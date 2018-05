Quy trình điều trị cơn đau bệnh lý

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Đau Quốc tế (IASP), đau là trải nghiệm cảm giác và cảm xúc khó chịu, kết hợp với tổn thương mô. Cảm giác này vừa báo hiệu một tổn thương thực thể tại chỗ, song cũng có thể là tưởng tượng do tâm lý chủ quan. Tùy mức độ, các cơn đau sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống.

Tùy mức độ, đau sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống.

Tại hội thảo "Hiểu đúng về các bệnh lý đau" do Pfizer tổ chức mới đây, các chuyên gia phân loại cơn đau có thật thành đau thụ cảm và đau do nguyên nhân thần kinh. Trong đó, đau thụ cảm tác động đến các thụ thể đau trên cơ thể (xương, mô mềm, nội tạng…). Đau do nguyên nhân thần kinh khởi phát từ việc rối loạn chức năng hệ thần kinh cảm giác. Tại các cơ sở y tế, các bệnh lý đau thường không được phát hiện, chẩn đoán và điều trị đầy đủ. Thay vì đến gặp bác sĩ, nhiều người vẫn cố gắng chịu đựng cơn đau mạn tính, thâm chí lạm dụng thuốc giảm đau.

Hội thảo "Hiểu đúng về các bệnh lý đau" do Pfizer tổ chức.

Theo TS. BS. Tăng Hà Nam Anh - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, để kiểm soát hiệu quả các bệnh lý đau, bác sĩ phải thăm khám toàn diện, tìm hiểu nguyên nhân và thực hiện đầy đủ 3 bước quy trình điều trị cơn đau. Đó là giảm đau, khắc phục triệu chứng kèm theo và phục hồi chức năng.

Bước đầu tiên giảm đau, bác sĩ phải điều trị từ nguyên nhân, đồng thời cân nhắc chọn thuốc giảm đau phù hợp. Thuốc cần có tác dụng nhanh, hiệu quả kéo dài, ít tác dụng phụ, đã qua kiểm chứng chứng minh lâm sàng về độ an toàn. Bệnh nhân tuyệt đối không tự ý dùng, cần tuân theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Sau khi giảm đau, bệnh nhân không nên bỏ dở quá trình trị liệu. Các triệu chứng kèm theo như mất ngủ, rối loạn cảm xúc… cần được chữa trị triệt để. Giai đoạn phục hồi chức năng sẽ cho phép người bệnh hòa nhập trở lại với cuộc sống thường ngày.

An San