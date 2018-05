Stress, thực phẩm chua cay dễ gây ra trào ngược dạ dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là bệnh trào ngược các chất dịch trong dạ dày tá tràng lên thực quản, thanh quản hoặc phổi. Thông thường, chỗ nối giữa thực quản và dạ dày luôn đóng kín, chỉ mở khi ăn uống theo sự điều hòa tự động của hệ thần kinh thực vật. Nếu chỗ nối không đóng mở nhịp nhàng, dịch vị và các chất trong bao tử (HCl, pepsin, men tụy, muối mật...) sẽ trào lên tấn công thực quản; gây viêm, loét, xuất huyết, hẹp hoặc ung thư cơ quan này.

Hàng trăm câu hỏi được độc giả VnExpress gửi tới 2 chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa trong buổi tư vấn trực tuyến "Bệnh trào ngược dạ dày thực quản" diễn ra sáng 14/10. Đối tượng bạn đọc đa phần là giới văn phòng nằm trong độ tuổi từ 25 đến 50. Thói quen sinh hoạt thiếu điều độ được coi là thủ phạm chính gây nguy cơ đau dạ dày.

Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng hiện giữ chức Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115 và Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương hiện giữ chức Trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tại tòa soạn VnExpress.net.

- Chào bác sĩ, tôi năm nay 40 tuổi, bị ho, kèm theo ợ hơi nhẹ. Sau đó mỗi sáng tôi đều bị ợ chua, nôn thốc; giọng khản đặc, khó thở, ngực đau tức, cảm giác bị đè ép, thắt ở ngực. Miệng luôn có vị chua khiến tôi mất hết tự tin trong giao tiếp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả công việc. Bác sĩ có kê toa cho tôi 1 số loại thuốc chữa trị, trong đó có Gaviscon. Tôi tìm hiểu thông tin trên mạng thì thấy 1 số bác sĩ tư vấn thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng ợ chua. Xin hỏi, nếu đơn thuốc hết, tôi có thể mua thêm như trong toa để uống tiếp không ạ? (Tôn Khánh Phương, 40 tuổi)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương - Trưởng đơn vị Tiêu hóa can thiệp, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương:

Chào Phương,

Triệu chứng của bạn nhiều khả năng là do trào ngược dạ dày. Tuy nhiên, bạn cần được khám bệnh cụ thể kiểm tra thêm về tim mạch và hô hấp, đồng thời nội soi dạ dày để có chẩn đoán bệnh chính xác.

Loại thuốc mà bác sĩ đã kê cho bạn có thể giúp giảm triệu chứng ợ chua, ợ nóng. Tuy nhiên, bạn không nên tự ý dùng thuốc kéo dài, mà nên tái khám với bác sĩ trừ phi trường hợp bạn chưa có điều kiện thuận lợi để tái khám lại thì bạn có thể dùng loại thuốc trên trong tối đa một tuần.

- Chào bác sĩ, lúc trước tôi bị trào ngược thực quản, tôi có uống thuốc và cũng đã hết, nhưng mà tôi vẫn hay bị khó tiêu và ợ chua. Tôi rất cần sự tư vấn của bác sĩ. Tôi có cần đến bệnh viện để nội soi không? (bùi văn phẩm, 27 tuổi, d6/7 khu phố 4, TT tân túc, H bình chánh, tphcm)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng - Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân 115:

Chào bạn.

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản phải điều trị trong thời gian dài. Bệnh vẫn có thể tái phát nếu có yếu tố thuận lợi hoặc những nguyên nhân gây trào ngược như stress, chế độ ăn không hợp lý (dùng quá nhiều thực phẩm chua, cay; thuốc lá; rượu bia), hoặc khi bạn có những căn bệnh phải sử dụng các loại thuốc ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày hoặc kích thích trào ngược.

Triệu chứng khó tiêu, ợ chua thường gặp trong bệnh lý trào ngược, nhưng vẫn có thể gặp trong một số bệnh lý khác. Vì vậy, nếu triệu chứng kéo dài hoặc điều trị không giảm, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để được khám và tư vấn điều trị.

- Tôi bị đau bụng và đi khám nội soi. Bác sĩ kết luận viêm hang vị và trào ngược thực quản độ A. Sau uống thuốc 2 tuần tình trạng cũng không tiến triển nhiều vẫn thỉnh thoảng đau và ợ nóng. Vậy xin bác sĩ tư vấn giúp cho tôi về chế độ ăn uống và cách điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ. (Đỗ quang thắng, 32 tuổi)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào bạn,

Trường hợp của bạn có 2 bệnh kèm theo là trào ngược dạ dày và viêm dạ dày.

- Triệu chứng chủ yếu của viêm dạ dày là đau bụng trên rốn và đầy hơi. Có vẻ trường hợp của bạn đây là triệu chứng khó chịu nhất cho bạn.

- Triệu chứng của trào ngược chủ yếu là ợ nóng và ợ trớ thức ăn. Nếu bạn bị triệu chứng này gần như mỗi ngày thì trường hợp của bạn bệnh trào ngược chiếm ưu thế. Nhưng triệu chứng chính của bạn là đau bụng, nên tôi nghĩ trường hợp của bạn bệnh viêm dạ dày ưu thế hơn.

Bạn cần làm các điều sau đây:

- Ăn uống đúng giờ.

- Hạn chế thức ăn cay nóng, rượu bia.

- Tránh suy nghĩ lo lắng quá mức và nhớ ngủ đúng giờ.

- Không nên tự ý dùng những thuốc giảm đau (như đau đầu, đau cơ, đau răng...) vì những thuốc này gây viêm dạ dày rất nhiều.

- Bạn nên đi khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được điều trị theo đúng chuyên khoa.

- Con tôi năm nay 5,5 tuổi, bé ăn rất hay bị ói, hầu như ngày nào bé cũng bị ói. Xin bác sĩ cho tôi biết như vậy cháu có phải mắc chứng bệnh chào ngược thực quản không, cách chữa trị. Xin cảm ơn bác sĩ. (quản trung hiếu, 34 tuổi, linh xuân-thủ đức)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Chào bạn.

Triệu chứng nôn ói ở trẻ nhỏ có thể là biểu hiện của chứng trào ngược. Trong trường hợp này, bạn nên đưa bé đến khám bệnh ở chuyên khoa tiêu hóa để xác định các vấn đề sau:

- Xác định triệu chứng nôn ói có phải là biểu hiện của trào ngược dạ dày thực quản hay không, sau khi bác sĩ thăm khám và làm thêm một số xét nghiệm cận lâm sàng khác. Khi đã xác định đây là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, bác sĩ sẽ tư vấn bạn thay đổi cách chăm sóc bé và sử dụng một vài loại thuốc. Một số biện pháp để giảm triệu chứng trào ngược là: mỗi lần ăn không quá no, tăng số lần ăn trong ngày, kê cao đầu khi ngủ, hạn chế những thức ăn có thể làm tăng triệu chứng của trào ngược.

