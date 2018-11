Những thói quen gây hại gan

Gan là một cơ quan quan trọng có nhiệm vụ tiêu hóa và trao đổi chất, vì vậy gan khi bị tổn thương một chút cũng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe. Có nhiều thói quen của chúng ta gây ảnh hưởng đến gan, theo các chuyên gia y tế.

Ngủ không đủ giấc

Hiện nay, nhiều người có thói quen làm việc thậm chí đi chơi vào ban đêm, nhưng ban đêm lại là khoảng thời gian gan dễ bị tổn thương nhất vì khi ngủ, cơ thể sẽ tự động thực hiện cơ chế hồi phục sức khỏe, nếu ngủ không đủ giấc, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống, những người bị mắc các bệnh về gan sẽ nếu thức đêm nhiều sẽ càng khiến bệnh thêm nghiêm trọng. Chuyên gia học viện y học giấc ngủ Mỹ, giáo sư Neil Colin khuyến khích nên ngủ trước 11h để đảm bảo ngủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm, giúp gan có thể giải độc hiệu quả, đảm bảo sức khỏe.

Không đi tiểu sau khi ngủ dậy

Chuyên gia hiệp hội nghiên cứu gan cho biết, chất độc được đào thải qua việc đi tiểu, ra mồ hôi, vì vậy bạn nên có thói quen đi tiểu mỗi buổi sáng sau khi thức dậy để có thể đưa các độc tố tích tụ trong một đêm ra ngoài cơ thể, tránh để cho độc tố lưu đọng trong cơ thể, gây tổn thương cho gan.

Ăn quá no

Nhiều người biết rằng, nếu ăn nhiều sẽ gây khó chịu cho dạ dày, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, tiến sĩ Paradi Hiệp hội Nghiên cứu gan châu Âu cho rằng, ăn nhiều quá có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, nhanh chóng gia tăng các gốc tự do trong cơ thể. Trong khi đó, vai trò của gan là chống lại các gốc tự do trong cơ thể, loại bỏ độc tố, thanh lọc máu. Càng nhiều gốc tự do trong cơ thể con người, chức năng gan càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Không ăn sáng

Ăn sáng sẽ trung hòa các axit dạ dày, bảo vệ gan, giảm nguy cơ viêm tụy, tiểu đường, sỏi mật, táo bón. Tiến sĩ Hermit Suri chuyên gia dinh dưỡng ở Canada cho rằng một bữa sáng lành mạnh có thể ngăn ngừa tổn thương gan.

Uống nhiều thuốc

Tạp chí Dược phẩm lâm sàng của Anh đã công bố một nghiên cứu rằng việc sử dụng thuốc giảm đau trong khoảng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng giải độc gan, gây tổn thương gan. Tiến sĩ Kenneth Simpson, một nhà nghiên cứu tại bệnh viện hoàng gia Edinburgh cho rằng nhiều loại thuốc và chất chuyển hóa của thuốc có thể dễ dàng gây tổn thương gan, các loại thuốc này bao gồm thuốc kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc an thần, thuốc hạ đường huyết, thuốc tim mạch. Do đó, những loại thuốc này nên được sử dụng theo chỉ dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ.

Ăn quá nhiều thức ăn nhanh và các món chiên

Nhà nghiên cứu dinh dưỡng của Ấn Độ, Tiến sĩ Hida Chiran Zara Hussain nói rằng nhiều loại đồ ăn nhanh chứa nhiều chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo và các phụ gia thực phẩm khác. Các thành phần này rất khó phân giải và chuyển hóa, khiến gan hoạt động quá mức, gây ảnh hưởng tới gan. Thực phẩm chiên gây ra những thay đổi trong các enzyme giống như viêm gan.

Tiến sĩ Drew Oden, một chuyên gia y tế nổi tiếng của Mỹ, chỉ ra rằng sự tích tụ của các axit béo và sự bão hòa chất béo có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ. Dầu ăn không lành mạnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và bệnh gan, nên dùng dầu ăn thực vật như dầu ô-liu, dầu mè.

Ăn thức ăn nấu tái hoặc nướng bằng than

Tiến sĩ Hussein nói rằng thực phẩm nấu tái dễ dàng gây tổn thương gan. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tôm, sò, hàu và động vật thường mang theo vi khuẩn và ký sinh trùng, có thể gây ra các bệnh về gan như suy gan cấp tính.

Uống quá nhiều rượu

Tiến sĩ Nemo Ash, một chuyên gia về khoa học gan tại Trung tâm nghiên cứu y học Zeev (Israel), cho biết uống rượu quá mức làm giảm khả năng lọc máu của gan, dẫn đến tăng độc tố trong cơ thể, gây tổn thương gan và các bệnh khác nhau. Ngoài ra, lạm dụng rượu có thể dễ dàng dẫn đến ngộ độc gan, viêm gan và xơ gan. Nếu uống nhiều hơn hai ly (25 ml) rượu nồng độ cao mỗi ngày sẽ làm tổn thương gan.

Nguyễn Xuân (theo Times of India)