Thông tin này được chia sẻ tại hội thảo khoa học “Tối ưu hóa sử dụng kháng đông trên bệnh nhân đột quỵ do rung nhĩ, không do van tim” do Hội Đột quỵ TP HCM phối hợp với Bayer tổ chức mới đây. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TP HCM, Trưởng khoa mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115, chủ tọa hội thảo cho biết, mỗi năm nước ta có hơn 200.000 người bị đột quỵ, 50% số đó tử vong và 90% người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng nghiêm trọng.

Trong đó, rung nhĩ là dạng rối loạn nhịp tim thường gặp nhất. Bệnh nhân rung nhĩ phải đối diện với nguy cơ đột quỵ cao gấp 5 lần so với người không mắc. Đột quỵ do rung nhĩ cũng thường dẫn đến hậu quả là nằm viện lâu hơn, nguy cơ tàn phế và tử vong cao hơn đột quỵ do những nguyên nhân khác. Tỷ lệ tử vong cụ thể là 50%, vì vậy rất cần biện pháp phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

Trăn trở này được Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng chia sẻ với hơn 200 bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, tim mạch tại hội thảo khoa học.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có 15 triệu người đột quỵ, khiến 5 triệu người tàn phế suốt đời và hơn 5 triệu người tử vong, chiếm 10% số ca tử vong toàn cầu. Thách thức này khiến các chuyên gia y tế hàng đầu dày công nghiên cứu biện pháp giảm thiểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Thắng cho biết, việc sử dụng các thuốc chống huyết khối trong phòng ngừa đột quỵ do rung nhĩ đã được đề nghị trong các khuyến cáo hiện nay. Đặc biệt, trên bệnh nhân rung nhĩ không do van tim, nhóm thuốc kháng đông đường uống mới ra đời có ưu điểm hơn liệu pháp kháng vitamin K truyền thống. Các ưu điểm gồm liều cố định, ít tương tác thuốc và thức ăn, không phải theo dõi xét nghiệm máu nên thuận tiện hơn cho bệnh nhân. Quan trọng là, so với kháng vitamin K, nhóm kháng đông đường uống mới được chứng minh có hiệu quả tương đương và giúp giảm nhiều hơn tỷ lệ xuất huyết nặng (xuất huyết nội sọ, xuất huyết gây tử vong).

Nghiên cứu REVISIT-US2 công bố mới đây tại Hội nghị Tim mạch châu Âu (ESC), tiến hành trên khoảng 65.000 bệnh nhân ở Mỹ, cho thấy thuốc kháng đông đường uống mới giúp giảm tiêu chí gộp đột quỵ thiếu máu và xuất huyết nội sọ so với liệu pháp kháng vitamin K cũ.

Thuốc kháng đông đường uống mới cũng được ESC khuyến cáo nên dùng cho bệnh rung nhĩ không do van tim, thay vì sử dụng kháng vitamin K phòng ngừa đột quỵ trước đây. Ngoài ra, kháng kết tập tiểu cầu đơn trị liệu không còn được khuyến cáo trong phòng ngừa đột quỵ do rung nhĩ.

Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu Quốc gia Thụy Điển thực hiện trên 57.498 bệnh nhân nước này cũng cho thấy, tỷ lệ xuất huyết ở bệnh nhân điều trị với thuốc kháng đông đường uống mới và liệu pháp cũ là tương đương. Tuy nhiên, tỷ lệ xuất huyết nội sọ ở bệnh nhân dùng thuốc kháng đông đường uống mới thấp hơn đáng kể.

Bác sĩ Lynette Moey - Giám đốc nhánh dược phẩm của Bayer tại Việt Nam cho biết, kết quả nghiên cứu trong thực tiễn lâm sàng trên nhiều quốc gia đều cho thấy lợi ích nhiều hơn nguy cơ của thuốc kháng đông đường uống mới. Điều này giúp bệnh nhân rung nhĩ Việt Nam dự phòng đột quỵ tốt hơn.

