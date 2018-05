Quan hệ ngày an toàn mà vẫn có biểu hiện mang thai

Sự cố khi lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp / Uống thuốc ngừa thai khẩn cấp vẫn lo dính bầu

Bạn gái tôi hành kinh từ ngày 15 đến18/6. Trước hành kinh, chúng tôi đều quan hệ và sử dụng bao cao su. Sau đó chúng tôi tiếp tục quan hệ vào ngày 22, 23 nhưng không sử dụng bao cao su. Vì thế chiều 23 bạn gái tôi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Từ hôm 26/6, bạn gái tôi bắt đầu có dấu hiệu đau người, đau bụng, mệt mỏi và chán ăn. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị lây bệnh cảm cúm của tôi vì tôi đang bị cảm cúm và cô ấy cũng có hiện tượng sổ mũi. Nhưng theo tìm hiểu thì những triệu chứng khác mà cô ấy mắc phải rất giống với việc mang thai.

Cô ấy đang rất lo lắng, không biết rằng có thai hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để cô ấy bớt lo lắng hơn. (Quốc Huy).

Ảnh: 123rf.com.

Trả lời:

Chào bạn!

Hiện giờ, bạn và bạn gái đang lo lắng vì những triệu chứng như trên. Có khả năng các triệu chứng đó là do tác dụng phụ của thuốc hoặc do bạn bị cúm, ít khả năng là do mang thai. Bởi các bạn quan hệ vào "ngày an toàn" và có sử dụng thêm các biện pháp tránh thai như bao cao su, thuốc khẩn cấp.

Tuy nhiên cũng chưa thể khẳng định 100% không có khả năng vì thuốc tránh thai khẩn cấp không tránh thai được tuyệt đối.

Nếu bạn lo lắng quá có thể dùng que thử. Chú ý theo dõi kỳ kinh, nếu chậm so với tháng trước hãy đi siêu âm. Trong thời gian này, giả dụ bạn có thai và muốn giữ thai lại mà đang bị cúm thì bạn cần có lời khuyên của bác sĩ nếu uống thuốc. Ngược lại nếu các bạn không muốn giữ thai lại thì có thể uống thuốc.

Chúc các bạn mạnh khỏe.

Bác sĩ Trịnh Thị Lan

Trung tâm chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên Ngôi nhà tuổi trẻ