Phụ nữ tẩy lông mu dễ bị nhiễm trùng

Những hiểu lầm về triệt lông / Băn khoăn chuyện làm đẹp vùng nách

Gần 2/3 (60%) phụ nữ nói rằng họ đã bị ít nhất một trong những biến chứng như nhiễm trùng, bỏng, ngứa, phát ban, kèm theo đó là các vết trầy xước, lông mọc ngược dưới da, bầm tím hoặc dị ứng. Phụ nữ thừa cân hoặc béo phì mắc phải các biến chứng này nhiều hơn gấp 2 lần so với người gầy và gấp 3 lần nếu họ tẩy toàn bộ lông mu.

Theo khảo sát của các nhà nghiên cứu, có đến 87% phụ nữ đã tẩy toàn bộ hoặc một phần lông mu của họ. Đa phần chị em thú nhận sử dụng dao cạo, trong khi số còn lại dùng sáp để triệt lông ít nhất một lần trong đời.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu, những phụ nữ đang điều trị tại 2 bệnh viện ở Texas Gulf Coast đã được hỏi về việc tẩy bỏ lông mu thông qua một bảng khảo sát. Tất cả dữ liệu của 333 phụ nữ được sử dụng đều trong độ tuổi từ 16 đến 40, thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Chỉ 4% trong số đó đã đến bác sĩ để tìm hiểu về biến chứng liên quan đến việc cạo bỏ lông mu, 4% khác từng thảo luận về cách triệt lông an toàn với chuyên gia.

Khi bị những biến chứng, chỉ 44 phụ nữ được khảo sát từng tẩy lông cho biết đến nay đã dừng lại. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ da đen và châu Mỹ Latinh ít mắc phải các biến chứng hơn người da trắng.

Lý do phổ biến khiến họ ngừng tẩy lông được tiết lộ như do lông sau khi triệt mọc lên không đều, mụn ở vùng kín, phát ban hoặc lông mọc ngược dưới da (40%), gặp quá nhiều rắc rối (25%), hạn chế trong hoạt động tình dục (11,4%), thích nhìn lông mu (7,1%) và bạn tình muốn họ dừng lại (2,4%). Bên cạnh đó, mang thai là lý do khiến 14 phụ nữ ngừng việc tẩy lông.

Trong báo cáo, Andrea DeMaria, trưởng nhóm nghiên cứu đến từ Trung tâm nghiên cứu liên ngành Sức khỏe phụ nữ, ĐH Texas Medical Branch, kết luận, phụ nữ cần nhận được sự tư vấn chuyên nghiệp để tẩy lông an toàn, tránh những biến chứng đáng tiếc. Bà nói: “Các biến chứng gặp phải là hậu quả của việc tẩy lông mu. Các phòng khám phụ khoa là nơi phù hợp nhất để phụ nữ thảo luận về việc này". Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Obstetrics & Gynecology của Mỹ.

Trước đây từng có công trình nghiên cứu khẳng định dùng sáp để tẩy lông có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nguyên nhân là do triệt lông gây ra “sự thiếu hụt hàng rào niêm mạc” (lớp mô mỏng có thể tiết chất nhầy ở vùng kín), làm cho virus hoặc vi khuẩn dễ xâm nhập cơ thể. Hơn nữa, bộ dụng cụ tẩy lông bằng sáp cũng có thể gây bỏng da. Trong khi một nghiên cứu ở Autralia cho rằng sáp có thể tiêu diệt rận mu.

Ngọc Diễm (Theo Women's Health)