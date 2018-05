Nỗi ngại ngần của phái mạnh khi tiết lộ 'bệnh khó nói'

Lý do đàn ông nên ngủ khỏa thân / 'Yêu' quá sức, ông chồng phải nhập viện đầu năm

Bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, nam giới thường có tâm trạng xấu hổ, e ngại khi gặp bác sĩ nam khoa. Họ thường âm thầm chịu đựng bệnh tật và ít thổ lộ tình trạng bệnh với người thân. Đã không ít người phải nhận trái đắng vì đến bệnh viện quá muộn do tâm lý ngại ngùng.

Theo bác sĩ Lợi, nam giới thường muốn hỏi những câu hỏi thầm kín, song đều rất ít khi bày tỏ. Bác sĩ đều phải trấn an tâm lý và từ tốn chia sẻ, họ mới dám bày tỏ bệnh tình và đặt nhiều câu hỏi để trao đổi. Trong những năm qua, các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt tăng tới 89% và lý do chính cho sự gia tăng đột ngột này là do thiếu sự thiếu hiểu biết ở nam giới.

Bác sĩ khuyên, nếu các ông gặp bất kỳ vấn đề với cơ quan sinh sản, việc khôn ngoan nhất nên làm đó là tham khảo ý kiến bác sĩ. Nếu im lặng, vấn đề sức khỏe sẽ xấu đi và rất khó khăn trong việc cứu chữa.

Dưới đây là một số câu hỏi nam giới thường muốn hỏi nhưng e ngại khi gặp bác sĩ nam khoa.

Cảm giác bất thường ở tinh hoàn?

Một trong những bất thường mà đàn ông không nên bỏ qua là cảm giác khó chịu, ngứa ran ở tinh hoàn. Vấn đề này có thể dẫn đến vô sinh và giảm kích thước tinh hoàn. Bạn nên kiểm tra sức khỏe vùng kín của mình nếu có cảm giác đó.

Dương vật có bị phá vỡ?

Nam giới hoàn toàn có thể phải đối mặt với tình cảnh này. Gãy dương vật chỉ xảy ra khi sợi liên kết mô "phá vỡ" trong khi giao hợp. Cách duy nhất để tránh là quan hệ tình dục an toàn và nhẹ nhàng.

Tinh dịch bình thường sẽ thế nào?

Tinh dịch bình thường là chất lỏng màu trắng hoặc vàng, đặc quánh. Nếu nhận thấy có máu trong tinh dịch thì đừng bỏ qua nó vì có thể bạn đang mắc các vấn đề về tuyến tiền liệt.

Vì sao "cậu nhỏ" không thể cương cứng?

Rối loạn chức năng cương dương có thể xảy ra với bất cứ ai và ở mọi lứa tuổi. Lý do có thể các vấn đề của mạch máu hay bệnh ảnh hưởng đến dây thần kinh. Hãy kiểm tra sức khỏe tổng thể để tìm ra nguyên do và có cách điều trị phụ hợp.

Có thể làm tăng kích thước dương vật không?

Giới hạn kích thước dương vật bình thường khoảng 3,5-7,5 inch, trung bình 5,5 inch và không có cách nào có thể tăng kích thước của dương vật được.

"Cậu nhỏ" nổi mụn có sao không?

Nếu bạn nhận thấy có cái gì trông giống như một vết loét hoặc nốt mụn trên da ở vùng kín thì tốt nhất nên đến bác sĩ để tìm ra vấn đề. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh nam khoa nguy hiểm.

"Cậu nhỏ" cong có sao không?

Nếu bạn có dương vật cong thì đó là bệnh Peyronie. Theo các bác sĩ nam khoa, "cậu nhỏ" cong khoảng 30 độ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì; nếu cong quá nhiều thì cần gặp bác sĩ để được tư vấn cách điều trị.

Lê Nga