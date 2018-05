Phẫu thuật thẩm mỹ dù nhỏ cũng dễ gặp rủi ro

Bệnh nhân tử vong khi xóa sẹo có thể do sốc phản vệ

Hiện nay các dịch vụ thẩm mỹ ngày càng nở rộ, đơn giản thì xóa sẹo, cắt mí mắt, nâng mí, phức tạp hơn thì sửa mũi, nâng ngực, gọt mặt... Nhiều người đơn giản nghĩ rằng làm những "thứ nhỏ" như vậy là tiểu phẫu, không nguy hiểm. Chẳng hạn với dịch vụ xóa sẹo, nhiều người nghĩ chỉ làm ngoài da, không hề nguy hiểm. Tuy nhiên không hoàn toàn đúng như thế.

Ảnh minh họa: Rhinoplasty.

Một tiến sĩ về phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình tại một bệnh viện đa khoa lớn ở Hà Nội cho biết, có nhiều cách xóa sẹo tùy theo dạng sẹo và kinh nghiệm của bác sĩ. Đơn giản nhất là tiêm triamcinolone - một chất gây ức chế tạo chất xơ - đồng nghĩa với việc làm giảm kích thước của sẹo, làm sẹo xẹp và mỏng đi. Có thể cắt sẹo và khâu trực tiếp bằng kỹ thuật khâu thẩm mỹ, giúp biến sẹo to thành sẹo nhỏ. Với những trường hợp sẹo lồi có thể dùng laser làm mỏng sẹo. Trong trường hợp sẹo lớn không thể khâu được cần tạo các vạt tại chỗ hay ghép da, hoặc dùng kỹ thuật giãn da để tạo một lượng da đủ lớn thay thế sẹo.

Cũng theo ông, phẫu thuật sẹo hay bất kỳ phẫu thuật nào khác liên quan đến vấn đề gây tê (gây tê tại chỗ hay toàn thân), đều nên thận trọng. Dù gây tê loại nào thì việc đưa một loại thuốc vào người cũng đều có nguy cơ nếu cơ thể đó có tính mẫn cảm với thuốc dùng. Trong gây tê tại chỗ, thuốc tê như lidocain hay novocain cũng có thể gây choáng phản vệ, dùng một lượng nhỏ cũng gây choáng và những rối loạn về tim mạch hô hấp. Các thuốc gây tê toàn thân cũng tương tự.

Chính vì vậy cần có biện pháp phòng ngừa các tai biến choáng phản vệ xảy ra như có bộ dụng cụ chống choáng, có bác sĩ hồi sức hay gây mê hồi sức bên cạnh nếu như tiến hành các tiểu thủ thuật cũng như phẫu thuật.

"Chị em đừng coi thường sự an toàn của sức khỏe bản thân mình khi coi thường tất cả các thủ thuật hay phẫu thuật, nguy cơ luôn gặp trong mọi trường hợp. Chỉ khi có bác sĩ biết đề phòng và có kinh nghiệm chống lại sự cố đó thì hãy tin tưởng", vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Sửa mí mắt, tạo mắt hai mí… là những phẫu thuật đơn giản song cũng không tránh khỏi sơ suất. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ, nguyên chủ nhiệm Khoa phẫu thuật hàm mặt và tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, những rủi ro hay gặp là sẹo quá lồi, nếp mi bị co rút trở nên cứng, không được mềm hay mi mắt to và dày, kém thẩm mỹ; hở mi mắt do bác sĩ cắt nhiều da quá hoặc sẹo bị co kéo…

Vì thế, theo ông, khi đi làm bất kỳ phẫu thuật thẩm mỹ nào, dù chỉ đơn giản là tạo mắt hai mí hay phức tạp là sửa lại góc hàm mặt, thì bệnh nhân đều cần tìm hiểu kỹ có thể xảy ra những biến chứng gì sau mổ.

Thực tế, có trường hợp đi làm dịch vụ bơm mỡ nhân tạo để nâng ngực, nhưng cuối cùng hóa ra bơm silicon lỏng, dẫn đến biến chứng. Thậm chí có người đã tử vong sau khi tiêm silicon lỏng vào ngực, biến chứng nhiễm trùng máu.

Các chuyên gia khuyến cáo, với những người có cơ địa sẹo lồi cần cân nhắc trước khi áp dụng các kỹ thuật làm đẹp sử dụng phẫu thuật. Lý do, có người bị một vết xước sau thời gian sẽ lành, nhưng có người thành sẹo lồi là do cơ địa. Nếu người có các bệnh về tim mạch, tiểu đường, bệnh hệ thống, bệnh về rối loạn đông máu thì không nên đi phẫu thuật thẩm mỹ vì nguy cơ không liền sẹo, chảy máu, nhiễm trùng làm cho tình trạng chung nặng hơn.

Ngoài ra nên chọn các cơ sở uy tín để phẫu thuật thẩm mỹ vì liên quan đến vấn đề gây mê, vô trùng, máy móc, kỹ thuật... Trong ngành thẩm mỹ, tỷ lệ phản ứng sốc phản vệ rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra. Bệnh nhân phản ứng không tốt với thuốc gây mê có thể dẫn đến biến chứng. Vì vậy, ngay cả khi một bác sĩ gây mê có kinh nghiệm, thì bệnh nhân cũng có thể tử vong khi phẫu thuật.

Phương Trang