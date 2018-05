Sản phụ bị bế sản dịch vì không chịu vận động

Chị Hoa nhập viện trong tình trạng sốt cao 40 độ C, người rét run. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bế sản dịch sau sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Thanh - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết: "Do tử cung sản phụ ít co hồi, nên sản dịch không thoát ra được, gây ứ đọng bên trong kèm theo có nhiễm trùng khiến bệnh nhân sốt cao và đau bụng không ngừng”.

Ứ đọng sản dịch kèm theo nhiễm trùng khiến sản phụ sốt cao và đau bụng không ngừng.

Đây không phải là trường hợp hiếm gặp ở Bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ Thanh nói thêm: “Ứ đọng sản dịch là một trong những tình trạng phổ biến trong giai đoạn hậu sản. Chị Hoa sau sinh không vận động nhiều, dẫn đến tử cung không co hồi, gây ứ đọng sản dịch. Kèm theo vệ sinh không tốt dẫn đến nhiễm trùng. Kết hợp 2 lý do trên khiến bệnh trở nặng”.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thị Hằng, Phó giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ: "Hàng tháng, bệnh viện đều có những trường hợp tái nhập viện vì ứ dịch lòng tử cung, thường kèm theo các triệu chứng nhiễm trùng hậu sản như đau bụng, sốt, sản dịch hôi. Thậm chí có nhiều ca chảy máu ồ ạt, phải truyền máu, hút dịch lòng tử cung, mổ để cầm máu, trường hợp nghiêm trọng hơn phải cắt tử cung khi dùng thuốc không hiệu quả.

Thực tế, sản dịch là hiện tượng sinh lý bình thường sau sinh, nhưng sản phụ không nên chủ quan, đặc biệt là khi thấy có dấu hiệu bất thường.

Để phòng tránh tình trạng này, bác sĩ Quang Thanh khuyên sản phụ chỉ nên nằm nghỉ trong 8 tiếng, sau đó phải vận động, đi lại nhẹ nhàng, vì vận động là yếu tố quan trọng giúp tránh tình trạng bế sản dịch. Ngoài ra, các mẹ cũng nên chú trọng vệ sinh vết mổ, vết may tầng sinh môn để tránh viêm nhiễm, gây nhiễm trùng hậu sản. Việc cho con bú sớm cũng là cách giúp tử cung dễ co hồi, khi người mẹ cho bé bú, cơ thể sẽ tiết ra Oxytocin - chất nội tiết giúp khả năng co hồi tử cung được tốt hơn. Có thể kết hợp với một số bài thuốc dân gian đã được chứng minh tốt cho sức khỏe của phụ nữ sau khi sinh như ngải cứu, rau dền, đặc biệt là nghệ.

Theo bác sĩ Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, dùng nghệ tốt cho sản phụ sau sinh.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bay, nguyên trưởng cơ sở 3 - Trưởng Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM với nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu các loại thảo dược tại Việt Nam, nhất là nghệ, chia sẻ: “Trong dân gian và cả khía cạnh khoa học, nghệ là một vị thuốc, vừa là thực phẩm được tin dùng cho phụ nữ sau sinh. Curcumin có trong nghệ giúp sản phụ tan huyết ứ, đẩy nhanh sản dịch ra ngoài, do tác dụng hành khí phá huyết và tăng co bóp đều đặn cơ tử cung".

Thảo dược này giúp mau lành vết mổ, vết cắt tầng sinh môn, do tác dụng tăng sinh mô hạt. Vết rạn, nám, tàn nhang mờ đi và sáng da nhờ tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tái tạo tế bào da mới, giúp da trở nên hồng hào, mịn màng hơn. Nghệ cũng giúp các mẹ nhanh lấy lại vóc dáng nhờ tác dụng chuyển hóa cholesterol, làm giảm hấp thụ chất béo từ thức ăn, tránh tăng cân ngoài kiểm soát; giúp tan mỡ thừa, săn chắc cơ bụng, trả lại vóc dáng thon gọn cho phụ nữ sau sinh; tăng tiết sữa do hỗ trợ tiêu hóa và giúp hấp thu dưỡng chất.

Vì nghệ tốt cho sức khỏe sản phụ nên các chuyên gia không ngừng nghiên cứu nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng của nghệ, ban đầu là tinh bột nghệ, sau đó là nano curcumin và hiện nay là Novasol curcumin.

Các nhà khoa học Đức đã chứng minh Novasol curcumin đạt sinh khả dụng cao gấp 185 lần so với nghệ thông thường.

Với công nghệ sử dụng màng bao mixen bảo vệ các hạt curcumin siêu nhỏ, giúp chúng không kết dính, đào thải bởi môi trường dạ dày, đồng thời dễ hòa tan vào máu nên tăng khả năng hấp thu. Hoạt chất nghệ mixen (Novasol Curcumin) đã được chứng nhận lâm sàng. Sản phụ có thể tham khảo để hỗ trợ phòng tránh tình trạng ứ đọng sản dịch và chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp sau khi sinh.

