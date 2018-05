Phân biệt viêm amidan và viêm VA

Triệu chứng

Viêm VA cấp: trẻ bị sốt 38-39 độ C, chảy mũi, ngẹt mũi, biếng ăn, quấy khóc, hơi thở hôi. Viêm VA mạn tính: trẻ bị chảy mũi và nghẹt mũi kéo dài, đôi khi nghẹt mũi hoàn toàn và phải thở bằng miệng. Gương mặt thay đổi: Miệng luôn há, trán dô, mũi tẹt, răng vẩu, cằm lẹm…