- Bạn cần phải loại trừ nôn ói là do một bệnh lý khác, ví dụ như: bệnh nhiễm giun sán, viêm loét dạ dày. Trong một số trường hợp, nôn ói cũng có thể là những biểu hiện bệnh lý về thần kinh như rối loạn về tâm lý, động kinh, tổn thương não...

300 câu hỏi được chuyển tới các chuyên gia trong một giờ tư vấn.

- Tôi đã nội soi tất cả 3 lần và có loét (trong vòng 5 năm trở lại đây) vì bị chảy nước dãi rất nhiều sau khi ngủ vậy (ban ngày ít hơn) làm rát họng, đắng miệng, ợ chua rất... rất khó chịu. Đã điều trị rất nhiều bác sĩ và được cho nhiều lọai thuốc: pantoprzol, omeprazol, oesmeprazol, pepsan, gas tropugite, nghệ mật ong... Hiện tại vẫn còn bị xin bác sĩ tư vấn dùm hướng điều trị để được ốn định.

Chân thành cám ơn. (HÙYNH KIM LOAN, 49 tuổi, HÓC MÔN)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào Loan,

Trường hợp của bạn có các vấn đề sau:

- Loét dạ dày nhưng không rõ có bị nhiễm vi trùng Hp trong dạ dày hay không.

- Bạn có triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản làm ảnh hưởng đến thực quản, nhưng nội soi chưa thấy lỡ loét thực quản.

Những điều bạn cần làm là trước mắt bạn nên ngưng tất cả mọi loại thuốc đang dùng, kể cả các loại thuốc cảm ho sổ mũi trong ít nhất 2 tuần lễ; đi khám và nội soi dạ dày để kiểm tra xem tình trạng loét dạ dày có lành chưa, có bị teo niêm mạc dạ dày hay không và quan trọng là có bị nhiễm vi trùng Hp hay không...

Ngoài ra, bạn chú ý hạn chế các thức ăn chiên xào, thức ăn béo, thức ăn cay nóng, cà phê, thuốc lá, rượu bia. Bạn nên ăn những thức ăn mềm lỏng, chia nhỏ bữa ăn, nên ngủ nằm đầu cao, tránh làm việc căng thẳng, tránh thức khuya...

Trong thời gian ngưng thuốc để chờ khám bệnh nội soi lại, nếu bạn khó chịu, bạn có thể sử dụng Sodium Alginate để giảm triệu chứng tạm thời mà không ảnh hưởng đến kết quả nội soi và kết quả tìm vi trùng.

- Xin chào bác sĩ. Tôi có đầy đủ các triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (ợ nóng, ợ chua, bụng cồn cào khi ăn đồ chua hoặc sau khi uống cà phê, bị đau tức ngực sau một đêm ngủ dậy). Dược sĩ có kê cho tôi loại thuốc ức chế axit dạ dày uống kết hợp với men tiêu hóa thì thấy các triệu chứng của bệnh hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, cứ sau khi ngừng thuốc là các triệu chứng lại xuất hiện trở lại, mặc dù tôi đã kiêng hoàn toàn các đồ ăn thức uống gây kích thích dạ dày. Xin hỏi bác sĩ liệu tôi có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh, hay phải tiếp tục uống thuốc để duy trì vô thời hạn? Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Tuấn Anh, 27 tuổi, Đống Đa - Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Chào bạn.

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng trào dịch từ dạ dày lên thực quản từng lúc hay thường xuyên. Bệnh gây ra do nhiều yếu tố tác động như: chế độ làm việc, ăn uống, các loại thuốc uống đi kèm, bất thường giải phẫu, cơ vòng dưới thực quản...

Việc điều trị trào ngược dạ dày thực quản bên cạnh sử dụng thuốc, chúng ta còn phải giảm bớt các yếu tố gây ra nó.

Trong trường hợp của bạn, tình trạng trào ngược dạ dày thực quản hay bị tái lại. Chúng ta cần xem xét các vấn đề sau:

- Thứ nhất là thời gian điều trị có đủ hay không. Thường một đợt điều trị kéo dài ít nhất 8 tuần.

- Các yếu tố tác động gây trào ngược có bị hạn chế hay chưa.

- Thay đổi lối sống và sử dụng thực phẩm có phù hợp hay không.

Trong trường hợp bạn đã điều trị và điều chỉnh các nguy cơ nhưng vẫn bị tái lại, bác sĩ sẽ hướng dẫn cụ thể chế độ điều trị lâu dài. Bác sĩ cũng sẽ tầm soát thêm các biến chứng gây ra do trào ngược, ví dụ như: viêm loét thực quản, xuất huyết thực quản, ung thư thực quản.

- Chào bác sĩ,

Mẹ em khám tổng quát thì được bác sĩ cho hay là bị viêm dạ dày nhưng điều trị không khỏi nên đi khám chuyên khoa thì được bác sĩ bảo trào ngược dạ dày/gerd.

Mẹ em điều trị 2 tuần thì triệu chứng mệt như muốn ngất đi đã giảm, cứ vài ngày lại mệt nhưng giờ bao tử lại nóng rát, không chịu nổi, không ngủ được, không thèm ăn, uống đồ ngọt thì miệng chua. Mẹ em đã giảm cân gần 6kg.



Xin bác sĩ tư vấn có phải mẹ em đang bị trào ngược dạ dày không? Và làm sao giảm nóng rát trong bao tử? Mẹ em đã chia ra nhỏ bữa ăn nhiều lần trong ngày nhưng không đỡ ạ. (Nguyễn Minh Tâm, 18 tuổi)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Tâm mến,

Mẹ em có những vấn đề gồm: viêm dạ dày nhưng không rõ có do vi trùng Hp hay không; tăng tiết a xít dạ dày và trào ngược rất nhiều; có biểu hiện của suy nhược thần kinh; sụt cân đáng kể chưa rõ nguyên nhân.

Theo tôi, trường hợp của mẹ em chắc chắn có hiện tượng trào ngược và để điều trị hiện tượng này thì cần phải kiên trì và lâu dài. Tuy nhiên, vì vấn đề bệnh tật của mẹ em có nhiều, nên cần phải khám bệnh trực tiếp, làm thêm một số xét nghiệm để chẩn đoán tất cả vấn đề như tôi đã nêu của mẹ em. Sau đó phối hợp điều trị thì mới ổn định dần.

