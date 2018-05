Phụ nữ có thể vô sinh vì nhịn ăn sai cách

Bị điện giật có gây vô sinh? / Chế độ ăn kiểm soát mỡ máu ở người tiểu đường

Chị Liên 39 tuổi ở Hà Nội hiện làm giám đốc một công ty chuyên cung cấp văn phòng phẩm. Do muốn dành thời gian phấn đấu, lại quá bận rộn với công việc nên sau khi sinh con gái, chị Liên quyết định kế hoạch, tạm thời chưa sinh con thứ hai. Nhưng gần đây, do sức ép gia đình nhà chồng muốn có thêm cháu trai để nối dõi tông đường, chị Liên quyết định săn thêm một chú Rồng. Tuy nhiên, không biết tại sao vợ chồng “thả cửa” suốt một năm mà chưa thấy tin vui.

Tháng trước, vợ chồng chị quyết định đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thì nghe tin dữ “Chị khó có khả năng mang thai lại”. Điều này làm chị Liên ngỡ ngàng vì trước đây chị được đánh giá là rất “nhạy”.

Qua kiểm tra và tìm hiểu “lịch sử phòng the” của hai vợ chồng, bác sĩ kết luận chị Liên vô sinh thứ phát do ăn kiêng không đúng cách. Sau khi sinh con đầu tiên, để lấy lại vóc dáng, chị Liên áp dụng nhiều chiêu ăn kiêng giảm cân một cách tiêu cực, giảm cân bằng mọi giá với chế độ ăn chay tịnh, ăn quá nhiều đậu phụ, đậu tương… Từ đó dẫn tới suy giảm hoóc môn estrogen, gây vô sinh.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung (Trung Tâm y tế Lao động Hà Nội) cho biết, việc ăn kiêng với chế độ dinh dưỡng hoàn toàn chay tịnh sẽ dẫn tới đảo lộn quá trình nội tiết, giảm khả năng sinh sản hoóc môn estrogen, lâu ngày có thể dẫn tới giảm ham muốn, gây vô sinh…

Đặc biệt, nếu phụ nữ ăn kiêng thường xuyên bằng đậu tương, đậu phụ thì khả năng vô sinh càng cao. Bởi chất genistein có trong tất cả sản phẩm từ đậu tương sẽ ngăn cản không cho tinh trùng bơi đến trứng làm giảm khả năng thụ thai ở nữ giới.

Thực tế, rau quả và những thực phẩm nhiều chất xơ sẽ rất có hiệu quả trong việc giảm cân. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên ăn chay, cơ thể sẽ thiếu vitamin B12 và các nguyên tố vi lượng như canxi, sắt. Những phụ nữ đã qua tuổi 30, khả năng sinh nở giảm, vì vậy nếu ai muốn sinh con thì nên thận trọng trong việc điều chỉnh chế độ ăn kiêng. Nếu bạn muốn ăn kiêng để giảm cân thì nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe.

Còn chị Lâm ở Hải Dương thì "ngã ngửa" khi bác sĩ kết luận nguyên nhân vô sinh, hiếm muộn của vợ chồng chị là do bệnh răng miệng của chị.

Từng có một công trình nghiên cứu của giáo sư Roger Hart và cộng sự tại ĐH Western Australia (Perth, Australia) về mối liên quan giữa khả năng thụ thai và bệnh răng nướu. Họ đã nghiên cứu 3.400 phụ nữ trong quá trình cố gắng mang thai. Kết quả là những người có vấn đề về răng nướu luôn mất nhiều thời gian để có thể thụ thai.

Nguyên nhân được lý giải là vi khuẩn gây viêm nướu có ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và gây ra viêm niêm mạc tử cung, tác động tiêu cực tới quá trình thụ thai. Viêm niêm mạc tử cung càng lâu thì trứng càng khó làm tổ. Theo nghiên cứu này, bệnh răng lợi gây ra tác hại cho việc thụ thai tương đương với béo phì. Đồng thời những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ bị sâu răng thì cũng dễ bị sâu răng sớm và viêm vòm họng. Vì vậy các chuyên gia khuyên chị em cần kiểm tra sức khỏe răng miệng, điều trị bệnh nha nhu khi đang mong muốn có thai. Nếu đang trong thai kỳ mà bị bệnh răng miệng, cần điều trị ngay.

Câu chuyện của chị Ngân Hoa là đáng buồn nhất, sau bao nhiêu ngày mong ngóng, gia đình chị mới có tin vui. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị Hoa mang thai được 3 tháng thì bị đau răng, sưng nướu, nghĩ chỉ là viêm nướu bình thường nên chị xúc miệng nước muối chứ không dám uống thuốc gì. Cơn đau răng miệng khiến chị chán ăn, chỉ uống sữa.

Tình trạng đó kéo dài chừng hơn một tuần. Đến hôm chị đi khám thai định kỳ, bác sĩ kết luận em bé đã bị chết lưu cần làm phẫu thuật để lấy ra gấp và nguyên nhân là bệnh viêm nướu của chị.

Theo các chuyên gia, hầu hết thai phụ đều ít nhất một lần có rắc rối về răng miệng trong thai kỳ. Nguyên nhân là quá trình mang thai làm thay đổi hoóc môn, làm tăng lưu lượng máu đến các mô nướu khiến chúng thêm nhạy cảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn dễ xâm nhập. Tăng cường ăn vặt ở bà bầu cũng khiến cho răng nướu dễ bị viêm, sưng. Hậu quả là thai phụ bị các mảng bám trên răng và nhiễm trùng. Khi bị viêm, nướu bị sưng, nóng, đỏ sẽ khiến bà bầu chán ăn. Một số người sức đề kháng kém có thể bị ngấy sốt mệt mỏi, ảnh hưởng lớn tới con.

Hiệp hội Sức khỏe Răng miệng Mỹ chỉ ra rằng, căn bệnh viêm lợi ở phụ nữ trong thời kỳ mang thai có thể khiến cho tỷ lệ sinh non tăng cao. Tại Mỹ bệnh răng miệng được xem là mối đe dọa nghiêm trọng với thai kỳ. Giải thích cho mối liên hệ này, bác sĩ cho hay viêm lợi sẽ làm gia tăng quá trình sản xuất prostaglandin (thành phần thường tăng trong kỳ kinh nguyệt gây co bóp tử cung và đau bụng) và các yếu tố gây hoại tử u. Hai yếu tố trên làm tăng sự co bóp tử cung, kích thích sinh sớm.

Nguy hiểm hơn, những vi khuẩn gây viêm nướu có thể tấn công trực tiếp vào thai nhi làm nhiễm trùng máu, thiếu dinh dưỡng gây ra chết sơ sinh hoặc chết lưu thai. Trong những loại vi khuẩn “tấn công” răng nướu, fusobacterium nucleatum là loại nguy hiểm nhất. Nghiên cứu của Hiệp hội Thai phụ Mỹ, vi khuẩn này có thể vượt qua nhau thai của chuột, phá vỡ các mạch máu để tạo điều kiện cho vi khuẩn khác xâm nhập vào cơ thể. Chính vì thế họ khuyến cáo thai phụ cần cẩn thận với sức khỏe răng miệng và cho rằng bệnh răng nướu là một trong những nguyên nhân gây ra thai chết lưu, đẻ non ở Mỹ.

