Những thực phẩm tốt nhất cho nam giới

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của phái nam, theo Webmd:

Thịt nạc

Nếu bạn là anh chàng kết món thịt bò bít tết và khoai tây, bạn thật may mắn. Thịt đỏ tốt cho bạn. Thịt bò và thịt lợn nạc chứa protein và có ít chất béo hơn thịt gà. Thịt đỏ cũng là một nguồn cung cấp rất tốt chất leucine - một axit amin giúp tạo cơ bắp.

Quả anh đào

Làm thế nào để xoa dịu các cơ bắp bị đau? Nước anh đào. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết lúc nào họ cũng dự trữ một số chai nước anh đào trong phòng tập. Các sắc tố trong quả anh đào và nước trái cây từ loại quả này bắt chước tác động của một số loại thuốc chống viêm, và nó không có tác dụng phụ nào.

Ảnh minh họa: Adelaidenow.com.au.

Chocolate

Chocolate có thể cải thiện sự lưu thông máu nếu bạn ăn đúng loại. Chất flavanol trong chocolate đen có thể hạn chế mức cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu và giữ huyết áp trong tầm kiểm soát. Nam giới bị kém lưu thông máu nhiều khả năng có vấn đề về cương dương, vì vậy những loại thực phẩm tốt cho tim cũng có thể bảo vệ đời sống tình dục của họ. Nhưng ăn quá nhiều chocolate có thể dẫn tới tăng cân. Bạn có thể ăn khoảng gần 30g một ngày thay cho các đồ ngọt khác.

Động vật có vỏ

Động vật có vỏ và các loại hải sản khác đều giàu kẽm - chất cực kỳ quan trọng cho tim, cơ bắp và hệ sinh sản. Lượng kẽm thấp hơn bình thường có liên quan đến chất lượng tinh trùng kém và vô sinh nam. Nếu bạn không thích hải sản, thịt bò, thịt gà, các loại hạt, mầm rau cũng cung cấp lượng kẽm tốt cho sức khỏe.

Quả bơ

Chắc chắn, loại trái cây này có nhiều chất béo, nhưng đó là loại chất béo tốt. Chất béo bão hòa đơn trong bơ có khả năng chống lại cholesterol đến hai lần. Nó có thể tiêu diệt cholesterol toàn phần và cholesterol xấu. Bí quyết là sử dụng một loại chất béo không bão hòa thay cho chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa. Dầu oliu và các loại hạt cũng chứa chất béo tốt.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá trích, cá mòi, cá bơn là nguồn chất béo lành mạnh. Chúng có một loại dinh dưỡng đặc biệt được biết đến là axit béo omega-3. Chất này bảo vệ chống lại bệnh tim - kẻ giết người hàng đầu với đàn ông ở Mỹ. Mỗi tuần dùng cá béo hai lần có thể giảm khả năng chết vì bệnh tim cho bạn.

Gừng

Các lát gừng thường được ăn cùng sushi hay thêm vào các món xào châu Á. Gừng có thể giúp làm giảm viêm trong cơ thể. Ăn gừng thường xuyên có thể giúp giảm đau do các chấn thương cơ bắp liên quan đến luyện tập.

Sữa và sữa chua

Đạm whey trong sữa và sữa chua là một nguồn leucine khác - một axit amin tạo cơ bắp. Các sản phẩm này cũng chứa protein, kali và lợi khuẩn giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, nó rất tiện ích vì bạn không cần nấu hay chuẩn bị gì, chỉ việc ăn, uống.

Chuối

Chuối rất giàu kali. Kali rất quan trọng cho sự co cơ và sức khỏe của xương. Nó cũng giúp hạ huyết áp. Nạp đủ kali cũng quan trọng như ăn ít muối khi bạn muốn giảm huyết áp.

Sốt cà chua

Cà chua giàu lycopen - một chất có thể bảo vệ cơ thể chống lại một số bệnh ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy nam giới ăn cà chua thường xuyên ít bị ung thư tuyến tiền liệt nhưng không phải tất cả các nghiên cứu đều ủng hộ kết luận này. Cà chua có nhiều chất dinh dưỡng thực vật khác, cũng tốt cho sức khỏe. Thêm vào mì sốt cà chua là cách đơn giản làm món ăn bổ dưỡng hơn.

