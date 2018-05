Phòng bệnh đúng cách cho trẻ

Trong bụng mẹ, trẻ được bao bọc bởi màng ối và nước ối (môi trường vô khuẩn) và được cơ thể mẹ bảo vệ khỏi các tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Sau khi chào đời, trẻ phải "tự thân bảo vệ", phải tự thiết lập hàng rào vô hình là hệ miễn dịch tự nhiên, sức đề kháng để chống chọi với tác nhân gây bệnh.

Song sức đề kháng của các bé còn non yếu nên virus, vi khuẩn có hại dễ dàng "tấn công" vào cơ thể, khiến trẻ dễ mắc phải các bệnh vặt như cảm lạnh, cảm cúm, nhiễm trùng, tiêu chảy và đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.

Tăng sức đề kháng là biện pháp phòng bệnh tận gốc cho trẻ. Ảnh minh họa.

Biếng ăn, sút cân, chậm phát triển về thể chất, trí tuệ là một trong những hệ lụy mà trẻ thường gặp khi bị bệnh vặt. Chị Thanh Thảo, quận 1, TP HCM, từng nhiều phen "cầu cứu" bác sĩ nhi để tìm hiểu nguyên nhân cũng như xin tư vấn cách giúp con "phòng vệ" tốt hơn trước bệnh vặt và dịch bệnh. Chị tâm sự, bé Vũ nhà chị cách tuần lại bị bệnh một lần, hết sốt lại cảm, ho, sổ mũi liên tục. Chị cũng lo nếu không may bé mắc phải tay chân miệng thì rất mệt mỏi. Bệnh nhiều khiến con chị dần biếng ăn và không còn năng động như những đứa trẻ khác.

Dẫn con đi khám, chị được bác sĩ cho biết đó là hậu quả của sức đề kháng yếu. "Tôi giật mình vì lâu nay mình chỉ quan tâm đến việc làm sao cho bé ăn no, đủ bữa chứ chưa thật sự chú tâm đến tăng sức đề kháng cho bé để phòng bệnh", chị Thảo nói.

Thực tế, virus, vi khuẩn muốn tấn công vào cơ thể, trước hết phải qua "cửa ngõ" của hệ miễn dịch. Vì thế khi hệ miễn dịch bị suy yếu, trẻ sẽ suy giảm đề kháng và dịch bệnh dễ dàng tấn công hơn. Theo đó, cha mẹ muốn phòng bệnh cho con cần xây dựng một "bức tường miễn dịch kiên cố", tăng cường sức đề kháng cho trẻ để phòng bệnh từ tuyến đầu chứ không nên đợi khi phát bệnh rồi mới chữa.

Cha mẹ cần chú ý tăng cường đề kháng cho con bằng cách cho bé ăn uống đủ dưỡng chất, bổ sung thêm sirô vitamin C mỗi ngày.

Về bản chất, hệ miễn dịch cũng giống như các hệ thống khác trong cơ thể người. Nó cũng cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể hoạt động tốt, trong đó vitamin C là một trong các thành phần thiết yếu cấu thành tế bào hệ miễn dịch và tăng cường hoạt động của cơ quan này. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia trong quá trình kháng viêm của cơ thể, tăng đề kháng cho hệ miễn dịch trẻ phát triển tối ưu. Tuy nhiên, cơ thể người không thể tự tạo ra vitamin C nên con người phải bổ sung vitamin C hằng ngày để tránh thiếu hụt trong hoạt động sống.

Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây họ cam chanh, một số loại rau xanh như bông cải xanh, rau cải, khoai tây… Song một số mẹ cũng chia sẻ thắc mắc khi không biết làm thế nào để đo được hàm lượng Vitamin C bé hấp thụ qua thực phẩm mỗi ngày, từ đó biết liệu bé có thiếu Vitamin C hay không. Theo các chuyên gia, ngoài thực phẩm bé dùng, để đảm bảo đủ 75 - 100mg Vitamin C mỗi ngày, các mẹ nên bổ sung thêm các chế phẩm siro Vitamin C cho bé để đảm bảo duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giúp trẻ phòng bệnh tận gốc.

Vitamin C có nhiều trong các loại rau quả tươi nhưng cũng dễ dàng bị hao hụt 70% trong quá trình dự trữ và chế biến thực phẩm. Mặt khác, cơ thể trẻ cũng không thể tự tổng hợp vitamin C, trong khi virus, vi khuẩn gây hại trong môi trường sống luôn rình rập trẻ bất cứ khi nào. Do đó, để "sống chung" an toàn và giúp con lướt qua dịch bệnh tốt hơn, cha mẹ cần chú ý tăng cường đề kháng cho con bằng cách cho bé ăn uống đủ dưỡng chất, bổ sung thêm sirô vitamin C mỗi ngày.

Ngọc Bích