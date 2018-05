Quý ông 'ngã ngựa' vì bia rượu ngày Tết 

Trao đổi với VnExpress.net, Thạc sĩ Nguyễn Phương Hồng, Giám đốc trung tâm Nam khoa, Bệnh viện Việt Đức cho biết, vào dịp Tết thói quen sinh hoạt của mọi người thường bị đảo lộn, ăn không ra bữa, ngủ không đủ giấc. Tình trạng này kèm với chế độ dinh dưỡng thừa chất, thuốc lá, bia rượu nhiều khiến sức khỏe nam giới bị ảnh hưởng, đặc biệt là sức khỏe sinh sản.

Tác hại của bia rượu với sức khỏe nói chung dễ nhận thấy khi xuất hiện những triệu chứng mệt mỏi, say rượu nôn trớ, nhức đầu... Còn hậu quả để lại cho sức khỏe sinh sản lại âm ỉ, khó nhận thấy nên nhiều người không biết. "Một phần vì tâm lý ngại, một phần vì những tác hại của bia rượu đến sức khỏe sinh sản không biểu hiện rõ ngay nên ít người đi khám. Do vậy đến nay vẫn chưa có thống kê về tình trạng này, nhưng tác hại của chúng không hề nhỏ", ông nói.

Bác sĩ Hồng giải thích thêm, việc uống quá nhiều bia rượu dịp Tết khiến hạn chế việc sản sinh các nội tiết tố nam testosterone và giảm khả năng sinh tinh. Đây là 2 yếu tố quan trọng giúp sinh lý nam giới khỏe mạnh. Thiếu hụt chúng cùng với việc xáo trộn hoạt động sinh học trong dịp Tết khiến các quý ông giảm khả năng "hành sự". Tình trạng này tiếp diễn 3-5 ngày đã có hại, nếu "tích tiểu thành đại" có thể gây mãn dục sớm.

Thực tế, không ít người đã gặp phải trục trặc trong chuyện chăn gối do rượu bia. Tại một trung tâm tư vấn nam khoa, anh Thành, Giám đốc của công ty xây dựng thổ lộ, chuyện vợ chồng của anh vốn rất thuận buồm xuôi gió. Vậy mà cứ đến Tết, anh không thể "hành sự" được dù rất muốn. Nhiều năm như vậy nên anh sợ dịp Tết này "lịch sử lặp lại", đành đi cầu cứu bác sĩ sớm.

Khi bác sĩ hỏi, anh thừa nhận có uống nhiều bia rượu do phải tiếp khách liên miên nhưng anh nghĩ "cái đó càng giúp hưng phấn chứ sao có thể cản trở" - anh Thành thắc mắc. Đến khi được bác sĩ giải thích, anh mới biết chính các chất lên men chứa cồn là tác nhân khiến anh không thể cương cứng do thiếu lượng testosterone, chưa kể lượng tinh trùng trong những ngày đó giảm sút đáng kể. Chuyện tưởng nhỏ nhưng kéo dài cả tuần liền, lại đúng dịp Tết nên khiến anh và vợ mệt mỏi, thậm chí anh còn bị bà xã "lườm nguýt" vì nảy sinh nhiều nghi vấn.

Mức độ uống rượu bia Số gam cồn uống/ngày Rượu mạnh 40 độ cồn Rượu vang 12 độ cồn Bia 4-5 độ cồn Uống ít 0,1-9,9g (nghĩa là ít hơn 1 đơn vị cồn) < 1 ly 25ml <1 ly 88ml < 1 ly 220ml Uống vừa phải 10-29,9g (1-3 đơn vị cồn) 1-3 ly 25ml

(25-75ml) 1-3 ly 88ml

(88-260ml) 1-3 ly 220ml

(2/3 -2 lon/chai bia 330ml) Uống nhiều >30g

(nhiều hơn 3 đơn vị cồn) > 3 ly 25ml

(> 75ml) > 3 ly 88ml

(>260ml) > 3ly 220ml

(> 2 lon/chai bia 330ml) Uống quá nhiều > 40g

(nhiều hơn 4 đơn vị cồn) > 4 ly 25ml

(> 100ml) > 4 ly 88ml

(>350ml) > 4 ly 220ml

(gần 3 lon/chai bia 330ml) Bảng giới hạn mức bia rượu có thể uống để tránh gây hại cho sức khỏe con người.

Làm kỹ sư, đi công tác quanh năm suốt tháng, Tết đến mới được sum vầy với vợ, anh Quốc cũng không "hoàn thành nghĩa vụ" được dù luôn trong tình trạng "no dồn đói góp". Anh Quốc không thể hiểu nổi lý do, bởi tuổi của anh chưa đến ngưỡng 40 tuổi. Vợ anh tuy tế nhị không nói ra nhưng cũng thoáng chút buồn bã.

Tham khảo nhiều sách báo, anh Quốc biết một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó như nội tiết tố, bia rượu, thậm chí cả thói quen sinh hoạt vì vợ chồng anh lâu ngày mới gặp nhau. Tuy nhiên, tất cả đều khiến anh khó khắc phục. "Tết đến ai chẳng muốn vợ chồng hòa hợp, nhất là mình đi xa về, nhưng ngày lễ, đàn ông không thể không bia rượu, bạn bè, anh em mới chẳng nhẽ từ chối. Cái khó bó cái khôn, Tết này lại vậy thì sợ về nhà luôn", anh Quốc lo lắng.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm nam khoa bệnh viện Việt Đức, Tết đến là dịp đặc biệt, quan trọng nhất là không khí vui vẻ. Quan niệm của nhiều người là ăn uống mới hiếu khách, uống "không say không về" mới là nhiệt tình. Tuy nhiên bác sĩ Hồng khuyên mỗi người cần uống vừa đủ, tùy theo cơ địa của bản thân, uống trong giới hạn cho phép đã được nghiên cứu để vui chứ không phải để say. Điều đó cùng với chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc sẽ giúp nam giới nói riêng, con người nói chung giữ được sức khỏe, có một cái Tết vui vẻ, an toàn.

Theo thống kê của các công ty kinh doanh bia, rượu, thị trường dịp Tết, lượng thành phẩm bán ra tăng khoảng 30-40% so với những ngày thường. Việc uống nhiều bia rượu đã gây ra không ít hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, đây còn là một trong số nguyên nhân đẩy số vụ tai nạn giao thông trong những ngày Tết tăng mạnh.

Xuân Ngọc