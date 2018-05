Sắp cưới có nên chốt ống dẫn tinh

Tôi và vợ sắp cưới quen nhau đã được 4 năm. Chúng tôi sắp cưới và đều chưa muốn có con. Tôi tìm hiểu trên Internet thì không có nhiều bài báo nói về phương pháp chốt ống dẫn tinh. Tôi muốn hỏi tòa soạn, nếu tôi chốt ống dẫn tinh thì sau bao nhiêu năm phải "mở ra" để đảm bảo khả năng sinh sản của mình. Rồi đến lúc mở ra nhưng tôi vẫn chưa muốn có con thì phải làm như thế nào? (Minh Quân)

Ảnh minh họa: Weheartit.com.

Trả lời:

Chào bạn,

Triệt sản bằng cách thắt ống dẫn tinh, dính bịt ống dẫn tinh hay chốt bịt ống dẫn tinh là những phương pháp triệt sản vĩnh viễn. Vì vậy nó chỉ được áp dụng cho các cặp vợ chồng đã có đủ số con như mong muốn vì sau khi đã triệt sản rồi việc nối lại ống dẫn tinh (trường hợp thắt ống dẫn tinh hoặc dính bịt ống dẫn tinh) hay tháo chốt không phải là đơn giản và chỉ đạt được một tỷ lệ lưu thông ống dẫn tinh nhất định.

Trường hợp của bạn, bạn chưa lập gia đình, chưa có đủ số con hợp lý thì sẽ không có chỉ định áp dụng biện pháp này. Bạn nên đi khám, tư vấn và thảo luận với bác sĩ để tìm ra biện pháp kế hoạch hóa gia đình hợp lý, ví dụ dùng bao cao su kết hợp với tính ngày an toàn theo chu kỳ rụng trứng, hay cũng có thể kết hợp giữa việc tính ngày an toàn với xuất tinh ngoài âm đạo...

Bạn không nên tin vào những lời quảng cáo có cánh cho phương pháp nọ phương pháp kia. Trên thực tế, thắt ống dẫn tinh vẫn là một biện pháp đơn giản, an toàn, hiệu quả và rất kinh tế và việc khôi phục ống dẫn tinh trong trường hợp này đơn giản hơn trong trường hợp dính bịt hay chốt bịt nhiều lần. Chính vì vậy mà cho đến nay thắt ống dẫn tinh vẫn được Hội tiết niệu Mỹ (AUA) khuyến cáo là một biện pháp tiêu chuẩn trong việc phòng tránh thai vĩnh viễn.

Ở Việt Nam, với kỹ thuật thắt ống dẫn tinh không dùng dao kéo, chúng tôi tiến hành thủ thuật này chỉ trong 10-15 phút, người bệnh không đau đớn, sau đó bệnh nhân có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Sau một tháng kiểm tra lại tinh dịch đồ nếu không có tinh trùng trong tinh dịch thì bệnh nhân có thể yên tâm quan hệ tình dục mà không cần phối hợp thêm bất kỳ biện pháp tránh thai nào khác.

Sau khi thắt ống dẫn tinh, nếu vì một lý do nào đó bạn muốn nối lại thì chúng tôi lại sử dụng kính hiển vi phẫu thuật để nối ống dẫn tinh vi phẫu. Nối ống dẫn tinh vi phẫu là một phẫu thuật an toàn và hiệu quả tỷ lệ lưu thông miệng nối lên tới 90%, cao hơn nhiều so với các phương pháp nối thông thường hoặc chỉ dùng kính lúp.

Chúc bạn vui vẻ tìm được biện pháp phù hợp và luôn hạnh phúc.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc

Phòng khám nam khoa BệnhV Đại học Y Hà Nội