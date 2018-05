Những lưu ý khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo

Generali Việt Nam (thành viên của Tập đoàn bảo hiểm Ý Generali) vừa giới thiệu giải pháp VITA - Bảo An Toàn Diện bảo vệ khách hàng trước 99 bệnh hiểm nghèo. Chỉ với một hợp đồng bảo hiểm, VITA - Bảo An Toàn Diện là giải pháp bảo vệ trọn đời, song song với nguồn hỗ trợ tài chính vững chắc. Tổng quyền lợi nhận được của người tham gia có thể lên đến 375% số tiền bảo hiểm kèm theo các quyền lợi tiền mặt định kỳ và khoản đặc biệt do duy trì hợp đồng. Nhờ vậy, người bệnh và gia đình sẽ được san sẻ những lo âu về chi phí y tế mà vẫn tiếp tục đảm bảo chất lượng cuộc sống. Đây là cách nâng đỡ tích cực cho người chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Tìm hiểu thêm về giải pháp bảo vệ toàn diện tại đây.