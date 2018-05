Phát hoảng vì quan hệ ra máu khi mang thai

Thể dục an toàn khi mang thai / 4 điều tối kỵ khi mang thai

Nhờ có sự thăm khám và điều trị kịp thời, Liên (27 tuổi) đã được bác sĩ kê đơn thuốc, yêu cầu về nhà nghỉ ngơi gần như tuyệt đối (không quan hệ, không làm việc nhiều, tránh đi lại đường dài) một tuần sau đó để vết xước thành âm đạo chóng lành.

Tương tự là trường hợp của Huệ, 25 tuổi. Sau khi hoàn thành màn ân ái với chồng, Huệ ngồi dậy đi vệ sinh vùng kín. Cô giật mình phát hiện âm đạo ra máu giống như ngày cuối của chu kỳ kinh nguyệt. Dù không thấy đau, xót, nhưng cô vẫn rất hoang mang vì đang mang bầu ở tuần thứ 18. Sợ bị động thai hay ảnh hưởng đến con, cô vội bảo chồng đưa đến viện khám.

Sau khi được siêu âm thai nhi, vợ chồng cô mới tạm thở phào vì bé vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, để chắc chắn, cô quyết định đăng ký khám thêm phụ khoa xem có bị viêm nhiễm gì không. Nếu như ở nhà, cô chỉ thấy ra một chút máu dính trên giấy vệ sinh thì tới viện, cô được bác sĩ lấy ra gần một thìa nhỏ máu tươi nằm trong âm đạo. Lý do là quan hệ quá mạnh, khiến âm đạo bị tổn thương.

Huệ được bác sĩ kê cho đơn thuốc co thành âm đạo, yêu cầu nghỉ ngơi tuyệt đối trong 3 ngày liên tiếp. Đồng thời, cô phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và tiếp tục theo dõi xem máu có chảy nữa không.

Ảnh minh họa: blogspot

Biết mình có bầu được 5 tuần và được khuyến cáo tránh quan hệ nhiều, nhưng vợ chồng Chi không nghe. Kết quả là vùng kín của cô bị ra nhiều máu. Ngay sau đó, hai vợ chồng đi khám, bác sĩ khuyên giai đoạn đầu không nên quan hệ nhiều, bởi những co thắt mạnh có khả năng gây chảy máu âm đạo, không tốt cho thai nhi. Bác sĩ cũng kê cho đơn thuốc co thành âm đạo về uống và dặn khi nằm phải khép chân, hạn chế đi lại và theo dõi xem có bị động thai không. Vài ngày sau, tình trạng ra máu đã chấm dứt và thai nhi phát triển khỏe mạnh. Sau vụ này, vợ chồng cô rất kiêng kỵ chuyện ân ái vì sợ mọi chuyện lại như lần trước.

Cả ba trường hợp trên đều là chảy máu âm đạo do quan hệ mạnh, may mắn là thăm khám và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, bác sĩ Hồ Thảo, chuyên gia tại một bệnh viện đa khoa tư nhân chuyên về sản phụ khoa tại Hà Nội, lưu ý rằng bạn có thể quan hệ khi mang thai, nhưng nên hạn chế và đặc biệt kiêng cữ ở 12 tuần đầu của thai nhi. Khoảng thời gian này rất quan trọng, thai nhi đang trong quá trình làm tổ và bám vào thành tử cung, bởi vậy những co thắt mạnh đều có khả năng gây chảy máu tử cung, nghiêm trọng hơn là động thai và sảy thai. Sau 12 tuần, bạn có thể quan hệ, nhưng cũng nên hạn chế và nhẹ nhàng, để tránh ảnh hưởng đến quá trình bầu bí.

Đặc biệt, trong bất cứ trường hợp mang thai nào mà quan hệ thấy ra máu, bạn đều nên quan sát, theo dõi thật kỹ. Tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ sớm để được siêu âm sức khỏe thai nhi và khám phụ khoa xem âm đạo có bị ảnh hưởng gì không để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh gây hậu quả về sau.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, có rất nhiều trường hợp chảy máu âm đạo khi đang mang thai, phần lớn lý do là chảy máu trong khi quan hệ. Tùy trường hợp, bạn nên uống thuốc co theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, và không ngừng theo dõi, kiêng quan hệ trong những tuần tiếp theo để vết xước có thời gian lành lặn.

Sau khi được kê thuốc, nếu hai ba ngày sau vẫn thấy ra máu, bạn cần vào viện để được theo dõi và điều trị trực tiếp, không nên xem thường dưới bất cứ hình thức nào. Cuối cùng, bạn cần nghỉ ngơi, hạn chế đi lại gần như tuyệt đối trong 2 ngày sau khi có hiện tượng chảy máu âm đạo, và nhớ bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé.

Thế Đan