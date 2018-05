Phòng dịch sốt xuất huyết tăng mạnh

Hiện nay, ở khu vực phía Bắc, bệnh sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng và tăng cao. Đặc điểm khí hậu Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ nước ta thời gian này thường có những đợt không khí lạnh ngắn ngày đi kèm mưa phùn, nồm khiến môi trường ẩm ướt. Đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển. Ở miền Bắc nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng, dịch có nguy cơ gia tăng từ tháng 3 đến tháng 11.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, trong năm 2015, Việt Nam ghi nhận hơn 88.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 tỉnh. Riêng Hà Nội, hơn 15.000 trường hợp mắc bệnh (tăng hơn 1.800 ca so với năm 2014) nhưng không có ca tử vong. Thay đổi về môi sinh, lối sống và khí hậu, vệ sinh môi trường không đảm bảo tạo nhiều cơ hội cho muỗi vằn gây bệnh sinh sôi và phát triển.

Để phòng bệnh, bạn nên đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, đặc biệt là các vùng quê, nông thôn và khu trọ của sinh viên, công nhân hay chứa nước trong bể, thau, chậu… Khi nền nhà, tường nhà đổ mồ hôi nên mở rộng cửa sổ, cửa ra vào cho thoáng khí. Lau chùi khô ráo những nơi ẩm ướt. Đối với những gia đình trồng cây cảnh trong nhà hay có sân vườn, cần phun thuốc trừ muỗi đồng loạt.

Nhiều người cho rằng tháng 3 trời lạnh không có muỗi nên ngủ không cần mắc màn. Đây là suy nghĩ chủ quan, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ. Thời gian này muỗi hay cư trú nơi bóng tối, ẩm thấp; cần chú ý bảo vệ trẻ khỏi muỗi đốt.

Trẻ em là đối tượng dễ bị muỗi tấn công và mắc bệnh do sức đề kháng còn yếu. Khi bị muỗi đốt, trẻ thường sưng và ngứa nhiều hơn người lớn. Nguyên nhân do người lớn sau nhiều lần bị muỗi đốt đã thích ứng hơn, nên hệ miễn dịch phản ứng ít nghiêm trọng so với trẻ em. Vì vậy ngoài các biện pháp diệt trừ muỗi tại môi trường sống, phụ huynh nên chủ động bảo vệ trẻ bằng cách vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo cho con hàng ngày, cho bé chơi nơi thoáng mát, mặc quần áo dài, mắc màn khi đi ngủ...

Bên cạnh đó, phụ huynh có thể sử dụng các sản phẩm phòng muỗi đốt ở những vùng da hở cho bé. Hiện nay, các sản phẩm dạng xịt hoặc thoa có chứa thành phần Diethyltoluamide (DEET) được ưa chuộng. Theo Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) và Viện Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA), DEET được chứng nhận an toàn và hiệu quả trong việc xua đuổi muỗi. Ngoài ra, DEET không phải là hóa chất diệt muỗi mà chỉ có tác dụng làm che kín các chất có mùi rất hấp dẫn, thu hút muỗi do da con người tiết ra. Sử dụng sản phẩm chống muỗi với nồng độ DEET từ 10 đến 30% giúp xua đuổi muỗi hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng.

Mai Thương