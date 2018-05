Sai lầm cần tránh khi chăm sóc trẻ trong ngày lạnh

Ăn chín uống sôi mặc ấm để tránh bệnh khi trời lạnh / Bệnh viện Hà Nội quá tải trẻ em, người già do trời lạnh kỷ lục

Trong những ngày rét đậm ở miền Bắc, trẻ con ốm phải nhập viện tăng đột biến. Bệnh viện Nhi Trung ương, 3 ngày cuối tuần có đến gần 4.000 lượt bệnh nhi đến khám, tăng cao so với bình thường. Tại Khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân vào viện khám và điều trị tăng không ngừng, bệnh viện luôn trong tình trạng ngột ngạt, chen chúc.

Trẻ nhập viện ngày lạnh do viêm phổi. Ảnh: Lê Nga.

Theo Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, lạnh đột ngột kèm mưa phùn gió bấc là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển gây nhiễm khuẩn đường hô hấp khiến trẻ bị viêm họng, viêm xoang, viêm amidan, viêm phổi. Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, trẻ sẽ bị suy hô hấp dễ dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Lê Bá Tuấn, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi đến khám chủ yếu mắc các bệnh hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, các bệnh tiêu chảy, cúm, chân tay miệng... Trẻ từ một tháng tuổi đến 12 tháng tuổi nhập viện chiếm 80%. Trẻ từ một tháng tuổi đến 6 tháng tuổi nhập viện chủ yếu do mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu chảy. Nhiều trường hợp trẻ nhập viện trong tình trạng rất nặng như suy hô hấp, bác sĩ phải can thiệp truyền dịch, thở máy...

Sức đề kháng của trẻ nhỏ kém, thời tiết thay đổi bé rất dễ mắc bệnh. Rất nhiều trẻ nhập viện do chính cách chăm sóc sai của cha mẹ. Vì quá lo lắng, bảo vệ con trong những ngày lạnh đôi khi lại là nguyên nhân khiến con nhiễm bệnh.

Dưới đây là những sai lầm mà bác sĩ cảnh báo nhiều cha mẹ đang mắc phải khi chăm con trong ngày lạnh:

Ủ ấm quá mức cho trẻ

Theo bác sĩ Dũng, giữ ấm cho trẻ khi trời trở lạnh là điều vô cùng cần thiết. Nhưng vì thân nhiệt của trẻ không giống như người lớn, trẻ sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh nhanh hơn. Mặc quá ấm, trẻ dễ bị ra mồ hôi lưng, đầu. Nếu bố mẹ không sớm nhận thấy điều đó, không cởi bớt áo và lau sạch mồ hôi thì trẻ sẽ bị cảm lạnh, viêm phổi.

Mặc quá nhiều quần áo len sẽ làm cho mồ hôi không thoát ra được, ứ đọng là điều kiện cho mầm bệnh sinh sôi, phát triển. Vì thế, trong mùa đông, các mẹ chỉ nên mặc đủ ấm cho trẻ, lựa chọn các chất liệu vải mềm min, thấm mồ hôi. Đêm ngủ nên kiểm tra lưng cho trẻ, nếu bé toát mồ hôi thì hãy nhanh chóng dùng khăn lau để tránh nhiễm lạnh.

Sưởi ấm bằng cách nằm than

Bước vào những ngày giá rét, người dân cần đặc biệt phải thận trọng với các thiết bị sưởi ấm bằng than tổ ong, than củi. Ở những vùng quê, nhiều sản phụ còn có thói quen nằm than sau sinh. Đã không ít trường hợp cả nhà tử vong do sưởi ấm bằng than. Sai lầm của những trường hợp này là đốt than trong phòng kín.

Theo Giáo sư Trần Hồng Côn, giảng viên hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, than cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra một loại khí cực độc là carbon monoxide (CO), rất nguy hiểm, thậm chí làm cả nhà tử vong. Nạn nhân khi hít phải khí này nặng thì bị tử vong, nhẹ hơn thì để lại di chứng thần kinh - tâm thần. Khí CO là một chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích cho nên khi bị ngộ độc, nạn nhân thường không biết.

Sử dụng thiết bị sưởi sai cách

Nhiều gia đình có điều kiện sử dụng các loại thiết bị sưởi ấm vào mùa đông như điều hòa, máy sưởi. Tuy nhiên, bố mẹ cũng không nên quá lạm dụng vào các thiết bị này, chỉ sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Bởi nếu dùng quá nhiều sẽ khiến cơ thể có nguy cơ mất nước, khô da, nhất là máy sưởi sẽ khiến khô mũi dẫn đến ảnh hưởng hệ hô hấp gây ra khó thở ở trẻ em. Cha mẹ nên để phòng tránh gió lùa nhưng vẫn cần có sự trao đổi không khí, tránh bí bức.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ phòng thích hợp cho trẻ là khoảng 25-28oC. Ngoài ra, có thể dùng máy sưởi, quạt sưởi, song không dùng quá lâu.

Không tắm vì lạnh

Vào đông, nhất là vào những ngày thời tiết lạnh giá, rất nhiều ông bố bà mẹ không dám cho con tắm vì sợ bé bị cảm lạnh, dễ ốm mà chỉ thay quần áo cho bé. Tuy nhiên cha mẹ lại không biết rằng nếu không được tắm rửa sạch sẽ thì bé sẽ rất khó chịu, quấy khóc và chậm lớn. Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo rằng ngay cả những ngày đông, các bé cũng cần được tắm rửa sạch sẽ mới khỏe khoắn. Nhưng khi tắm cho bé phải thật cẩn thận kẻo dễ cảm lạnh hoặc nước nóng quá sẽ khiến bé tổn thương da.

Tránh tắm cho bé sớm quá hoặc muộn quá trong ngày, cũng kiêng không tắm cho bé từ 11h đến 13h. Thời gian lý tưởng nhất là từ 10h đến 10h30 hoặc từ sau 13h đến trước 16h. Mùa đông, không nhất thiết phải ngày nào cũng tắm nhưng vẫn phải vệ sinh hàng ngày cho trẻ. Chỉ cần lau sạch cơ thể với nước ấm và đặc biệt chú ý vệ sinh, lau khô phần cơ thể từ dưới rốn tới chân. Nhiệt độ nước thích hợp cho trẻ tắm mùa đông là từ 33 độ C đến 36 độ C, tắm ở phòng kín gió, có thể 3 ngày tắm một lần.

Lê Nga