Hiện để giảm triệu chứng nóng rát trong dạ dày của mẹ em, mẹ em cần hạn chế thức ăn cay, nóng, chiên xào, các thuốc uống dạng gói nước có thể sử dụng sau ăn 1 giờ, cũng có thể giảm được triệu chứng nóng rát của mẹ em.

- Bố tôi năm nay 62 tuổi, bị bệnh loét dạ dày nhưng một tháng nay, bố tôi khi ăn thức ăn toàn muốn nôn ra, cứ phải ăn một lúc nghỉ một lúc mới ăn tiếp được, kể cả uống nước bố tôi cũng muốn nôn ra ạ. Xin hỏi bác sĩ, bố tôi lên uống thuốc hay tiêm thuốc gì ạ để khi ăn bố tôi không còn bị đầy thức ăn chèn lên cổ nữa. (nguyễn thị thanh hậu, 28 tuổi, tổ 5 - phường duyên hải - TP.Lào Cai)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Chào bạn.

Khi bị loét dạ dày, chúng ta sẽ có nguy cơ bị các biến chứng như: thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày, hẹp môn vị, ung thư dạ dày. Triệu chứng của bố bạn là triệu chứng đáng báo động cần phải khám và nội soi lại để loại trừ các biến chứng nguy hiểm trên.

- Kính gửi bác sĩ Lưu Phương và bác sĩ Tuyết Phượng.

Tôi bị nuốt nghẹn đã hơn 2 năm nay và càng ngày càng nặng hơn, ăn uống rất khó khăn, khi no thì ợ lên thức ăn, còn khi đói thì ợ hơi. Tôi đi khám nội soi thì bác sĩ bảo là bị viêm hang vị và cho thuốc uống nhưng vẫn không khỏi. Tình trang nuốt nghẹn vẫn tiếp diễn, (như có vật gì chặn ở phần dưới cổ), nghẹn đến nổi thức ăn không xuống được và nôn ra hết, khi đó tôi phải ngồi chờ đến 15-20 phút sau mới hết nghẹn và mới tiếp tục ăn. Tình trạng này tiếp diễn thường xuyên, hầu như bữa ăn nào cũng bị như vậy Trầm trọng hơn là khi uống nước cũng nghẹn. Thỉnh thoảng tôi có bị đau nhói phần ngực phía trên dạ dày và rất khó thở, tối nằm ngủ thì dịch vị trào ngược lên gây ho và sặc. Từ đầu năm đến nay tôi đã nội soi 2 lần rồi. Tôi rất cần sự tư vấn của bác sĩ. Tôi nên làm những xét nghiệm gì để tìm ra bệnh và chữa trị dứt điểm? Xin cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Minh Phương, 49 tuổi, Số 101 Trần Phú, TP Huế, tỉnh TT-Huế)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào bạn,

Với triệu chứng của bạn, công với bạn là nữ đồng thời với kết quả nội soi đã có, nếu tuổi bạn dưới 45 thì khả năng bạn bị một trong những bệnh sau đây:

- Rối loạn vận động thực quản: bệnh này thường gặp ở phái nữ và thường kèm theo triệu chứng tim mạch như hồi hộp, mệt, khó thở sau ăn.

- Co thắt tâm vị (tâm vị là chỗ nối giữa thực quản và dạ dày).

- Bạn bị chứng rối loạn thần kinh thực vật hay rối loạn dạng cơ thể: đây là một tình trạng bệnh lý làm ảnh hưởng mất điều hòa hệ thần kinh tự chủ nên có nhiều triệu chứng ở hệ tiêu hóa tim mạch và hô hấp. Bệnh này dễ gặp khi bị stress hay căng thẳng trong công việc và cuộc sống, người thường xuyên lo lắng mất ngủ.

Đối với trường hợp của bạn, tôi nghĩ cần phải khám toàn diện, đánh giá lại các nội tiết tố của bạn, đồng thời cho chụp x-quang thực quản của bạn trong khi nuốt để đánh giá chính xác bệnh lý thực quản của bạn, để có hướng điều trị chính xác nhất.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương

- Chào bác sĩ,



Hơn một năm nay, em bị ợ kể cả khi no hay đói, đều này rất khó chịu. Em có đi khám và xét nghiệm thì kết luận là bị viêm dạ dạy vi khuẩn HP. Em đã uống thuốc theo toa của bác sĩ nhưng cũng không hết bệnh được. Bệnh này khiến em ăn uống rất bất tiện, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Mong bác sĩ cho em lời khuyên.Trân trọng cám ơn bác sĩ! (Ngo Dinh Cuong, 27 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Chào bạn.

Ợ là triệu chứng báo hiệu bệnh lý của đường tiêu hóa trên. Trường hợp của bạn là viêm dạ dày có nhiễm vi khuẩn HP. Vì vậy, việc điều trị của bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

- Điều trị viêm dạ dày và điều chỉnh chế độ làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống để không bị tái phát.

- Tiệt trừ vi trùng HP và tránh bị tái nhiễm.

- Nếu tình trạng viêm dạ dày có kèm theo triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, bạn cần được điều trị đủ thuốc, đủ thời gian, thay đổi lối sống để hạn chế tái phát.

- Chào bác sĩ, tôi hay có tình trạng sau khi ăn (có thể 2-3 tiếng) bị ợ lên thức ăn, thỉnh thoảng thì có vị chua, nhưng thường là không. Việc trào ngược này thì cũng có lúc liên tục trong nhiều ngày và có lúc ngưng. Tôi đã nội soi dạ dày và bị +HP, đã từng chữa lần gần nhất cách đây 1 năm (uống thuống 2 kỳ - 2 tháng) nhưng chưa kiểm tra lại sau đó, Tôi cũng hay bị viêm họng và bác sĩ tai - mũi - họng nói do bị trào ngược gây nên. Cho tôi hỏi, tình trạng trên là gì, làm sao để giải quyết triệt để chuyện này? Xin cám ơn bác sĩ! (Le Truc, 38 tuổi, 628 Vo Van Kiet P1 Q5)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào Trúc,

Tình trạng của bạn ngoài viêm dạ dày do vi trùng HP, bạn có triệu chứng ợ trớ khá điển hình của bệnh trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời bạn cũng bị viêm họng do trào ngược.

Tình trạng của bạn hơi khác với những trường hợp trào ngược khác là bạn bị trào ngược, nhưng chủ yếu là trào ngược những chất không phải a-xít lên thực quản, nên trường hợp này đáp ứng điều trị hơi kém hơn bình thường.

