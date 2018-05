Sai lầm khi nghĩ bẻ khớp tay gây viêm khớp

Khoảng 25-54% dân số thế giới bẻ khớp tay nhiều lần trong ngày và đây thường bị coi là thói quen xấu, dẫn đến đau nhức và viêm khớp sau này. Tuy vậy, theo MSN, quan niệm trên hoàn toàn sai lầm vì không hề có bằng chứng khoa học.

Ảnh: spectrumhealth.org.

Khi bẻ khớp tay, tiếng "rắc" mà bạn nghe thấy thực chất là do các bong bóng nhỏ trong hoạt dịch bị nổ. Hoạt dịch là chất lỏng có tác dụng bôi trơn vùng tiếp xúc giữa các khớp xương và giảm ma sát để hỗ trợ chuyển động của cơ thể. Bẻ khớp tay mang lại cảm giác dễ chịu bởi khớp được kéo căng, kích thích dây thần kinh trong ngón tay. Bạn sẽ phải chờ 15-30 phút mới bẻ lại được khớp bởi các bong bóng và hoạt dịch cần thời gian để trở lại như cũ.

Nhiều công trình đã chứng minh không có mối liên hệ giữa bẻ khớp tay và viêm khớp, đáng chú ý là nghiên cứu được đăng trên tờ Journal of the American Board of Family Medicine năm 2010. Trong 215 tình nguyện viên tuổi từ 50 đến 89 được theo dõi, tỷ lệ người bẻ khớp tay và không bẻ khớp tay bị viêm khớp lần lượt là 18% và 21.5%. Như vậy không đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân của viêm khớp là thói quen bẻ khớp tay.

Một nghiên cứu thú vị khác do tiến sĩ Donald Unger (Mỹ) lấy cảm hứng từ chính bản thân và gia đình. Ông dùng tay phải bẻ khớp tay trái ít nhất 2 lần mỗi ngày nhưng sau 60 năm, bàn tay trái của tiến sĩ không hề có dấu hiệu viêm khớp.

Tuy vậy, các chuyên gia khuyên bạn không nên bẻ quá nhiều lần vì có thể làm to ngón tay hoặc giảm sức cầm nắm.

Minh Nguyên