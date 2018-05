Sản phụ mang thai hy hữu ở gan

Thai ngoài tử cung - nguy hiểm nhưng dễ bị bỏ qua / Triệu chứng và cách xử trí thai ngoài tử cung

Ca bệnh được báo cáo tại hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp tổ chức gần đây tại Hà Nội. Mới đầu, chị Hà đến khám tại một bệnh viện sản ở Hà Nội, được chẩn đoán nhân choiro ở gan - một dạng ung thư nhau, nên chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả siêu âm doppler cho thấy dưới gan phải có hình ảnh một túi ối 35mm, chiều dài phôi 22mm.

Theo bác sĩ Đinh Quốc Hưng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), bệnh nhân bị chửa ngoài tử cung, điều đặc biệt là khối thai lại nằm ở gan. Trước đó, chị từng mổ thai ngoài tử cung ở vòi tử cung phải.

Ra máu âm đạo, trễ kinh, đau bụng vùng dưới là biểu hiện ban đầu của chửa ngoài tử cung. Ảnh minh họa: P.N.

Chửa ngoài tử cung không phải là một bệnh quá hiếm gặp. Đây là một hiện tượng thai nghén bất thường. Trứng đã thụ tinh không làm tổ ở tử cung mà ở bất kỳ vị trí nào trên đường di chuyển tới đó. Khối thai có thể gặp ở nhiều vị trí khác nhau như: vòi trứng (phổ biến nhất, chiếm 90%) hoặc trong buồng trứng, cổ tử cung, thậm chí trong ổ bụng.

Tuy vậy, thai trong ổ bụng thì rất hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1,4% trong các trường hợp chửa ngoài tử cung. Trong đó, thai ở gan còn hiếm gặp hơn nhiều, chiếm tỷ lệ 0,03% chửa trong ổ bụng, tỷ lệ tử vong cao gấp 7,7 lần so với chửa ngoài tử cung, do người mẹ dễ chảy máu và có thể choáng do mất máu. Khi khối thai nằm ở gần túi mật và ruột sẽ gây nên các triệu chứng về đường mật và dạ dày ruột.

Với người chửa ở gan, quá trình mang thai không bao giờ được trọn vẹn. Vì thế, các bác sĩ buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật. Bệnh nhân được mổ nội soi bóc tách khối thai có kích thước 3cm, nằm ở cạnh túi mật.

Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cũng cho biết, thai ngoài tử cung mới đầu không có biểu hiện gì đặc trưng ngoài ra máu ở âm đạo, trễ kinh và đau bụng vùng dưới. Vì thế, nhiều chị em tưởng nhầm ra máu là hiện tượng kinh nguyệt bình thường hoặc nghĩ mình bị rong kinh.

Phần lớn trường hợp thai ngoài tử cung ra máu chậm so với ngày kinh dự kiến. Cũng có nhiều người xuất huyết sớm hơn hoặc rơi đúng vào ngày kinh. Khác với hành kinh, hiện tượng chảy máu do chửa ngoài tử cung sẽ kéo dài hơn, máu ra ít một, màu thẫm. Cá biệt có người không bị xuất huyết. Sau khi điều trị thai ngoài tử cung, người bệnh vẫn có thể có thai lại bình thường. Tuy nhiên, nguy cơ thai ngoài tử cung tái phát có thể trên 10%.

Vì thế, để phòng bệnh, chị em nên hạn chế nạo phá thai, giữ gìn vệ sinh tốt, nhất là trong thời gian sau sinh và cho con bú. Khi có viêm nhiễm bộ phận sinh dục nên đi khám, tránh biến chứng viêm dính tắc vòi trứng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau. Đặc biệt khi có hiện tượng chậm kinh, đau bụng dưới ra máu, chị em cần đi khám ngay.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.