Thực phẩm từ đậu nành

Thực phẩm được cho là bảo vệ cơ thể tốt nhất chống lại ung thư tiền liệt tuyến là đậu nành. Đó là phát hiện từ một nghiên cứu trên 40 quốc gia. Đậu phụ, súp miso và sữa đậu nành là những cách hay để ăn được nhiều đậu nành hơn. Ở các nước châu Á, người ta ăn nhiều thực phẩm từ đậu nành gấp 90 lần với người Mỹ. Và ung thư tuyến tiền liệt ít gặp hơn ở các nước này.

Rau trộn

Rau chứa nhiều chất hóa học tự nhiên, chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tế bào và bảo vệ chống ung thư. Có nhiều loại chất hóa học tự nhiên khác nhau, và cách tốt nhất để ăn được nhiều loại là ăn các rau có màu sắc khác nhau. Nên có nhiều loại rau trong mỗi bữa ăn của bạn.

Rau màu cam

Rau màu cam là một nguồn cung cấp beta-caroten, lutein và vitamin C tuyệt vời. Những chất dinh dưỡng này có thể giảm nguy cơ phát triển phì đại tuyến tiền liệt, theo một nghiên cứu lớn cho thấy. Lựa chọn tốt cho bạn bao gồm ớt chuông đỏ, cà rốt, bí đỏ và khoai lang.

Các loại rau xanh lá

Rau chân vịt, cải lá xanh và cải xoăn có thể giúp ích cho đôi mắt cũng như tuyến tiền liệt của bạn. Những loại rau xanh lá này rất giàu lutein và zeaxanthin. Cả hai chất dinh dưỡng này bảo vệ chống lại bệnh đục nhân mắt và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác - một bệnh mắt làm suy yếu thị lực.

Khoai tây nướng

Khoai tây nướng rất ngon và dễ làm. Chúng cũng chứa lượng lớn vitamin C - hoạt động chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Bạn có thể làm món này ngon và bổ dưỡng hơn bằng cách dùng cùng bơ, hay thêm sốt cà chua hoặc phô mai ít béo. Những loại khác có vitamin C dồi dào là ớt xanh, kiwi và trái cây họ cam, quýt.

Trứng

Trứng cung cấp lutein, protein và sắt, nhưng bạn phải ăn cả quả trứng. Một lòng đỏ trứng có 185 mg cholesterol, phù hợp với 300 mg giới hạn hằng ngày cho người khỏe mạnh. Bạn cũng có thể giảm bớt những đồ ngọt có cholesterol cao để ăn toàn bộ một quả trứng trong bữa. Nếu bạn có cholesterol cao, hãy hỏi ý kiến bác sĩ xem mỗi tuần bạn có thể ăn được mấy quả trứng.

Ngũ cốc giàu chất xơ

Chất xơ nghe có vẻ không gợi sự nam tính lắm nhưng nó có thể là một chất tăng cường hiệu suất làm việc tuyệt vời cho bạn. Dù là điều hành công ty hay vận động viên, bạn không thể tập trung vào mục tiêu của mình nếu đường ruột của bạn không ổn. Chất xơ giúp bạn no lâu hơn và giúp hệ tiêu hóa chạy trơn tru. Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ những loại ngũ cốc yêu thích của mình, chỉ cần cố gắng trộn vài loại với nhau. Đừng quá ép mình nhưng hãy thêm vài thứ tốt.

Gạo lứt

Gạo lứt là một nguồn chất xơ tuyệt vời khác, và thật dễ dàng để kết hợp với các loại thực phẩm ngon và đầy màu sắc. Thử dùng kèm thịt nạc, rau mầm chân vịt và dứa. Nếu bạn không thích ăn riêng gạo lứt, có thể trộn lẫn với gạo trắng. Gạo lứt và những loại ngũ cốc khác có thể giúp bạn giữ cân nặng lành mạnh và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường tuýp 2.

Cà phê

Khi bạn cần một sự kích thích, hãy thử một tách cà phê nguyên chất. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm bạn tỉnh táo hơn và cà phê nguyên chất hầu hết không có calo. Điều này khiến nó là lựa chọn tốt hơn nhiều so với các loại nước uống tăng lực có lượng calo cao và đắt tiền.

Tập trung vào những thứ tốt thay vì cố bỏ thứ xấu

Để thay đổi chế độ ăn của bạn, thêm vào những thực phẩm tốt hay hơn là bắt bản thân bỏ những đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Khi bạn tạo thói quen ăn nhiều trái cây, rau, thịt nạc và ngũ cốc nguyên hạt hơn, những thực phẩm này có thể thay thế cho một số lựa chọn kém lành mạnh hơn.

Vương Linh