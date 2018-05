Ra huyết trắng là bệnh gì

Tại sao chảy máu vùng kín / Bỗng dưng bị lậu dù không quan hệ bừa bãi

Ảnh minh họa: Womenshealth.

Trả lời:

Bạn bị huyết trắng nhiều và ngứa ở bộ phận sinh dục, là dấu hiệu nghi ngờ viêm âm đạo. Khi bạn quan hệ tình dục vùng mô viêm sẽ dễ bị tổn thương hơn, làm cho bạn đau rát và ra nhiều dịch tiết hơn.

Nguyên nhân gây viêm âm đạo có thể do nhiễm khuẩn âm đạo, do vi nấm Candida albican hoặc do trùng roi Trichomonas vaginalis. Để xác định tác nhân nào gây ra viêm âm đạo cần phải soi tươi huyết trắng. Xét nghiệm này khá đơn giản và có triển khai ở hầu hết các phòng khám sản phụ khoa.

Tuỳ từng tác nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ kê cho bạn loại thuốc kháng sinh hoặc kháng nấm với thời gian sử dụng hợp lý để vừa điều trị dứt điểm vừa tránh tình trạng kháng thuốc.

Thêm vào đó bạn cần phải giữ vệ sinh bộ phận sinh dục của mình, rửa bằng nước sạch và lau khô sau mỗi khi đi vệ sinh, tránh lạm dụng nước rửa phụ khoa khi không cần thiết (chỉ sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ). Thay quần lót thường xuyên, tránh mặc quần quá chật, không nên thường xuyên sử dụng băng vệ sinh hàng ngày khi không hành kinh.

Nếu bạn bị viêm âm đạo tái phát nhiều lần, ngoài điều trị cho bản thân nên điều trị luôn cho người có quan hệ tình dục với bạn, vì có thể hiện tượng tái phát là do tái nhiễm từ bạn tình.

Thân ái.

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Hương