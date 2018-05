Nổi nhiều mụn như trứng cá ở vùng kín

Hai tinh hoàn không đều có bị vô sinh / Tiêu chuẩn tinh trùng để có con

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào em,

Thông tin mà em cung cấp rất ít nên khó có thể xác định được tình trạng em đang gặp phải là gì, những nốt mụn này có gây đau ngứa hay chảy mủ không?

Do vậy, dựa trên những gì em mô tả chúng tôi có thể chia sẻ hai khả năng sau: Thứ nhất đó là những nốt mụn do các tuyến bã nằm dưới lỗ chân lông tích tụ thành. Thứ hai là do viêm nhiễm, trường hợp này bìu sẽ có biểu hiện ngứa và đau rát.

Trước mắt, em nên giữ cho vùng da bìu sạch sẽ, khô ráo, mặc quần lót không quá chật và bằng vải thông thoáng. Sau đó, em nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học để được các bác sĩ thăm khám trực tiếp và có hướng điều trị cụ thể.

Thân chào em.

Ban tư vấn Tổng đài 1900 6233

Viện Tâm lý và Giáo dục Pháp luật