Oral sex với gái bán dâm có lây HIV

Hôm sau về tôi bị cảm sổ mũi hắt hơi nên rất lo lắng. Xin hỏi khả năng nhiễm HIV và một số bệnh khác của tôi ở mức nào. Tôi muốn đi khám và xét nghiệm nên đến đâu. Thời gian nào có kết quả chính xác nhất? Xin cảm ơn. (Duy)

Ảnh minh họa: Menshealth.

Trả lời:

Chào anh,

Trong lây nhiễm HIV, quan hệ xâm nhập bằng miệng (oral sex) cũng có khả năng lây nhiễm virus, nhưng thấp hơn so với ngả hậu môn và âm đạo. Tuy nhiên, thấp không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Còn với các bệnh lý lây truyền qua quan hệ tình dục như lậu, giang mai, herpes… cũng tương tự như các kiểu quan hệ khác.

Trong tình huống này, nhất là khi anh đang rất lo lắng thì việc tham gia xét nghiệm kiểm tra là điều nên làm. Một bộ xét nghiệm với các bệnh lý lây truyền qua quan hệ tình dục thông thường bao gồm:

- HIV.

- Viêm gan siêu vi B, C.

- Giang mai.

- Lậu và Chlamydia: Nếu có triệu chứng viêm niệu đạo thì xét nghiệm phết mủ. Còn nếu không triệu chứng thì làm xét nghiệm khuếch đại nucleic acid (nucleic acid amplification test =NAAT) trên dịch tiết để phát hiện.

- Thăm khám của bác sĩ chuyên khoa để phát hiện sùi mào gà, mụn rộp sinh dục (herpes), hạ cam mềm…

Tùy vào điều kiện kinh tế mà anh có thể chọn thực hiện một, một số xét nghiệm hay toàn bộ.

Các xét nghiệm kể trên có ở hầu hết cơ sở y tế, bệnh viện tuyến quận trở lên. Anh cũng có thể đến viện Pasteur hay Medic Hòa Hảo là những nơi có uy tín trong lĩnh vực này.

Thời điểm cho kết quả chính xác thay đổi tùy theo từng loại bệnh do tính chất ủ bệnh và khoảng thời gian cửa sổ trong xét nghiệm thay đổi tùy theo mặt bệnh.

Tuy nhiên, do tính chất âm thầm của đa số bệnh này, ngành y tế khuyến cáo khi có hành vi nguy cơ và mong muốn tham gia xét nghiệm, mỗi cá nhân không nên chờ đợi hay trì hoãn mà nên tham gia xét nghiệm kiểm tra càng sớm càng tốt. Thông qua xét nghiệm, nhân viên y tế sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan, cũng như yêu cầu xét nghiệm theo dõi sau đó nếu cần.

Anh cũng nên thận trọng hơn trong việc sử dụng bia rượu và chất kích thích. Trong quá trình công tác, rất nhiều người tìm đến tôi nhờ tư vấn sau một lần “trót quan hệ không an toàn”, đa số đều là xảy ra sau khi đã có hơi men và mất tự chủ. Khi say, người ta khó có thể kiềm chế bản thân, dễ đi đến quan hệ tình dục không an toàn, và không chỉ dừng lại ở mức "oral sex" như trường hợp của anh.

Thân ái.

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