Bạn cần làm là kiên trì điều trị vì trường hợp này cần dùng thuốc lâu dài; về chế độ sinh hoạt bạn cần chú ý tập thể dục để tránh béo bụng, không dùng dây nịt lưng hoặc ngực quá chặt; tránh các động tác khom cuối nhiều; ngủ nằm đầu cao và không nên đi nằm ngay sau ăn.

Ngoài ra, bạn cần đi kiểm tra lại xem vi trùng HP và tình trạng viêm dạ dày đã cải thiện hay chưa.

- Tôi bị viêm họng lâu không khỏi, bác sĩ chuẩn đoán do trào ngược dạ dày. Nội soi được xác nhận viêm hang vị, hiện nay nói hay hát thì đau và rát cổ, ngủ mở quạt thì khô cổ, sáng dậy chua miệng. Xin bác sĩ tư vấn hướng điều trị. Chân thành biết ơn. (Võ Anh Khanh, 52 tuổi, Phường Long Tâm-Tp. Bà Rịa)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Chào bạn.

Trào ngược dạ dày thực quản chỉ có 20% biểu hiện các triệu chứng của đường tiêu hóa. 80% thường có các biểu hiện ngoài đường tiêu hóa như: viêm họng, viêm thanh quản, viêm tai giữa, viêm phế quản, đau ngực không do tim... Vì vậy, nếu tình trạng viêm họng, hoặc khi nói, hát đều bị đau và rát cổ như bạn mô tả có thể là triệu chứng ngoài tiêu hóa của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Do đó, việc điều trị cần nhằm vào 2 mục tiêu:

- Thứ nhất là điều trị các triệu chứng của viêm họng, viêm thanh quản.

- Thứ hai là điều trị trào ngược dạ dày thực quản.

Để đạt được 2 mục tiêu này, bạn cần phải có thời gian và kiên nhẫn theo hướng dẫn của bác sĩ. Bạn cũng cần phải lưu ý các yếu tố làm nặng triệu chứng của bạn, ví dụ như: hạn chế ngủ quạt vì sẽ gây khô cổ, khi ngủ nên nằm đầu cao. Nếu đang đau họng, khàn tiếng, bạn hạn chế nói nhiều, không uống nước đá...

Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng

- Xin hỏi bác sĩ. Tôi hay bị đầy bụng, khi nói chuyện thì mùi hôi miệng rất khó chịu. Có cảm giác khó chịu ở cổ và ngực thường xuyên và thỉnh thoảng tức ngực. Nếu để đói bụng lâu thì sẽ ợ chua và đi cầu lỏng. Xin hỏi những triệu chứng trên có phải là tôi đang bị GERD không? Chân thành cảm ơn bác sĩ và quý báo VnExpress.net ! (Hồ Thanh Yên, 30 tuổi, Đà Nẵng)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Triệu chứng đầy bụng, hôi miệng, khó chịu ở cổ và ngực, ợ chua, đi cầu lỏng có thể gặp trong các bệnh lý sau đây:

- Thường gặp nhất là do trào ngược dạ dày thực quản.

- Ngoài ra cũng cần phải loại trừ những bệnh lý khác cũng có thể gây ra các triệu chứng như vậy như: viêm loét dạ dày, bệnh lý đại tràng, nhiễm ký sinh trùng đường ruột...

Vì vậy, bạn cần đi khám để xác định chẩn đoán và điều trị hiệu quả.

- Tôi đi khám dạ dày bác sĩ kết luận viêm và trào ngược dạ dày, HP dương tính. Xin hỏi bác sĩ bệnh của tôi có điều trị dứt điểm khỏi không? Vi khuẩn HP có phải tác nhân gây ung thư dạ dày? Xin cảm ơn! (Nguyễn xuân trường, 36 tuổi)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào Xuân Trường,

Bạn có triệu chứng đau dạ dày, đã nội soi kiểm tra có vi trùng HP và hiện tại không thấy có dấu hiệu gì của ung thư dạ dày.

Viêm dạ dày do vi trùng HP nếu được điều trị đúng phác đồ và đủ liều thì tỷ lệ thành công lên đến 85-90%. Tuy nhiên, khi uống thuốc điều trị có những tác dụng phụ làm một số bệnh nhân tự ý ngưng thuốc, nên dễ gây kháng thuốc. Thông thường thời gian điều trị tiêu diệt vi trùng này cần tối thiểu là 10 ngày, tối ưu là 2 tuần.

Viêm dạ dày mạn tính kéo dài do vi trùng HP nếu không điều trị triệt để sẽ làm dễ bị ung thư dạ dày hơn bình thường (gấp 10 lần người bình thường), chứ không phải chắc chắn sẽ bị ung thư dạ dày.

- Tôi đang mang bầu tháng thứ 6. Gần đây tôi có hiện tượng nóng ở vùng cổ họng, hoặc phía trên ức. Tháng trước thỉnh thoảng mới bị bây giờ có cảm giác này mỗi ngày. Ợ chua thỉnh thoảng mới xuất hiện. Có phải tôi bị trào ngược dạ dày không? Mong bác sĩ tư vấn giúp. (Thanh Bình, 28 tuổi, Hà Nội)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào Bình,

Trường hợp của bạn chắc chắn bạn bị triệu chứng ợ nóng do trào ngược dạ dày. Hiện tượng này rất thường xảy ra ở phụ nữ có thai do sự thay đổi nội tiết tố khi có thai làm ảnh hưởng đến hoạt động đóng mở chỗ nối thực quản dạ dày (trong y khoa gọi là trào ngược dạ dày do thai kỳ). Ngoài ra, khi thai lớn (trên 24 tuần) thì bắt đầu có thêm hiện tượng trào ngược sinh lý do thay đổi áp lực trong ổ bụng. Do đó, khi thai lớn, bạn sẽ thấy triệu chứng này xuất hiện nhiều hơn.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là:

- Tư vấn với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được sử dụng thuốc thích hợp ít ảnh hưởng tới thai nhi nhất.

- Hạn chế các thức ăn chiên xào và cay nóng.

- Nằm đầu cao khi ngủ.

