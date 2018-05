Phẫu thuật tại giường cứu sống bé sơ sinh bệnh hiểm

Cứu sống sản phụ bị sốc do mổ đẻ / Mổ cứu sống cháu bé bị dị tật tim

Bé Ngô Lâm Hoàng được sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì mẹ ra nhiều máu gây suy thai, cân nặng 3,6 kg. Sau khi được chuyển sang khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương, bé Hoàng được hồi sức tích cực và áp dụng liệu pháp làm mát toàn thân. Đây là cách giữ thân nhiệt trẻ thấp ở mức 33,5- 34,5 độ C trong vòng 72 giờ liền, nhằm ngăn chặn tổn thương tế bào não.

Các bác sĩ chuyển toàn bộ trang thiết bị đến phẫu thuật tại giường cho bệnh nhi. Ảnh: Khánh Chi.

Theo thạc sĩ Lê Thị Hà, phó khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, tình trạng cháu Hoàng khá phức tạp. Trong quá trình điều trị hạ thân nhiệt, bệnh nhi còn bị suy đa phủ tạng do ngạt kéo dài gây không tiểu tiện được, phải lọc máu để điều chỉnh sự cân bằng dịch trong cơ thể. Trong quá trình lọc máu, cháu lại xuất hiện tình trạng chướng bụng. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị thủng ruột và cần can thiệp phẫu thuật ngay nhưng lại trong tình thế bắt buộc bệnh nhi phải "bất di bất dịch” do đang điều trị hạ thân nhiệt và lọc máu. Đây là một tình huống hết sức khó khăn.

Trước hoàn cảnh tính mạng cháu Hoàng như ngàn cân treo sợi tóc, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, phó giáo sư Lê Thanh Hải đã chỉ đạo cho kíp phẫu thuật và gây mê chuyển toàn bộ trang thiết bị từ phòng mổ sang khoa sơ sinh để phẫu thuật tại giường cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Phạm Duy Hiền, Phó trưởng khoa Ngoại, đồng thời là người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, bé bị viêm ruột hoại tử, thủng ở đoạn cuối hồi tràng, gây viêm phúc mạc nặng. Các bác sĩ đã phẫu thuật đưa đoạn ruột non bị thủng ra ngoài ổ bụng, làm sạch và dẫn lưu ổ bụng. Sau hơn một tuần, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, cháu bé có thể tự thở, ăn uống bình thường, dẫn lưu ruột tốt. Bé Hoàng vẫn đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Khánh Chi

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi