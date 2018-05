Que thử thai sai kết quả khiến kẻ lo người mừng hụt

Dấu hiệu của ung thư dễ nhầm với mang thai / Thuốc điều hòa kinh nguyệt có làm sai kết quả que thử thai

Vy 22 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Nông Lâm TP HCM, hơn một tháng trước quan hệ với bạn trai có dùng bao cao su nhưng bị rách. Cả 2 rất lo sợ có thai ngoài ý muốn. Đến chu kỳ kinh mà không thấy "đèn đỏ", Vy hốt hoảng mua que thử thai về tự kiểm tra, kết quả là 2 vạch. "Bố mẹ mà biết chuyện có bầu chắc em chết mất. Bạn trai sẵn sàng chịu trách nhiệm nên hai đứa quyết định cưới", Vy nói.

Được gia đình đồng ý, đôi trẻ vội vàng lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Tuy nhiên đến bệnh viện khám sản khoa, bác sĩ cho biết Vy không có thai. Lý do là cô đang uống thuốc dạ dày nên làm sai lệch kết quả của que thử thai. Bạn trai của Vy lập tức quyết định hủy đám cưới và chia tay.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, cho biết có rất nhiều trường hợp que thử thai cho kết quả dương tính giả như Vy. Có người mừng hụt, không ít người phải "cưới gấp chạy bầu".

Theo bác sĩ Thúy, nhiều nguyên nhân khiến que thử thai cho kết quả 2 vạch nhưng không phải có thai. Chẳng hạn như dùng que thử kém chất lượng hoặc quá hạn sử dụng, cách sử dụng không đúng theo hướng dẫn, lấy nước tiểu lẫn cặn bẩn hoặc máu mủ, đang sử dụng các thuốc chứa paracetamol, lợi tiểu, thuốc an thần, kháng co giật, thuốc chứa HCG hỗ trợ sinh sản, phụ nữ bị viêm nhiễm đường sinh dục...

Thực tế không có một phương pháp kiểm tra nào chính xác 100%. Que thử thai có thể cho kết quả sai lệch vì các yếu tố chủ quan hoặc khách quan. Do đó bác sĩ khuyên phụ nữ bị trễ kinh hơn một tuần hoặc chậm nhất trong 3 tháng đầu nên đi khám sản phụ khoa để xác định chính xác có thai hay không. Khám thai còn giúp xác định vị trí thai nằm trong hay ngoài tử cung, vì vậy nên thực hiện sớm để tránh những nguy hiểm do thai ngoài tử cung gây nên. Bên cạnh đó khám thai trong 3 tháng đầu, bác sĩ sẽ giúp bạn ước tính ngày dự sinh, có thể sai lệch 2-3 ngày so với ngày lâm bồn thực sự.

Để tăng độ chính xác của que thử, tốt nhất chị em nên mua sản phẩm có thương hiệu, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thử nước tiểu vào buổi sáng vừa ngủ dậy, lấy giữa dòng tiểu, lượng nước tiểu không vượt quá mũi tên có sẵn trên que thử. Nhúng que thử vào nước tiểu, chờ 3- 5 phút, nếu trên que hiện rõ 2 vạch đậm như nhau thì kết quả dương tính, tức bạn đã có thai.

Thi Trân