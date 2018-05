Những kiểu làm đẹp nguy hiểm

Phá nốt ruồi bằng axit

Sau khi đi xem bói, nghe thầy phán nốt ruồi dưới mi mắt là nốt ruồi lệ, nếu không phá bỏ, cuộc đời chị An (Quận 8, TP HCM) sẽ thấm đẫm nước mắt. Chị An ra tiệm làm tóc gần nhà nhờ phá bỏ nốt ruồi bằng dung dịch axit glycolic với giá 30.000 đồng một lần. Ba ngày sau, nốt ruồi chưa biến mất mà vùng da đó lại bị bỏng, viêm, để lại vết sẹo xấu ngay dưới mí mắt.

Tiến sĩ Lê Ngọc Diệp - giảng viên bộ môn Da liễu Trường ĐH Y Dược TP HCM cho biết, nốt ruồi là một dạng hắc sắc tố da. Vị trí thường ở vùng da hở như ở mặt, cổ, nơi tiếp xúc nhiều với ánh sáng. Nốt ruồi thường lành tính. Tuy nhiên, với những nốt ruồi ở các vị trí cọ xát nhiều có thể dẫn đến ung thư hắc tố, một dạng ung thư da ác tính. Các phương pháp xóa nốt ruồi kể trên của chị em đặc biệt nguy hiểm và không nên áp dụng do có thể gây nhiễm trùng, viêm da, sẹo, xấu… và càng nguy hiểm hơn nếu đó là nốt ruồi ác tính. Cũng không ít trường hợp sau khi tẩy xóa không đúng cách, nốt ruồi từ lành tính đã chuyển sang ác tính.

Việc xác định nốt ruồi lành tính hay ác tính rất quan trọng vì phương pháp điều trị hoàn toàn khác nhau. Do việc chẩn đoán ban đầu là nốt ruồi lành hay ác chỉ dựa vào quan sát, đánh giá bằng mắt thường nên trước khi quyết định xóa nốt ruồi, cần phải khám bác sĩ chuyên khoa da liễu, ung bướu hoặc các bác sĩ thẩm mỹ có kinh nghiệm.

Nốt ruồi lành tính có thể xóa bằng nhiều cách: đốt điện, laser CO2 hoặc cắt bỏ. Việc lựa chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào kích thước của nốt ruồi. Nếu là nốt ruồi kích thước nhỏ, nên đốt điện hoặc dùng laser CO2. So với đốt điện, sau khi xóa bằng laser, vết thương lành nhanh hơn, ít để lại sẹo hơn. Trong đó, laser CO2 siêu xung khi đốt sẽ ít để lại sẹo hơn CO2 thông thường. Việc có nhiễm trùng và để lại sẹo xấu hay không sẽ phụ thuộc vào kích thước nốt ruồi to hay nhỏ, vết đốt sâu hay nông, cơ địa lành vết thương của bệnh nhân, sự tuân thủ thoa kem làm lành vết thương cùng việc giữ khô vết đốt. Nốt ruồi quá to khi đốt sẽ để lại sẹo lớn, cần cắt bỏ và may thẩm mỹ. Những trường hợp nghi ngờ là nốt ruồi có khả năng ác tính thì tuyệt đối không được đốt bỏ mà cần cắt trọn và sau đó làm giải phẫu bệnh.

Xăm tròng mắt

Hiện các trang mạng đang rộ lên công nghệ xăm tròng mắt dành cho những người muốn thay đổi màu mắt. Không ít người tò mò với cách làm đẹp này và muốn thử một lần cho biết.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nam - Phó khoa Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, nhãn cầu có thể tích 6,5ml, nặng 7,5g và được cấu tạo bởi ba lớp. Lớp trong cùng là võng mạc; lớp thứ hai là màng mạch gồm hắc mạc, thể mi và mống mắt; lớp ngoài cùng của nhãn cầu gồm hai phần: 4/5 sau nhãn cầu màu trắng đó là củng mạc, 1/5 phía trước trong suốt là giác mạc. Chính mống mắt chứa sắc tố quyết định màu mắt của con người (người châu Á thường có màu nâu hoặc đen, còn người châu Âu và Mỹ thì có mắt màu xanh đậm, nhạt khác nhau tùy từng người).

Chúng ta không thể thay đổi màu mắt được vì giác mạc là một thấu kính hội tụ để con người nhìn thấy mọi vật. Nếu muốn có màu mắt xanh như người châu Âu có thể đeo kính áp tròng có màu chứ không thể nhuộm màu giác mạc hoặc xăm màu giác mạc, vì như thế sẽ làm hư mắt và dẫn đến mù mắt. Tuy nhiên, trong những trường hợp bị chấn thương gây sẹo giác mạc và mắt không còn nhìn thấy thì có thể nhuộm màu giác mạc. Nhưng thủ thuật này phải được làm bởi các bác sĩ tay nghề cao, nếu không sẽ dẫn đến nhiễm trùng, phải múc bỏ mắt.

