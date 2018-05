Phòng trị bệnh thường gặp của trẻ trong mùa nóng

Người già, trẻ nhỏ khổ sở đi viện ngày nắng gắt / Các bệnh mùa hè trẻ con dễ gặp

Nhiệt độ môi trường tăng nhanh là điều kiện cho các loại virus, vi trùng phát triển. Thời tiết nắng nóng cũng làm trẻ giảm sức đề kháng nên trẻ dễ bị nhiễm bệnh hơn. Hơn nữa dịp hè trẻ thường được cha mẹ cho đi về quê, đi chơi xa. Việc thay đổi môi trường như đi ngoài trời nóng, đi đến chỗ đông người, ăn uống thất thường cũng làm cho trẻ dễ mệt và dễ bệnh hơn nếu không phòng tránh đúng cách.

15h ngày 3/6, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 tư vấn trực tuyến 30 phút trên VnExpress về an toàn sức khỏe cho trẻ ngày hè. Đặt câu hỏi tại đây.

Hiện số trẻ đến khám tại các phòng khám, bệnh viện đông hơn với các triệu chứng sốt, ho, ói, tiêu chảy, say nắng say nóng. Đa số do mất nước hay nhiễm siêu vi. Siêu vi là những loại virus gây bệnh như siêu vi hợp bào gây bệnh viêm đường hô hấp, siêu vi quai bị, thủy đậu, siêu vi gây bệnh cảnh tiêu chảy hoặc ói cấp tính. Ngoài ra có nhiều loại siêu vi gây bệnh thành dịch như cúm, bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, dịch đau mắt đỏ, dịch tiêu chảy…

Lượng trẻ đến khám, nhập viện tại các bệnh viện tăng cao vào mùa hè. Ảnh minh họa: Lê Phương.

Trẻ mắc bệnh có thể lây lan do tiếp xúc với dịch tiết, dịch bắn ra từ hắt hơi, ho sổ mũi, nhanh chóng lan truyền nếu ở chỗ đông người như ở chợ, trường học và dễ lây lan xa, qua phương tiện tàu hỏa, máy bay… Có nhiều loại siêu vi gây bệnh ở đường hô hấp và đường tiêu hóa, khi xâm nhập vào cơ thể trẻ có thể biến chứng sinh một số bệnh khác nhau như viêm hầu, họng, thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tiêu hóa....

Nhiều trường hợp nhiễm siêu vi có kèm nhiễm vi trùng, khi đó trẻ có thể sốt cao, nước mũi vàng đặc, ho nhiều... Nhiễm siêu vi thường có một hay nhiều triệu chứng như ban đầu có thể ồ ạt như sốt cao, nhức đầu dữ dội, đau bụng, ói, tiêu chảy, hoặc có thể ho, hắt hơi sổ mũi, đau nhức khắp thân thể. Ở trẻ nhỏ thì quấy khóc, bỏ ăn, bỏ bú, nôn ói. Nếu bị đốt do muỗi nhiễm virus sốt xuất huyết hoặc virus tay chân miệng thì có thể có triệu chứng trở nặng nguy hiểm đến tính mạng nếu không kịp thời điều trị.

Khi trời nóng trẻ có khuynh hướng đến gần quạt hơn hay thích nằm ngủ với máy lạnh nhiệt độ thấp, uống nước thật lạnh, do đó dễ mắc bệnh hơn. Trời nóng nếu không uống đầy đủ nước hoặc uống nước quá lạnh, niêm mạc họng sẽ khô ran hoặc bỏng nhẹ do lạnh, dễ bị vi sinh vật gây bệnh có sẵn trong miệng tấn công gây viêm họng. Trời nóng cũng khiến môi trường bụi bặm hơn, vi sinh vật gây bệnh dễ phát tán hơn và da, mũi họng là những nơi tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài sẽ dễ bị bệnh nếu không giữ vệ sinh thân thể đúng cách. Dịch đau mắt đỏ cũng dễ lây lan hơn.

Một số lưu ý chăm sóc trẻ mùa hè

- Khi trẻ sốt cao, phải mặc đồ thoáng mát, lau mát cho trẻ. Gọi là lau mát nhưng thật sự lau bằng nước ấm vì nếu lau bằng nước lạnh, các mạch máu ngoại vi sẽ co mạch lại, không thoát nhiệt được, trẻ càng run và nhiệt độ càng tăng.

- Cho trẻ uống nước nhiều, không nên lo lắng khi trẻ từ chối ăn hoặc ăn ít đi. Vì khi trẻ sốt, các cơ quan trong cơ thể sẽ hoạt động kém đi, ăn nhiều hoặc ép trẻ ăn sẽ làm cho trẻ dễ mệt hơn.

- Không cắt lễ, không dùng thuốc Aspirine để hạ sốt.

- Không tự động uống thuốc kháng sinh.

- Khi trẻ bị bệnh, sau vài ngày sốt cao trẻ có thể phát ban. Không nên ủ kín thân thể trẻ, có thể tắm rửa bình thường và giữ cho da trẻ thông thoáng sạch sẽ. Nếu không, trẻ ngứa ngáy, có thể gãi làm trầy xước và dễ nhiễm trùng da.

- Không sử dụng quạt hay máy lạnh quá mạnh, tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Lập tức đưa trẻ vào bệnh viện ngay nếu trẻ có những dấu hiệu sốt cao dọa co giật, khò khè, khó thở, li bì, nôn ói tất cả kể cả nước, trẻ tiêu chảy nhiều không cầm.

Phòng ngừa bệnh cho trẻ mùa hè

Biện pháp phòng tránh đơn giản nhất là thường xuyên dạy trẻ rửa tay đúng cách.

Mặc thoáng mát, đội mũ khi ra ngoài.

Cho trẻ uống nước nhiều, giúp da và đường hô hấp luôn ẩm. Tránh uống hay ăn đồ quá lạnh.

Đối với trẻ nhỏ, lưu ý tránh đi chỗ nắng nóng nhiều và chỗ đông người, áp dụng các biện pháp phòng tránh bệnh thông thường mà hiệu quả.

Bú sữa mẹ nhiều nếu được vì trong sữa mẹ có rất nhiều kháng thể. Ngoài sữa nên ăn dặm đúng thời điểm từ 6 tháng nhằm cung cấp đầy đủ những dưỡng chất và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ, thúc đẩy hệ miễn dịch của cơ thể.

Chích ngừa đầy đủ.

Khi da bé ẩm ướt nên mặc đồ thông thoáng, chất liệu bằng cotton, khi da hơi khô thì nên bôi những loại kem giữ ẩm cho bé vào buổi tối.

Tắm rửa cho trẻ mỗi ngày. Không tắm khi trẻ đang đổ mồ hôi nhiều.

Khi bé hắt hơi sổ mũi thì nên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, mát xa lưng và tay chân trẻ bằng ít dầu khuynh diệp để kích thích máu huyết lưu thông, tăng cường miễn dịch.

Khi trẻ bệnh nên đưa đi khám, không nên tự ý dùng thuốc, nhất là thuốc kháng sinh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh

Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Nhi đồng 2