gặp bác sĩ de Clérambault, cô liên tục nói về cậu bạn cùng lớp, chắc chắn anh ta sẽ trở thành chồng mình dù họ chưa bao giờ hẹn hò hay trò chuyện. Chỉ ngắm nhìn từ rất xa, bệnh nhân vẫn khẳng định anh ta yêu cuồng nhiệt và sẽ trở nên trống rỗng nếu thiếu vắng mình.

Thiếu nữ tin chàng trai kia gửi thông điệp tình yêu qua những biển số màu tím. Cô tuyên bố Tổng thống Mỹ cũng biết đến mối tình này và trách móc gia đình, bạn bè cùng hàng xóm đang cố gắng phá hoại. Suốt 4 năm, hoang tưởng của bệnh nhân ngày càng nặng hơn. Theo lời cô, chàng trai vẫn đến thăm bạn gái hàng đêm rồi tiến đến kết hôn và có với nhau vài đứa con song đều bị cướp mất.

Trường hợp còn lại là nữ sinh viên được miêu tả sở hữu bề ngoài rất hấp dẫn. Xuất hiện ảo tưởng Erotomania từ năm 1965, cô yêu say đắm vị giáo sư ở trường đại học và kiên quyết cho rằng cuộc hôn nhân của ông ta chỉ là vỏ bọc nhằm che giấu tình cảm thực sự.

Sau một năm liên tục gửi thư, thiệp, hoa tới vị giáo sư, bệnh nhân bị đưa ra tòa và phải gặp bác sĩ tâm thần. Cũng giống câu chuyện trên, nữ sinh viên cảm thấy mọi người xung quanh đang nỗ lực chia rẽ đôi tình nhân, thậm chí muốn giết cô. 30 năm trôi đi, bệnh nhân vẫn khẳng định mình cùng vị giáo sư kia yêu nhau dù ông ta thẳng thừng phủ nhận và mong cô đừng trở thành một phần cuộc sống của ông theo cách như vậy.

Erotomania khiến cuộc sống của con người rơi vào hỗn loạn. "Bi kịch thường ập đến do bệnh nhân hành động theo niềm tin sai lệch và khủng bố đối phương không ngừng nghỉ qua điện thoại, thư, quà tặng, viếng thăm", bài đăng trên tờ Journal of the National Medical Association viết. "Họ có thể liên tục giám sát hoặc rình rập. Nếu nhiều lần cố gắng mà không được đáp trả, bệnh nhân dễ oán giận và điên loạn đến mức nguy hiểm".

Bức thư tình Hinckley gửi Jodie Foster. Ảnh: News.

Đối với Hickenly, hắn mê mẩn Foster sau bộ phim Taxi Driver. Lấy ý tưởng từ nhân vật chính, hắn âm mưu ám sát Tổng thống Reagan. Viết thư gửi Foster trước vụ ám sát bất thành, Hickenly bày tỏ cảm xúc: "Anh sẽ thú nhận với em rằng lý do cho nỗ lực này là bởi anh không thể đợi lâu hơn nữa để gây ấn tượng với em. Anh phải làm điều gì đó ngay bây giờ để em hiểu, dù thế nào, anh làm điều là vì em". Trong một lá thư khác, hắn cay đắng: "Anh yêu em 6 nghìn tỷ lần. Em không thích anh chút nào sao?".

Trải qua hơn 35 năm ở bệnh viện tâm thần, Hickenly đã được thả. Người đàn ông giờ đây 61 tuổi hy vọng sẽ hòa nhập trở lại và trở thành "một công dân tốt".

Trung Kiên