- Thưa bác sĩ, em bị trào ngược dịch chua khi đánh răng và được chuẩn đoán có virus HP trong dạ dày. Ngoài ra em không có biểu hiện gì đau hay trào ngược dạ dày trong sinh hoạt hàng ngày. Em được uống thuốc và thấy hết nhưng khi ngừng thuốc thì lại tái phát. Mặc dù em ăn chín uống sôi rất cẩn thận. Mong bác sĩ tư vấn cho em để không bị triệu chứng như vậy nữa. Em xin cảm ơn. (Nguyễn Thu Hà, 28 tuổi, Phú Nhuận)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Trào ngược dịch chua khi đánh răng cũng là một trong những triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản và cũng cần điều trị đúng phác đồ, đủ thời gian. Tuy nhiên, ngoài triệu chứng này, bạn không có một triệu chứng nào gây khó chịu khác nên đây vẫn có thể là tình trạng trào ngược sinh lý hay xảy ra ở những người có phản xạ dễ bị kích thích. Vì vậy, nếu đã điều trị mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra triệu chứng, bạn có thể hạn chế bằng cách sử dụng bàn chải mềm, đánh răng nhẹ nhàng, tránh căng thẳng.

- Chào bác sĩ,



Khoảng 5 năm trở lại đây, cháu hay bị tình trạng ợ, nhất là vào buổi tối sau ki ăn no xong, ợ rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy đầy đầy nơi cổ họng. Cháu ăn tối lúc 7h và khoảng tầm 23h mới đi ngủ nhưng tình trạng này không đỡ. Khi nằm xuống thì cứ phải ngồi dậy ợ.

Cháu khi khám bác sĩ thì kết quả bị trào ngược và đau thượng vị, tình hình có đỡ nhưng vẫn không khỏi. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp ạ.



Cháu cám ơn. (Mach Thi To Nga, 26 tuổi, TP.HCM)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào em,

Tình trạng của em có thể do những vấn đề, bao gồm: bệnh của tuyến giáp trạng, viêm họng và viêm amidan mãn tính, rối loạn co thắt thực quản, rối loạn thần kinh thực vật do chế độ ăn uống sinh hoạt không điều độ.

Em cần được khám bệnh toàn diện, kiểm tra tai mũi họng, x-quang phổi, kiểm tra về chức năng tuyến giáp, nội soi dạ dày, kiểm tra vi trùng Hp để có chẩn đoán chính xác và điều trị thích hợp cho em.

Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương

- Em nội soi tháng 11/2014, kết quả là viêm hang vị và viêm thực quản mức độ nhẹ, vi khuẩn âm tính, bác sĩ nói là em bị trào ngược dạ dày thực quản. Mấy tháng gần đây em bị ợ hơi liên tục (hay bị ợ hơi đắng), thường xuyển cảm thấy tức ngực, ho, đau bụng và hay bị nấc cục. Em không biết có cần đi nội soi lại không, uống thuốc nào để hết? Em cũng được giới thiệu uống trà dây, không biết công dụng của nó có đúng không? Mong bác sĩ tư vấn cho em. Em xin cảm ơn. (Trần Kim Phụng, 27 tuổi, 68/7 Lê Văn Linh, P.12, Q.4)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Trào ngược dạ dày thực quản thường được chẩn đoán dựa vào các triệu chứng biểu hiện. Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán là đo pH trong thực quản, tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có nơi nào áp dụng kỹ thuật này. Nội soi thường chỉ để chẩn đoán loại trừ hoặc chẩn đoán biến chứng.

Trường hợp của bạn đã sử dụng thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản nhưng không giảm. Vì vậy, bạn cần phải đi khám lại ở bác sĩ chuyên khoa để xác định triệu chứng của bạn có phải đúng là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Qua đó, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ điều trị cụ thể, đồng thời, bác sĩ sẽ loại trừ những bệnh lý khác nếu có.

Trà dây theo y học cổ truyền trong một số trường hợp có thể dùng để điều trị bệnh lý dạ dày tá tràng. Tuy nhiên, đó chỉ là biện pháp hỗ trợ. Việc điều trị đặc hiệu vẫn phải được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa.

- Tôi xin nói lại toàn bộ triệu chứng của tôi: trào ngược cả ban ngày và ban đêm gây viêm họng, họng muốn sưng, khó nuốt, đau thắt ở thượng vị, đã uống thuốc 5 năm ở 5 bệnh viện lớn, nội soi 5 lần không có vi trùng, chỉ có dị dạng mạch máu, khổ nhất là đây hơi chướng bụng và nước bọt trào lên liên tục. Khi nằm, tôi đã để ý kê cao đầu, nói chung tôi đã làm tất cả những điều các bác sĩ dặn dò, kể cả việc ăn uống kiêng khem, chỉ xin hỏi ngoài thuốc ra tôi có thể làm gì để chữa được bệnh này, tôi sợ thuốc lắm rồi. (trần kim hằng, 52 tuổi, 276/19 thống nhất p. 16 gò vấp tphcm)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Hằng mến!

Với những gì bạn đã kể, tôi nhận thấy bạn đang gặp những vấn đề gồm: có hiện tượng trào ngược dịch vị không phải chất axít lên thực quản; có đầy hơi khó tiêu, nhưng dạ dày bình thường và không có vi trùng Hp; bắt đầu có triệu chứng lo ăn và trầm cảm.

Bạn cần được kiểm tra thêm về viêm gan và bệnh lý mật, kiểm tra giun sán để chắc chắn tình trạng đầy hơi khó tiêu của bạn chỉ là rối loạn tiêu hóa chức năng thông thường. Ngoài ra, bệnh trào ngược không phải chất axít của bạn cần được điều trị duy trì lâu dài và đáp ứng chậm hơn trường hợp trào ngược axít. Do đó, bạn đừng nên quá suy nghĩ lo lắng. Bên cạnh đó, bạn cần được điều trị hỗ trợ thêm về thần kinh để điều hòa hoạt động của hệ tiêu hóa tránh trào ngược và đầy hơi, cũng như giúp bạn tự tin và bớt lo lắng hơn.

- Em hỏi bác sĩ phương pháp chữa bệnh trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả ạ. (Bùi đình tuấn, 32 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Để điều trị hiệu quả một bệnh nói chung cũng như bệnh trào ngược dạ dày nói riêng, chúng ta cần phải xác định các vấn đề:

- Thứ nhất là chẩn đoán có chính xác không.

- Thứ hai là nguyên nhân, yếu tố gây bệnh.

- Thứ ba là những bệnh lý khác đi kèm làm nặng thêm tình trạng bệnh hiện tại.

Như vậy, để điều trị trào ngược dạ dày thực quản hiệu quả, có những cách sau:

- Cần xác định đây đúng là trào ngược dạ dày hay chưa, đã có biến chứng gì, điều trị bên cạnh các loại thuốc đặc trị phải tuân thủ đủ thời gian ít nhất là 8 tuần. Chúng ta cần điều chỉnh lối sống và tránh các yếu tố làm khởi phát triệu chứng trào ngược như: sử dụng chất kích thích (rượu bia, thuốc lá), lúc thì ăn quá no lúc lại nhịn đói quá lâu, ăn khuya, mất ngủ, lo lắng, căng thẳng...

