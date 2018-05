Quan hệ tình dục trong ngày kinh có dính bầu

Dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp có bị vô sinh / Vỡ kế hoạch vì tránh thai theo cách tự nhiên

Từ hôm quan hệ đến nay cô ấy nói vẫn chưa thấy có kinh, mấy hôm nay lại ra nhiều huyết trắng và kêu hay đau bụng nữa. Chúng em quan hệ vào ngày 20/12. Xin cho em câu trả lời và lời khuyên với ạ. Hiện em vẫn còn đi học. (Hải)

Ảnh minh họa: Koganandassociates.com.

Trả lời:

Chào em,

Trước khi đi vào trả lời trực tiếp câu trả lời của em, chúng ta cần phải hiểu một chút về chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ và khả năng thụ thai tại các thời điểm khác nhau trong chu kỳ kinh.

Một chu kỳ kinh được mở đầu bằng ngày đầu tiên có kinh của chu kỳ kinh hiện tại và kết thúc bằng ngày đầu tiên có kinh của chu kỳ kinh sau. Độ dài của một chu kỳ kinh bình thường có thể dao động từ 22 đến 35 ngày, giai đoạn hành kinh kéo dài 2-6 ngày, tùy thuộc vào từng người.

Mỗi chu kỳ kinh gồm hai giai đoạn. Giai đoạn nang noãn và giai đoạn hoàng thể. Giai đoạn hoàng thể kéo dài khoảng 14 ngày kể từ khi phóng noãn. Vì vậy thời điểm phóng noãn chính là chiều dài của chu kỳ kinh trừ đi 14. Dựa vào khả năng có thai tại các thời điểm khác nhau trong chu kỳ kinh mà người ta phân ra thành: Thời kỳ an toàn tương đối (ít có khả năng có thai), Thời kỳ an toàn tuyệt đối (không có khả năng có thai) và Thời kỳ không an toàn (khả năng có thai cao).

Ví dụ đối với một chu kỳ kinh điển hình, đều đặn 28 ngày thì khả năng thụ thai tại các thời điểm trong chu kỳ kinh như sau:

- Thời kỳ an toàn tương đối: Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy (thời kỳ hành kinh và sau sạch kinh).

- Thời kỳ không an toàn: Từ ngày thứ tám đến ngày thứ 18 (thời kỳ rụng trứng).

- Thời kỳ an toàn tuyệt đối: Từ ngày thứ 18 đến ngày thứ 28 (thời kỳ chuẩn bị hành kinh).

Trường hợp của bạn, bạn quan hệ vào thời kỳ đang hành kinh, đây là thời kỳ an toàn tương đối nên vẫn có khả năng thụ thai mặc dù bạn chưa xuất tinh. Bạn nên nhớ rằng ngay sau khi dương vật cương lên từ những giọt tinh dịch đầu tiên cũng có thể có chứa tinh trùng. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lo lắng vì khả năng xảy ra thụ thai trong tình huống này sẽ rất thấp.

Bạn nên đưa bạn gái đi khám để tìm nguyên nhân gây ngứa và ra huyết trắng, đồng thời xác định khả năng có thai hay không.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc

Phòng khám nam khoa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội