Những nguyên tắc khi 'yêu' trong thai kỳ

Quan hệ trong thời kỳ mang thai cần có một vài nguyên tắc như sau:

- Việc sinh hoạt tình dục phải do người phụ nữ hoàn toàn quyết định. Nhu cầu và cảm nhận tình dục của phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể tăng hoặc giảm do thay đổi về hormone, sức khỏe, tâm lý. Nếu người vợ muốn thì hãy "yêu", còn không muốn thì đừng cố chiều chồng.



- Giảm thiểu động tác kích thích tình dục: Trước khi "yêu", người chồng không nên làm vợ bị kích thích quá mạnh, nhất là khu vực quanh nhũ hoa.



- Không thô bạo: Cần phải nhẹ nhàng trong khi quan hệ, tốt nhất là để cho nam giới chủ động giao hợp, nếu hành động thô bạo quá, và các hiệu ứng kích thích tình dục khiến cho vùng mông xung huyết, tử cung co bóp dễ khiến bị sẩy thai.

- Trước và sau khi quan hệ, cả hai vợ chồng cần vệ sinh sạch sẽ cơ quan sinh dục. Đặc biệt là người chồng phải đảm bảo vệ sinh sẽ và không có viêm nhiễm sinh dục để tránh nhiễm cho vợ, cũng là bảo vệ cho con. Tốt nhất bạn nên dùng bao cao su.



- Khi quan hệ giao hợp không nên quá lâu: Giảm thiểu thời gian quan hệ tình dục, bởi vì sự co bóp của tử cung và sự xung huyết trong thời gian này dễ gây sẩy thai. Đồng thời nên chú ý, dương vật không nên cho sâu vào âm hộ.



- Cần chú ý không nên xuất tinh vào trong âm đạo.



- Khi quan hệ mà xuất hiện những bất thường như xuất huyết âm đạo hay cảm giác khó chịu, tốt nhất vợ chồng bạn nên ngưng quan hệ và hỏi ý kiến bác sĩ.



- Tư thế giao hợp của đôi bên: Bất luận là chính diện, sau lưng hay nghiêng đều được, trong thời gian này bụng chưa to lắm nên không ảnh hưởng đến tư thế giao hợp.

Tư thế "yêu" lý tưởng cho các bà bầu khi bụng đã lớn:

- "Up thìa": Tư thế này rất tốt vì tránh được bất kỳ áp lực nào lên bụng bầu của vợ.



- Tư thế Doggy: Vị trí này giúp cả hai vợ chồng cảm thấy nhẹ nhàng vì không có áp lực đè lên bụng của nàng.



- Tư thế "nữ cao bồi": Với tư thế này, bạn kiểm soát các góc độ, sự xâm nhập, tốc độ.

Một số trường hợp nên tránh quan hệ tình dục như:

- Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, do nội tiết tố thay đổi, ốm nghén, cộng với tâm lý lo lắng nên hầu hết phụ nữ không thấy có ham muốn, thậm chí có người còn sợ hãi khi đề cập tới "chuyện ấy". Nếu rơi vào hoàn cảnh này, tốt nhất là cả hai vợ chồng nên động viên nhau để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Người vợ không nên vì chiều chồng mà chấp nhận quan hệ, để rồi thêm lo lắng, bất an, thậm chí dẫn tới sợ hãi và lãnh cảm sau này. Người chồng cần động viên, an ủi, thông cảm và sẻ chia những khó khăn đó với vợ mình, đừng trách móc hay giận dỗi khi bị vợ từ chối.

- Người vợ có tiền sử sảy thai, đẻ non ở lần có thai trước nên cẩn thận khi quan hệ tình dục trong giai đoạn này, vì sẽ kích thích làm tử cung co bóp đẩy thai ra ngoài. Nếu thấy đau bụng hoặc ra huyết sau khi quan hệ thì phải dừng chuyện ấy lại ít nhất 2 tuần sau đó và đi tư vấn bác sĩ.



- Thai phụ mắc bệnh tăng huyết áp, mang thai đôi, nhau thai bám thấp,có vấn đề bất thường cổ tử cung... nên tránh sinh hoạt tình dục, nếu muốn quan hệ vợ chồng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.



- Với các trường hợp mẹ bị suy dinh dưỡng nặng, tăng cân ít, da xanh, thai bị suy dinh dưỡng cần cân nhắc khi quan hệ tình dục. Do tinh trùng có chứa hormone prostaglandin kích thích sự co bóp, do vậy muốn thực sự an toàn, khi sinh hoạt vợ chồng nên dùng bao cao su.



- Một điều mà các bà bầu cần đặc biệt chú ý là việc theo dõi xem sau quan hệ tình dục cơ thể có những phản ứng đặc biệt không. Nếu có bất thường như đau bụng, ra huyết... phải phản ánh kịp thời với bác sĩ sản khoa để được theo dõi và điều trị kịp thời.