- Điều trị bệnh lý về tiêu hóa đi kèm như: viêm loét dạ dày, tình trạng nhiễm HP.

- Nếu có những bệnh lý cần phải điều trị lâu dài khác, bạn cần tư vấn bác sĩ để lựa chọn các loại thuốc ít ảnh hưởng đến tình trạng trào ngược dạ dày thực quản (ví dụ như các loại thuốc giảm đau, thuốc điều trị khớp, thuốc tăng huyết áp...).

- Chào bác sĩ!

Em bị viêm loét dạ dày và trào ngược thực quản hơn 10 năm. Đã uống thuốc điều trị cách đây 5 năm. Hiện tại mỗi khi ăn uống thỉnh thoảng em bị nghẹn (do để bụng đói ăn quá giờ) những lúc như vậy ăn vào rất hay bị ợ hơi. Thời tiết thay đổi em bị ợ chua. Thỉnh thoảng bị ợ cả thức ăn lên. Đặc biệt mỗi khi nhịn ăn trưa. Đến tối mới ăn. Em rất hay bị đau bụng đi ngoài phân lỏng (Bụng đau quặn từng cơn) đi vài lần thì đỡ đau. (nguyễn hồng hải, 31 tuổi)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào bạn,

Những triệu chứng và bệnh viêm loét dạ dày và trào ngược thực quản của bạn, theo tôi dự đoán là bệnh viêm loét dạ dày ưu thế hơn. Còn trào ngược chỉ là kèm theo. Nguyên nhân theo tôi nghĩ là do chế độ ăn uống của bạn chưa điều độ và không phù hợp (dựa theo những điều bạn kể). Mặc dù viêm loét dạ dày có nguyên nhân thường gặp là do vi trùng Hp, nhưng chế độ sinh hoạt ăn uống cũng là một trong những nguyên nhân đồng thời làm cho bệnh dễ tái phát.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là, bạn nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt cho đúng giờ giấc, hạn chế thức ăn chua cay, thức ăn béo, rượu bia thuốc lá, nội soi dạ dày kiểm tra lại xem viêm loét dạ dày có tiến triển hay đã ngừng lại, đồng thời kiểm tra vi trùng Hp trong dạ dày. Ngoài ra, vì bạn còn có triệu chứng rối loạn đi cầu và đau bụng, nên nhiều khả năng, bạn bị hội chứng ruột kích thích, nhưng vẫn cần phải được xét nghiệm phân và nếu cần phải nội soi cả ruột già để có chẩn đoán chính xác.

- Thưa bác sĩ, khi ăn xong tôi cảm giác thức ăn cứ nằm ở cổ họng không xuống hết, ợ ra thức ăn, hơi thở hôi mất tự tin khi giao tiếp. Tôi muốn hỏi bác sĩ cách chữa như thế nào. (Nguyễn Đình Tuyến, 40 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Triệu chứng bạn mô tả cũng có thể là triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng thường gặp trong các bệnh lý sau:

- Loạn cảm họng.

- Bệnh lý về răng miệng.

- Bệnh lý về đường hô hấp.

Vì vậy, bạn cần được chẩn đoán và điều trị cụ thể mới mang lại hiệu quả cao.

- Chào bác sĩ, cháu năm nay 22 tuổi. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây cháu thường có những triệu chứng sau: Khi đánh răng hoặc khi ăn thức mềm như chuối, rau luộc hoặc khi ăn no thường có hiện tượng buồn nôn, nôn khan. Ngoài ra buổi sáng khi thức dậy thường có cảm giác đắng miệng và cảm giác có nhiều nước miếng. Ngoài ra cháu còn bị viêm mũi dị ứng từ thời gian học cấp 1, thường xuyên sổ mũi và ho nhiều, gần đây khi ho còn cũng kèm cảm giác buồn nôn. Không rõ cháu có bị trào ngược dạ dày thực quản không, mong nhận được lời tư vấn của bác sĩ. Cháu xin cảm ơn. (Lê Anh, 22 tuổi, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Chào Lê Anh,

Triệu chứng buồn nôn và nôn khan của bạn ít khi do trào ngược gây ra mà chủ yếu là do viêm loét dạ dày. Ngoài ra, tình trạng viêm họng mạn tính hay viêm amidan cũng làm cảm giác vướn cổ và buồn nôn. Bên cạnh đó, một số bệnh lý về thận, nội tiết hay bệnh lý về u não cũng gây cảm giác buồn nôn và nôn khan. Tuy nhiên, bạn còn khá trẻ, nên những trường hợp này cũng ít gặp.

Với những triệu chứng của bạn, tôi nghĩ bạn bị viêm loét dạ dày, kèm theo cơ địa dị ứng. Bạn cần đi nội soi dạ dày kiểm tra xem có bị viêm loét và nhiễm vi trùng Hp hay không để có hướng điều trị thích hợp.

- Bác sĩ có thể cho biết về dinh dưỡng, chế độ ăn uống của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Xin cảm ơn bác sĩ. (Phạm Phúc Tường, 52 tuổi, 96/11 Thi Sách - Hải Châu - TP Đà Nẵng)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Để điều trị trào ngược dạ dày thực quản, việc điều chỉnh chế độ ăn uống và làm việc có vai trò vô cùng quan trọng, chúng ta cần tuân theo các lưu ý sau đây:

- Hạn chế các chất kích thích (rượu bia, thuốc lá...), thực phẩm quá chua hoặc quá cay, các loại nước có ga.

- Không nên ăn quá no hoặc nhịn đói quá lâu, buổi ăn tối cách giờ đi ngủ 3-4 tiếng, không nên ăn quá khuya.

- Trong trường hợp triệu chứng trào ngược xảy ra thường xuyên thì phải chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày, không nên ăn quá no cùng một lúc.

- Tránh căng thẳng, lo âu, mất ngủ.

- Lưu ý khi sử dụng các loại thuốc làm nặng thêm tình trạng trào ngược như: thuốc giảm đau, chống viêm...

- Tối ngủ nên nằm kê gối cao khoảng 15 độ so với mặt giường. Đối với các bé nhỏ trong độ tuổi còn ẵm bồng, sau khi bé ăn nên ẵm bé đứng lên để bé ợ chứ không nên cho nằm ngay.

