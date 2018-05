Những người nổi tiếng nhiễm HIV

Nỗi sợ HIV bao trùm Hollywood khi một nam diễn viên nhiễm bệnh / Ánh sáng cuối đường cho những bệnh nhân HIV

Theo Healthnews, HIV là Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải gây ra bệnh AIDS. Virus HIV làm cho bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch nên dễ mắc các nhiễm trùng cơ hội gây tử vong như ung thư, viêm phổi, lao... Hiện nay bệnh chưa có thuốc đặc trị nên được xem là "bản án tử" đối với người nhiễm. Hầu hết trường hợp dương tính với HIV, đặc biệt là người nổi tiếng đều không muốn tiết lộ sự thật cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Sự ra đi của họ khiến nhiều người ngỡ ngàng và lo lắng.

Huyền thoại màn bạc Rock Hudson. Ảnh: Theredlist.

Nam diễn viên Mỹ Rock Hudson là bệnh nhân AIDS có gây chấn động nhất Hollywood. Năm 1985, ông khiến hàng triệu fan hâm mộ thất kinh khi tiết lộ sự thật nhiễm bệnh thế kỷ. Huyền thoại màn bạc này là người đồng tính nhưng không dám công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Khi bị AIDS hành hạ, ông đã quyết định tiết lộ giới tính thật, đồng thời lập quỹ chống lại căn bệnh quái ác này. Khoảng 3 tháng sau, ông qua đời. Từ đó đến nay, danh sách người nổi tiếng nhiễm HIV không ngừng nối dài.

Nam diễn viên Ian Charleson trong phim Chariots of Fire, được chẩn đoán nhiễm HIV năm 1986 và chết sau đó 4 năm. Nghệ sĩ dương cầm người Mỹ Liberace bị nghi ngờ là đồng tính đã qua đời vì AIDS ở tuổi 68 tuổi. Diễn viên người Anh Denholm Elliott mất ở tuổi 70 vì bệnh lao liên quan đến AIDS. Diễn viên, người mẫu Mỹ Greg Louganis, từng đoạt huy chương vàng Greg Louganis, được chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 1988. Cùng thời điểm này có nam diễn viên Leonard Frey. Năm 1989 danh sách nhiễm bệnh có thêm nữ diễn viên Amanda Blake, nam diễn viên Paul Shenar.

Năm 1991, Freddie Mercury, thành viên ban nhạc Queen vĩ đại ở Anh cũng bị AIDS. Hai ngày trước khi qua đời ở tuổi 45, anh mới thú nhận sự thật nghiệt ngã này. Cùng năm đó, nghệ sĩ đường phố nổi tiếng ở Mỹ Keith Haring chết ở tuổi 32 do biến chứng của bệnh. Cây guitar lừng danh Creedence Clearwater Revival Tom Fogerty cũng qua đời vì nhiễm HIV sau khi truyền máu.

Nhạc sĩ người Mỹ Psycho Anthony Perkins đã giấu kín sự thật bệnh tật đến khi chết vì biến chứng viêm phổi liên quan đến AIDS năm 1992. Cùng năm này Robert Reed, nam diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Mike Brady trong "The Brady Bunch" có kết quả dương tính với HIV. Ông qua đời ở tuổi 60 vì bệnh ung thư ruột kết vào năm 1992, các bác sĩ tin rằng HIV cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nam diễn viên. Siêu sao phim người lớn John Holmes có kết quả HIV dương tính năm 1986. Holmes tuyên bố công khai bị ung thư ruột kết, nhưng ông đã chết vì các biến chứng của AIDS năm 1988.

Cuộc đời nhiều thăng trầm và cái chết bi thương do bệnh thế kỷ của nghệ sĩ tự do Mỹ David Hampton đã được tái hiện trong bộ phim Six Degrees of Separation. Ông qua đời năm 2003 ở tuổi 39 vì biến chứng AIDS.

Danh sách người nổi tiếng qua đời vì HIV còn có những cái tên quen thuộc như nhà thiết kế thời trang Perry Ellis, nam diễn viên Michael Jeter (50 tuổi), diễn viên Mỹ Dack Rambo (55 tuổi), rapper người Mỹ NWA Eazy-E được chẩn đoán bị AIDS khi tới bệnh viện điều trị hen suyễn, cây guitar nổi tiếng Ricky Wilson, nhạc sĩ Ratt Robbin Crosby, diễn viên Brad Davis, nhà thơ Jazz Gil Scott-Heron, rapper Eazy-E, nhạc sĩ Mỹ Jerry Herman.... Trường hợp trẻ tuổi nhất là ngôi sao tuyền hình thực tế Mỹ Pedro Zamora mất ở tuổi 22. Kế đến là nam diễn viên Merritt Butrick và Timothy Patrick Murphy giã từ cõi thế ở tuổi 29.

Các vận động viên chuyên nghiệp chết vì bệnh này có vận động viên bóng chày đồng tính Glenn Burke (43 tuổi), cầu thủ Jerry Smith, Arthur Ashe là vận động viên quần vợt nổi tiếng của Mỹ 3 lần đoạt Grand Slam được phát hiện nhiễm HIV do truyền máu...

Hiện nay nhiều người nổi tiếng đang sống chung với HIV như ngôi sao truyền hình Magic Johnson (56 tuổi), nhạc sĩ, diễn viên Chuck Panozzo, Steve Rubell, Tony Richardson... Hàng ngày, họ phải uống thuốc kháng virus để ngăn bệnh chuyển sang AIDS.

Mai Loan