Quý ông cảnh giác khi viêm niệu đạo

Chồng mắc lậu vì 'bóc bánh trả tiền' / Đau niệu đạo sau khi quan hệ với bạn gái

Niệu đạo là đoạn ống nối giữa bàng quang đến lỗ tiểu. Niệu đạo là đường ra chung cho cả đường tiểu và đường tinh, do vậy sự nhiễm trùng tại niệu đạo có thể gây tác hại cho cả hệ thống đường tiểu và đường tinh. Viêm niệu đạo thường là vì một tác nhân do lây truyền qua đường tình dục hoặc do tạp trùng.

- Do lậu: Lậu là một trong các tác nhân thường gặp trong bệnh lây qua đường tình dục, có thể gây ra viêm niệu đạo.

- Không do lậu: Viêm niệu đạo do một tác nhân khác không do lậu như Clamydia (nhóm tác nhân gây bệnh lây qua đường tình dục), hoặc từ mầm bệnh khác (vi khuẩn hoặc virus). Những tác nhân khác cũng có thể gây nên viêm niệu đạo như: sau khi đặt thông tiểu, nhiễm nấm, dị ứng xà phòng, hóa chất, chất diệt tinh trùng, sẽ làm hẹp dần niệu đạo.

Khoảng 30% số bệnh nhân viêm niệu đạo không tìm được tác nhân. Một số bệnh nhân có thể bị viêm niệu đạo do lậu và không do lậu cùng lúc.

Ảnh minh họa: Gawker.com.

Ai có thể bị viêm niệu đạo?

Bạn có nguy cơ cao bị viêm niệu đạo nếu có quan hệ tình dục, độ tuổi dưới 35 và thay đổi bạn tình gần đây. Đàn ông quan hệ tình dục đồng giới và những người có quan hệ không dùng bao cao su cũng có nguy cơ cao hơn.

Các triệu chứng thường gặp khi viêm niệu đạo:

- Chảy dịch hoặc mủ vàng - xanh ra lỗ tiểu là dấu hiệu phổ biến nhưng không phải lúc nào cũng có.

- Tiểu đau, tiểu buốt, đôi khi tiểu khó và lắt nhắt nhiều lần.

- Cảm giác ngứa, khó chịu và bị kích thích mắc đi tiểu dọc theo dương vật.

Một số người hoàn toàn không có triệu chứng.

Làm thế nào để bớt viêm niệu đạo?

Các triệu chứng có thể xuất hiện rầm rộ hay nhẹ nhàng, thậm chí có thể mất triệu chứng sau một thời gian, nhưng tác nhân có thể vẫn tồn tại trong niệu đạo và bùng lên triệu chứng vào bất cứ lúc nào.

Vì vậy, bạn vẫn có khả năng còn bị nhiễm và có thể truyền sang cho người quan hệ với mình ngay cả khi các triệu chứng đã bớt đi. Vài loại vi khuẩn khiến viêm niệu đạo ở nam giới (chẳng hạn chlamydia) có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng ở phụ nữ. Một số lưu ý cho bạn:

- Nên đến gặp bác sĩ nam khoa - niệu khoa hoặc da liễu sớm nhất có thể khi thấy có dịch tiết hay ra mủ bất thường, tiểu rát, tiểu buốt, khó tiểu hoặc kích thích đi tiểu nhiều lần.

- Giữ vệ sinh tốt trước và sau khi quan hệ.

- Tự bảo vệ mình bằng bao cao su khi thay đổi bạn tình hoặc với bạn tình mới mà mình không chắc chắn an toàn.

- Uống thật nhiều nước để giúp làm sạch đường tiểu và dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự điều trị qua tham khảo trên mạng hay bạn bè truyền miệng sẽ khiến cho việc điều trị chậm trễ và tăng khả năng kháng thuốc của các chủng vi khuẩn.

Điều quan trọng nhất bạn cần nhớ, ra mủ hay dịch tiết từ niệu đạo không đồng nghĩa hoàn toàn với lậu. Nếu vẫn còn ngộ nhận điều này, bệnh nhân và chính bác sĩ cũng sẽ chỉ điều trị lậu (nhiều khi đúng là lậu, nhiều khi không phải) và hoàn toàn bỏ sót việc tầm soát để tìm các tác nhân khác không phải do lậu để điều trị cho đứt điểm, tránh tình trạng hẹp niệu đạo gây giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh sau này.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn

Trưởng khoa niệu - nam khoa, Bệnh viện quốc tế Thành Đô