- Chào bác sĩ, tôi là nhân viên văn phòng. Gần đây, tôi thường thấy như bị nghẹn ở cổ, thỉnh thoảng tới mức sặc và buồn nôn. Tôi có cảm giác thỉnh thoảng vùng giữa bụng trống rỗng (không phải đói), hoặc bị nóng từ đoạn đó lên đến gần ức, vòm họng mau bẩn hơn. Đó có phải là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản không, có thể không cần nội soi mà vẫn chẩn đoán và điều trị được không? Tôi rất mong nhận được sự tư vấn của bác sĩ. (Hoàng Thu Hằng, 28 tuổi, Q1 TPHCM)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Với triệu chứng xuất hiện của bạn nhiều khả năng bạn đã bị trào ngược dạ dày thực quản. Để chẩn đoán và có hướng điều trị lâu dài, đồng thời theo dõi biến chứng, bạn nên khám với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được nội soi ít nhất một lần ngoài việc kiểm tra những tổn thương trong thực quản dạ dày của bạn. Nội soi còn có thể kiểm tra xem bạn có nhiễm vi trùng Hp trong dạ dày không.

- Tôi hay bị trào ngược sau khi ăn những chất cay, chua. Vậy tôi phải làm sao. Hiện tôi hay uống thuốc thuộc loại Omeprazole. (Đặng Thị Minh Hồng, 52 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Trào ngược dạ dày thực quản sẽ nặng lên nếu bạn dùng những thực phẩm có tính kích thích thực quản, cụ thể là những thực phẩm chua cay. Vì vậy, để hạn chế trào ngược dạ dày thực quản, bạn phải hạn chế sử dụng các thực phẩm này. Omeprazole là một loại thuốc để điều trị bệnh lý dạ dày tá tràng, việc điều trị kéo dài phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

- Không biết trào ngược dạ dày có gây hôi miệng không ạ. Lưỡi bị đóng nhiều mảng trắng rất hôi có liên quan gì đến bệnh này không ạ. Rất mong nhận được hồi âm của các bác sĩ.

Xin trân trọng cảm ơn. (nguyen duc hoan, 39 tuổi, 17 hai thuong lan ong, vung tau)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Khi bị hôi miệng, lưỡi bị đóng trắng là triệu chứng thường gây khó chịu và ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống của người bệnh. Triệu chứng này cũng rất phức tạp và gặp trong nhiều bệnh lý khác nhau như:

- Bệnh về tiêu hóa: trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét dạ dày, rối loạn tiêu hóa, khó tiêu chứng năng...

- Bệnh về răng miệng như: nấm lưỡi, nha chu, sâu răng...

- Bệnh về tai mũi họng như: viêm mũi xoang, viêm amydale, viêm họng hạt...

- Bệnh về hô hấp như: viêm phế quản, hen phế quản...

Vì vậy, việc điều trị cần phải kiên trì, thăm khám kỹ, điều trị đúng nguyên nhân thì mới mang lại hiệu quả.

Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng

- Sau khi nội soi ở Bệnh viện an Bình, kết quả em bị viêm dạ dày trào ngược thực quản. Em uống thuốc và ăn uống theo lời dặn của bác sĩ thì thấy hết. Nhưng khi ngưng thuốc được 3 tháng thì em thấy bùng hay bị cồn cào dù đói hay no. Em rất ít khi ợ chua hay ợ nóng. Em lại hay bị tiêu chảy nên kiêng những loại thức ăn lạ, nhưng khi ăn cơm bình thường cũng bị. Em có uống men hỗ trợ tiêu hóa thì hết nhưng khi ngưng uống thì bị lại. Khoảng 2-3 tuần e lại bị tiêu chảy vài ngày. Em không bị nhiễm vi khuẩn hp hay vi khuẩn đường ruột vì có thử máu rồi. Bác sĩ cho em hỏi là em nên đi khám ở đâu và điều trị như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn! (Thảo Huỳnh, 24 tuổi, HCM)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Với triệu chứng của bạn, cộng với bạn đã xét nghiệm không có vi trùng gây bệnh ở đường ruột cũng như không có vi trùng Hp trong dạ dày, tôi dự đoán bạn bị trào ngược dạ dày, nhưng chưa gây biến chứng viêm thực quản và bị hội chứng ruột kích thích.

Khi bị 2 bệnh này, bạn cần lưu ý những điểm sau đây:

- Triệu chứng cồn cào và ợ chua rất dễ bị tái phát khi bạn ăn chua cay hoặc uống bia nhiều. Nếu triệu chứng xuất hiện 2 lần trong tuần, bạn nên đi khám lại với bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật để được tư vấn điều trị. Vì đặc điểm bệnh này rất dễ tái phát triệu chứng.

- Bạn hạn chế thức ăn béo và thức ăn chưa nấu chín, chú ý ăn thêm sữa chua sau mỗi bữa ăn chính cũng giúp cải thiện triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và quan trọng bạn không nên tự ý dùng kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, vì việc dùng kháng sinh sẽ dễ gây ra rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột (kháng sinh tôi đề cập ở đây có thể là những kháng sinh trị viêm xoang, viêm họng hay vết thương ngoài da...).

- Dịp này bụng em cứ bị đầy bụng, chướng hơi gây cảm giác khó chịu nhưng không đau, miệng lưỡi thì đắng rát. Em bị dạ dày từ lâu nhưng dịp này không thấy đau mà chỉ thấy đầy hơi. Thế là bị sao ạ, phải điều trị như nào ạ. (đoàn, 36 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Trong tiền căn, bạn đã bị bệnh lý dạ dày, hiện tại, lại có những triệu chứng rối loạn về tiêu hóa như đầy bụng, đắng miệng... Vì vậy, bạn phải khám lại để xác định bệnh và điều trị.

- Bố tôi bị trào ngược thực quản và viêm loét bờ cong nhỏ. Và có hiện tượng đau theo quy luật. Ví dụ: có đợt cách 5 ngày là lại đau,có đợt cách 7 đến 9 ngày lại đau, đã uống thuốc Tây, Đông y, thuốc Nam rất nhiều nhưng không thấy thuyên giảm. Vậy xin hỏi bác sĩ cách điều trị như thế nào. (phạm quang tiến, 33 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Viêm loát bờ cong nhỏ nếu không điều trị đúng sẽ có nguy cơ đưa đến các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là ung thư dạ dày. Vì vậy, trường hợp của bố bạn không nên tự ý sử dụng thuốc, mà phải được khám và nội soi lại để có hướng điều trị hiệu quả ngăn ngừa biến chứng.

