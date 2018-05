Những tai biến nguy hiểm trong quá trình sinh nở

Xuất tinh sớm có gây vô sinh hoặc con không khỏe? / Làm sao biết vợ chồng có thể sinh con tự nhiên?

Tai biến sản khoa là tất cả các rối loạn, bệnh lý mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn cho cả mẹ lẫn con trong thời kỳ mang thai, trong và sau khi chuyển dạ, trong và sau khi sinh. Chính vì thế, chị em nên biết về những tai biến nghiêm trọng có thể gặp phải trong quá trình sinh con cũng như dấu hiệu và hậu quả mà nó có thể dẫn đến để biết cách đề phòng và xử trí.



Những rối loạn, bệnh lý trong thai kỳ được xếp vào tai biến sản khoa gồm chửa ngoài tử cung, nhau bong non, nhau tiền đạo, tiền sản giật và sản giật, thuyên tắc ối, vỡ tử cung, nhau cài răng lược, ngôi ngang, sa dây rốn, vỡ ối sớm và chảy máu hậu sản. Trong đó, năm vấn đề cần đặc biệt lưu tâm là nhau bong non, sản giật, thuyên tắc ối, vỡ tử cung, chảy máu hậu sản vì khả năng tử vong của mẹ và con là rất cao nếu mắc phải những tai biến này.

Nhau bong non (nhau thai bong sớm)

Tai biến này không phổ biến nhưng cũng không phải là hiếm, nếu mắc phải sản phụ và thai nhi đều có thể tử vong. Nếu phát hiện sớm và kịp thời xử lý vẫn có thể cứu được.





Phần lớn các trường hợp nhau thai bong sớm thai phụ sẽ bị ra máu, từng giọt máu rải rác có thể quan sát bằng mắt thường hoặc máu đột nhiên trào ra. Cũng có khi, máu ra ít, bị giữ lại trong tử cung nên thai phụ không thấy triệu chứng ra máu.

Tiền sản giật

Tiền sản giật là một trong những bệnh lý nguy hiểm, có khả năng gây tử vong cho sản phụ và thai nhi. Do vậy, khi mang thai các bà mẹ cần có những hiểu biết nhất định về căn bệnh này. Tiền sản giật và sản giật với dấu hiệu đặc trưng là cao huyết áp, phù, có protein trong nước tiểu, có thể dẫn đến co giật, hôn mê.





Thuyên tắc ối

Thuyên tắc ối là bệnh lý rất hiếm gặp, thường xuất hiện ở thời kỳ chuyển dạ. Tuy nhiên, dạng tai biến này có thể xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước, cũng như không có khả năng phòng ngừa. Vì vậy, hiện nay thuyên tắc ối được xếp vào loại tai biến sản khoa nguy hiểm nhất. Sản phụ không may bị thuyên tắc ối sẽ phải đối diện với nguy cơ tử vong rất cao.



Theo các chuyên gia sản khoa, thuyên tắc ối thường xảy ra ở giai đoạn cuối của chuyển dạ với diễn biến là vỡ nước ối, bệnh nhân đột ngột tím tái, trụy tim mạch và tử vong nhanh chóng. Nhẹ hơn, sẽ có hiện tượng rối loạn đông máu nhưng cũng chỉ giữ tính mạng được vài giờ và bệnh nhân vẫn tử vong.

Vỡ tử cung

Khi có thai đủ tháng, tử cung bắt đầu có những cơn co bóp nhịp nhàng và tăng dần, làm cho đoạn dưới của tử cung mỏng dần, cổ tử cung mở ra để thai xổ ra ngoài. Vì thế, nếu có cản trở trên đường thai ra, đoạn dưới của tử cung sẽ mỏng hết cỡ và vỡ. Tai biến này có tỷ lệ tử vong rất cao với cả mẹ và con.

Băng huyết

Băng huyết sau sinh là hiện tượng chảy máu âm đạo sau khi sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong cho sản phụ. Trên thực tế, dạng tai biến này khá phổ biến chiếm đến 10% số trường hợp đẻ và có đến 25% trường hợp sản phụ tử vong do băng huyết, theo Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đức Hinh, Phó Giams đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Dấu hiệu cảnh báo chung

Mỗi tai biến có biểu hiện riêng và cách xử trí đặc thù. Thai phụ có thể để ý các dấu hiệu chung nhất như đau bụng dữ dội và chảy máu bất thường trong thời kỳ mang thai, giảm cử động trong thai kỳ vào những tháng sắp sinh, huyết áp tăng cao bất thường, phù nặng, tim thai yếu và không bình thường. Ngoài ra có thể nhận biết qua các triệu chứng: Tiết dịch âm đạo có mùi bất thường, ngất và mất ý thức, sốt cao và chảy máu nhiều sau khi sinh.

Khi có bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, cần đưa thai hụbạn cần đến bệnh viện gần nhất để khám và xử lý ngay. Không biện pháp can thiệp nào từ bên ngoài (Đông y, đắp thuốc, dán cao, tiêm trợ lực) có thể khắc phục được các tai biến này.

Theo Webphunu