Những rủi ro khi tân trang mắt

Những tai nạn khi cắt mí mắt làm đẹp

Qua tuổi 40, thậm chí ngay từ độ tuổi đôi mươi, nhiều chị em đã xuất hiện các vết "chân chim" ở đuôi mắt. Điều này khiến họ mất tự tin vì mắt trông già đi rõ. Vì thế, xóa nếp nhăn vùng này là một dịch vụ khá phổ biến.

Theo bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội), để điều trị nếp nhăn nói chung có rất nhiều chế phẩm sinh học như collagene, acide hyaluronique, acide polylactique. Tương tự, để xóa vết nhăn ở mắt còn có thể bơm mỡ tự thân, bơm keo collagen, tiêm boxtoc. Kỹ thuật bơm mỡ tự thân, bơm keo có thể mang lại hiệu quả kéo dài khoảng 2 năm, còn tiêm boxtox thường 6 tháng phải làm một lần.

Ảnh minh họa: Neuglow.

"Đây là những kỹ thuật đang là mốt thời thượng, tuy nhiên theo đuổi điều trị cũng rất công phu và hao tiền tốn của, không thể có cách làm đẹp siêu tốc. Không những thế, việc tiêm boxtox vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây phản ứng, liệt cơ hô hấp dù tỷ lệ rất thấp", bác sĩ Cương cho biết.

Ngoài ra, hiện nay một số đơn vị cũng áp dụng xóa nếp nhăn bằng laser. Đặc điểm của cách làm này là tạo cho đuôi mắt phẳng đẹp nhưng sau khi làm chị em cần phải kiêng triệt để với ánh nắng mặt trời. Bản chất của tia laser là không đốt bề mặt da mà đốt sợi chun dưới da. Nhiều người không kiêng được, hậu quả khiến đuôi mắt hết nhăn nhưng lại nổi nhiều nốt thâm nâu do đọng sắc tố.

Theo bác sĩ Cương, thường sau đốt laser chị em phải tuyệt đối tránh nắng trong 2 tháng bằng cách bôi kem chống nắng, đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng khi đi ngoài trời. Tuy nhiên, với khí hậu của nước ta việc đi lại ngoài đường bằng xe máy khiến nhiều chị em không thực hiện việc kiêng khem được tuyệt đối.

Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng chuộng các dịch vụ nối mi, bằng cách nối một sợi mi từ bên ngoài vào chính sợi mi thật bằng một loại keo dính đặc biệt. Bác sĩ Cương cho biết, nếu thi thoảng trong những dịp đặc biệt, chị em đi nối mi thì cũng không gây ra vấn đề gì lớn, chỉ cần lưu ý tẩy trang kỹ để các hóa chất, hạt bụi li ti khỏi chui vào mắt.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là keo dán lông mi đó phải là keo sinh học. Nếu không chất keo sẽ tích tụ bụi bẩn, giúp vi sinh vật gây bệnh phát triển, gây kích ứng cho mắt. Trong quá trình nối, các dụng cụ làm không đảm bảo có thể gây nhiễm độc nang lông, mất chất mỡ bóng của lông mi, gián đoạn tuần hoàn lông mi. Hậu quả là sẽ gây rụng mi nhất thời hoặc vĩnh viễn, bác sĩ Cương khuyến cáo.

"Tốt nhất là chị em hãy để lông mi của mình một cách tự nhiên. Nhu cầu làm đẹp là điều có thể thông cảm nhưng cũng không nên vì quá để ý đến thẩm mỹ mà quên lo cho đôi mắt. Nếu muốn nối mi thì chị em nên chọn làm ở những cơ sở uy tín", bác sĩ Cương cho biết.

Mắt là vùng có biểu hiện lão hóa sớm nhất trên khuôn mặt. Mí trên chùng dần rũ xuống, còn túi mỡ mí dưới mọng thêm khiến nhiều chị em trông già hơn. Vì thế, không chỉ nối mi, nhiều chị em còn đi sửa mí mắt, tạo mắt hai mí...

Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ, nguyên chủ nhiệm Khoa phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), đây là những phẫu thuật đơn giản song cũng không tránh khỏi sơ suất. Những rủi ro hay gặp là sẹo quá lồi, nếp mi bị co rút trở nên cứng, không được mềm hay mi mắt to và dày, kém thẩm mỹ; hở mi mắt do bác sĩ cắt nhiều da quá hoặc sẹo bị co kéo... Những người có thành mạch yếu, máu khó đông thì nên không nên phẫu thuật vì nguy hiểm, máu chảy khó cầm.

Cũng theo bác sĩ Cương thì đa phần chị em đều chưa hài lòng với kết quả, nhiều người làm bị xấu, to và thô hơn mắt cũ nhiều, thậm chí có người bị lệch mí, một bên đẹp, một bên không đẹp. Chị em cũng phải mất hàng năm trời, mí nhìn mới bớt giả. Chưa kể, có người tuy mí to, đẹp hơn nhưng lại không hài hòa với gương mặt như mí mắt cũ. Vì thế, chị em cần suy nghĩ kỹ, xác định nhu cầu thực sự, thấy cần thiết lắm thì mới nên làm.

Phương Trang