- Gửi bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng. Chào bác sĩ, tôi bị viêm dạ dày, triệu chứng chính là nóng rát ở mõm xương ức, ợ hơi. Đi khám ở bệnh viện, bác sĩ cho thuốc ức chế bơm proton thì triệu chứng cải thiện, tuy nhiên khi ngừng thuốc thì bệnh lại tái phát. Vậy nếu dùng thuốc một đợt khoảng 1 tháng rồi ngưng 2 tháng rồi lại dùng tiếp như vậy có ảnh hưởng gì không. Cám ơn bác sĩ. (Đặng Hiếu)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Thuốc ức chế bơm proton là một loại thuốc đặc trị cho bệnh lý viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên, khi sử dụng vẫn có một vài tác dụng không mong muốn. Ngoài ra, có nhiều nhóm thuốc ức chế bơm proton khác nhau, hiệu quả tùy từng đối tượng khác nhau. Vì vậy, bạn phải sử dụng theo đúng như chỉ dẫn của bác sĩ về liều lượng và thời gian. Nếu việc điều trị không hiệu quả, bạn nên tư vấn bác sĩ để có phác đồ điều trị cụ thể, chứ không nên tự ý uống thuốc như bạn mô tả.

- Chào Bác sĩ,

Em đi nội soi dạ dày bác sĩ kết luận viêm hang vị dạ dày (có HP) cho thuốc uống thấy bớt nhưng dạo này em hay bị ợ hơi nhất là vừa ăn xong thỉnh thoảng bị sôi bụng, ăn uống không mắc nghẹn nhưng cảm giác vướng ở họng. Mong sự tư vấn của các bác sĩ để có cách điều trị hợp lý. (Nguyễn Thị Phương Liên, 39 tuổi, Long An)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Viêm dạ dày do vi trùng Hp sau khi điều trị xong bạn phải ngưng thuốc trong 3-4 tuần, rồi nội soi kiểm tra lại để chắc chắn đã sạch vi trùng Hp và tình trạng viêm dạ dày có cải thiện.

Mặc dù có thể bạn đã điều trị sạch vi trùng Hp, nhưng viêm dạ dày vẫn có thể tái phát do những nguyên nhân không liên quan đến vi trùng Hp như: mất ngủ; căng thẳng trong công việc, sinh hoạt; do dùng một số thuốc có ảnh hưởng đến dạ dày; rượu bia thuốc lá.

Trường hợp của bạn, tôi nghĩ, bạn bị viêm dạ dày tái phát do chế độ ăn uống hoặc sinh hoạt chưa phù hợp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên đi kiểm tra lại để chắc chắn vi trùng Hp còn hay không.

- Chào bác sĩ,



Gần đây em hay có cảm giác tức và nóng thượng vị, hoặc cảm giác giống như hơi bị nghẹn trên vùng thượng vị mặc dù không ăn gì và hay bị ợ hơi ngay cả lúc đói. Em bị chứng thở không sâu, luôn phải hít thật sâu thì cảm giác mới đủ không khí cho cơ thể còn không mà thở bình thường thì người rất ngột ngạt mà như thiếu oxy, em đã từng đi khám ở viện và bác sĩ nói em bị suy nhược, có bác sĩ nói em bị dạ dày. Kính nhờ bác cho lời khuyên. Em cám ơn. (Nguyễn Hà Châu, 37 tuổi, Hà Đông, Hà Nội.)

- Bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương:

Bạn cần trả lời những câu hỏi sau đây của tôi:

- Gần đây có khó ngủ không?

- Gần đây có hay suy nghĩ vẩn vơ?

- Gần đây có ngủ gặp ác mộng nhiều không?

- Trong gia đình và trong cơ quan có cãi vả hay có áp lực gì hay không?

Nếu bạn trả lời có trong ít nhất một trong 4 câu này thì nhiều khả năng bạn đang mắc bệnh viêm dạ dày do stress kèm theo bệnh rối loạn dạng cơ thể (đây là một bệnh làm rối loạn hệ thần kinh tự động điều hòa các cơ quan nội tạng trong cơ thể, thường nhất là hệ hô hấp, hệ tim mạch và hệ tiêu hóa).

Bạn cần phải được khám bệnh toàn diện để loại trừ các bệnh lý về nội tiết tố, bệnh lý tim mạch và hô hấp. Ngoài ra, bạn cần được nội soi dạ dày.

- Tôi bị bệnh trào ngược dạ dày và HP đã nội soi và điều tri rồi, nhưng do công việc nhiều nên vẫn bị tái phát thường xuyên. Xin hỏi bác sĩ có cách nào điều trị hết hẳn không? (Hoàng Vũ Lệ Thanh)

- Bác sĩ Lê Thị Tuyết Phượng:

Trào ngược dạ dày thực quản có nhiều triệu chứng biểu hiện khác nhau, từ các triệu chứng tại đường tiêu hóa như: ợ, trớ, buồn nôn, nôn, nuốt nghẹn, đau vùng sau xương ức... đến các triệu chứng ngoài đường tiêu hóa như: viêm họng, viêm thanh quản, ho kéo dài, đắng miệng, đau ngực không do tim...

Chẩn đoán dựa vào các triệu chứng biểu hiện và một vài khảo sát cận lâm sàng. Nội soi thường dùng để chẩn đoán các biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản như: viêm loét thực quản, xuất huyết thực quản, ung thư thực quản.

Điều trị bên cạnh sử dụng các loại thuốc được chỉ định bởi các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa như Alginate sodium, ức chế bơm proton, điều hòa vận động dạ dày..., chúng ta cần phải điều chỉnh chế độ ăn và lối sống, hạn chế rượu bia, các chất kích thích, tránh căng thẳng, lo âu kéo dài.

Nhiễm vi trùng HP cũng là một trong những yếu tố gây bệnh và làm nặng thêm tình trạng bệnh, việc tiệt trừ HP đòi hỏi phải được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa. Sau khi tiệt trừ, cần có những biện pháp để hạn chế tái nhiễm như: uống chung ly, sử dụng chung một chén nước chấm, dùng đũa của mình để gắp thức ăn cho người khác...

Do trào ngược dạ dày thực quản thường liên quan đến nhiều yếu tố trong cuộc sống và các thực phẩm sử dụng, tình trạng tâm thần kinh nên bệnh vẫn có thể tái phát. Khi có triệu chứng tái phát, bạn cũng đừng nên quá lo lắng, vì lo lắng nhiều sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh và việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

Do thời gian có hạn nên các bác sĩ chưa giải đáp hết các thắc mắc của độc giả về bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Độc giả có thể gửi câu hỏi vào http://traonguocdadaythucquan.khoe24h.vn/ để được bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương tiếp tục tư vấn.

VnExpress