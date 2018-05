Sản phụ tử vong nghi sốc thuốc

Chiều 6/5, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình sản phụ Võ Thị Hồng Thúy ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri (Bến Tre), nghi do sốc thuốc. Công an tỉnh Bến Tre đã khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân sản phụ 33 tuổi tử vong.

Theo cơ quan chức năng, chiều 3/5 chị Thúy nhập viện với dấu hiệu trở dạ sinh con đầu lòng. Sáng hôm sau bác sĩ hội chẩn, chẩn đoán chị bất xứng đầu chậu nên quyết định sinh mổ. Chiều 4/5, bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh.

Khi ra phòng hậu phẫu, chị Thúy được truyền dịch, tiêm kháng sinh. Một lúc sau sản phụ co giật, tụt huyết áp và rơi vào tình trạng rung thất nên được xử lý sốc tim 3 lần. Được hồi sức tích cực nhưng huyết áp không cải thiện, sản phụ qua đời sáng 5/5.

Lê Vân