Những lưu ý khi chọn sữa cho bé

Thị trường sữa Việt Nam đang trong giai đoạn "tranh tối, tranh sáng" với rất nhiều sản phẩm trong nước và nhập khẩu. Chất lượng cũng như giá cả sữa tạo thành "mê hồn trận" với nhiều người tiêu dùng. Việc chọn một nhãn hiệu sữa an toàn về chất lượng, đảm bảo về giá cả là bài toán không dễ với nhiều bà mẹ có con nhỏ.

Từ thực trạng đó, mới đây, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm "Sữa an toàn cho bé - thực trạng và giải pháp". Tại đây, chuyên gia dinh dưỡng Stefanee từ Tập đoàn Batter (Pháp), một trong những tập đoàn hàng đầu châu Âu về dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng, cho biết: tiêu chuẩn của sữa an toàn ở Pháp được quy định rất chặt chẽ. Từ khâu chọn lựa nguyên liệu, pha chế đến đóng hộp… đều được theo dõi nghiêm ngặt với những công nghệ hàng đầu thế giới.

Nhiều bà mẹ hiện nay tin dùng các sản phẩm của Tập đoàn Batter nhờ sự tư vấn của chuyên gia.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm - Viện phó Viện dinh dưỡng quốc gia, sữa mẹ là lựa chọn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó mà trẻ không thể bú sữa mẹ thì khi chọn sữa cho con trẻ, các mẹ cần đảm bảo rằng loại sữa công thức mà mình chọn không chỉ giúp bé phát triển tốt về thể chất, mà còn cần cho phát triển trí não và hệ miễn dịch.

Ngoài đạm, đường, chất béo và các vitamin, khoáng chất thiết yếu, mẹ cần quan tâm đến một số dưỡng chất bổ sung đặc biệt như Acid linoleic, acid - α – linolenic, Choline, DHA, ARA, Beta-Glucan, Prebeotic... Theo đó, sữa không chỉ giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh với sự tăng trưởng về chiều cao, cân nặng mà còn kích thích khả năng phát triển trí não, thị lực, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, hệ miễn dịch… của con.

Sữa chất lượng tốt được hiểu là sản phẩm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, vì thế các mẹ nên lựa chọn những sản phẩm có kiểm chứng khoa học. Một số tiêu chuẩn của các tổ chức y tế, dinh dưỡng, thực phẩm có uy tín như JECFA (Ủy ban chuyên gia phối hợp về phụ gia thực phẩm của FAO/WHO - Tổ chức lương nông/Tổ chức Y tế Thế giới), CODEX (Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế), EFSA (Ủy ban an toàn thực phẩm châu Âu). Ngoài ra, loại sữa đó phải được công nhận về lợi ích đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ thông qua các nghiên cứu lâm sàng.

Chuyên gia hướng dẫn cách chọn sản phẩm sữa an toàn cho bé.

Ông Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng cho rằng sữa an toàn phải đảm bảo các chỉ tiêu đạm, đường, béo, vitamin và khoáng chất. Người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm cần biết phải rõ nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận hợp quy của cơ quan chức năng… Chất lượng của sữa công thức phải được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ hiện đại, được theo dõi kiểm tra, đánh giá một cách nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (GMP, ISO, ICE, HACCP). Tất cả thành phần trong sữa như dưỡng chất, mùi, vị, hàm lượng chất, vi sinh, kim loại nặng phải được đảm bảo ở giới hạn an toàn cho trẻ…

Không chỉ liên quan đến nhiều vấn đề về chất lượng, mặt hàng sữa đang có "mê hồn giá cả". Thực tế, một số mặt hàng trước đây gọi là sữa nay "thay tên, đổi họ" thành sản phẩm dinh dưỡng công thức, thực phẩm bổ sung... để điều chỉnh tăng giá. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho rằng, "Với khuôn khổ pháp lý hiện tại, chúng ta có thể tiến hành điều tra và xác định được các doanh nghiệp sữa có hành vi vi phạm". Gần đây, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) kiến nghị với cơ quan chức năng Bộ Công Thương tiến hành thanh tra, kiểm tra 3 vấn đề: thương phẩm, chất lượng và giá cả các mặt hàng sữa.

Cũng tại cuộc hội thảo này, chị Đỗ Thu Nga (Đội Cấn, Hà Nội) cho biết: "Tôi có một cháu trai 2 tuổi, cháu hơi thiếu cân nên gia đình tôi đang rất băn khoăn không biết chọn cho cháu loại sữa nào cho hiệu quả. Thời gian gần đây, tôi được người bạn giới thiệu dùng thử sữa Physiolac do Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam nhập khẩu nguyên hộp từ Pháp. Con trai tôi đã có những tiến triển rõ rệt qua hai tháng dùng thử. Cháu tăng cân đều và việc uống sữa hàng ngay đã không còn khó khăn với cháu nữa vì mùi vị của sữa Physiolac rất thơm ngon".

Với những sản phẩm sữa nhập nhèm về chất lượng nguồn gốc thì đương nhiên giá cả cũng rất nhập nhèm, khó xác định. Các chuyên gia đều cho rằng, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm sữa do những công ty phân phối lớn, có uy tín. nhà phân phối uy tín trong lĩnh vực hàng dược phẩm và thực phẩm dinh dưỡng chất lượng cao. Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam là đối tác quan trọng của Tập đoàn Batteur và là một công ty uy tín trong nước chuyên phân phối các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng đến từ châu Âu như sữa Physiolac, Kanny… Đây là những nhãn hiệu đang được nhiều bà mẹ tin dùng.

Ngọc Bích