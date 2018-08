Những xét nghiệm cần làm để xác định vô sinh hiếm muộn

5 thói quen dễ gây vô sinh, hiếm muộn / Tử cung lạnh - nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến hiếm muộn

Tôi nghe nói muốn biết có bị vô sinh, hiếm muộn không thì cả hai vợ chồng đều phải đi khám phải không? Xin cám ơn bác sĩ. (Lam).

Ảnh minh họa: Health.

Trả lời:

Chào bạn,

Vô sinh là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, có quan hệ tình dục thường xuyên trung bình 2-3 lần trong một tuần, không dùng biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn không có thai. Nếu vợ chồng bạn ở trường hợp này hoặc tuổi không còn trẻ, muốn kiểm tra sức khỏe sinh sản thì nên đi khám sớm sẽ có nhiều lợi thế trong quá trình điều trị sau này nếu thực sự bị hiếm muộn.

Một trong những nguyên tắc thăm dò chẩn đoán và điều trị vô sinh là bác sĩ cần gặp đầy đủ cả vợ và chồng để hỏi bệnh sử, khám và xét nghiệm song song. Nguyên nhân đã được thấy rõ ràng vẫn cần phải khám và làm đầy đủ các xét nghiệm khác vì hầu hết các trường hợp hiếm muộn đều có thể có nhiều hơn một nguyên nhân.

Theo khảo sát, nguyên nhân vô sinh do người vợ khoảng 40%, do chồng (khoảng 40%), do cả hai (10%) hoặc không rõ nguyên nhân (10%). Vì vậy việc khám chẩn đoán và điều trị hiếm muộn cần sự hợp tác và cố gắng của hai vợ chồng.

Đối với người vợ, có 2 thời điểm cần đi khám:

1. Sạch kinh từ 2-5 ngày (tức từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 của chu kỳ kinh). Người vợ sẽ được cho làm các xét nghiệm cơ bản, khám phụ khoa, chụp tử cung vòi trứng ,…

2. Đang có kinh ngày thứ 2-3 của chu kỳ kinh. Người vợ sẽ được đánh giá dự trữ buồng trứng thông qua xét nghiệm nội tiết tố sinh dục, siêu âm đếm nang thứ cấp, AMH.

Đối với người chồng, khi đi khám cần:

Kiêng xuất tinh từ 3 đến 7 ngày để kiểm tra tinh dịch đồ. Đây là xét nghiệm quan trọng nhất để đánh giá khả năng sinh sản của nam giới. Ngoài ra có thể làm xét nghiệm cơ bản, kiểm tra nội tiết tố sinh dục.

Tùy từng trường hợp cụ thể mà bác sĩ sẽ hướng dẫn vợ chồng bạn làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu hơn nhằm tìm ra nguyên nhân. Từ đó định hướng điều trị cho vợ chồng bạn đạt hiệu quả cao nhất.

Trân trọng.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền

Phó giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản