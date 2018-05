Phẫu thuật thẩm mỹ không giúp bạn đẹp hơn

Mặt trái của phẫu thuật thẩm mỹ / Rắc rối sau phẫu thuật thẩm mỹ

Nghiên cứu do các chuyên gia thẩm mỹ thuộc Bệnh viện Manhattan Eye Ear and Throat (New York, Mỹ) thực hiện với sự tham gia của 49 bệnh nhân, độ tuổi từ 42 đến 73 đã phẫu thuật thẩm mỹ trên mặt.

Một nhóm người được yêu cầu đoán tuổi của người trong bức ảnh và sức hấp dẫn của người đó theo thang điểm từ 1 đến 10. Kết quả, khi nhìn vào bức ảnh trước phẫu thuật, người tham gia ước tính bệnh nhân trẻ hơn tuổi thực trung bình từ 1 đến 2 tuổi. Nhìn vào ảnh sau phẫu thuật, ước tính trẻ hơn tuổi thực từ 2 đến 5 tuổi.

Điều này có nghĩa phẫu thuật đã rút ngắn khoảng cách nhận thức tuổi thực lên đến 3 năm. Tuy nhiên, khi đánh giá mức độ hấp dẫn thì chỉ số quyến rũ dao động từ 4 đến 6 và không có sự khác biệt giữa điểm trước và sau phẫu thuật.

Tiến sĩ Joshua A. Zimm, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc bệnh viện trên cho biết, họ đã cố gắng nghiên cứu khách quan sự cải thiện sức hấp dẫn sau phẫu thuật - một vấn đề vốn thường đánh giá chủ quan và dựa trên các báo cáo mang tính giai thoại, vặt vãnh. "Bệnh nhân đến với chúng tôi bởi họ muốn làm mới mình để trông trẻ và hấp dẫn hơn. Chúng tôi thường tránh nói với bệnh nhân các câu hứa hẹn như "Sẽ làm cho bạn trông trẻ hoặc hấp dẫn hơn". Chúng tôi không muốn tạo ra kỳ vọng sai lầm hoặc không thực tế", tiến sĩ Joshua A. Zimm nói.

Ảnh: Pit it.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu cho rằng vấn đề về sức hấp dẫn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ đòi hỏi phải nghiên cứu thêm. Có thể một cuộc nghiên cứu rộng hơn sẽ có sự thay đổi về chỉ số quyến rũ. Thêm vào đó, công trình này tập trung vào việc phẫu thuật thẩm mỹ vì tuổi già nên phần nào chưa thể khẳng định tính chính xác.

Nghiên cứu này được công bố ngày 01 tháng 8, trên tạp chí JAMA

Thanh Thu (theo livescience.com)