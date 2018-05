Sự tấn công thầm lặng 'chết người' của HPV

Không chỉ là virus gây u nhú ở người, dẫn đến những bệnh ung thư nguy hiểm, HPV còn là nguyên nhân gây mụn cóc ở bàn tay, bàn chân và sùi mào gà ở vùng hậu môn - sinh dục. Những bệnh này tuy không gây chết người nhưng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm người bệnh xấu hổ và giảm chất lượng cuộc sống.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Kiều Dung, Giảng viên Bộ môn sản Đại học Y dược TP HCM cho biết, ít nhất 50% dân số trong độ tuổi sinh hoạt tình dục có nguy cơ bị nhiễm HPV vào một thời điểm nào đó trong đời. Nam hay nữ đều có khả năng bị HPV tấn công. Virus này chủ yếu lây truyền qua đường tình dục. Nếu chưa từng quan hệ tình dục thì khả năng mắc HPV sẽ giảm đi đáng kể, nhưng không có nghĩa là không bị nhiễm vì ngoài đường tình dục, HPV có thể lây qua các đường khác như tiếp xúc da kề da, có vết trầy xước trong trường hợp dùng chung quần áo, dụng cụ cắt móng tay...

Nên tiêm phòng sớm để ngăn ngừa khả năng nhiễm HPV típ nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Hữu Nghĩa, Trưởng khoa Xét nghiệm sinh học lâm sàng, Viện Pasteur TP HCM, cho biết: HPV có khả năng lây lan dễ dàng và rộng rãi do hầu hết các trường hợp nhiễm virus này không có biểu hiện triệu chứng trên lâm sàng. Hơn nữa, đa số người nhiễm không biết mình nhiễm nên vô tình truyền bệnh cho bạn tình.

Có hơn 100 loại HPV, trong đó có khoảng 40 loại gây bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục và có 15 loại được liệt vào hạng "độc" cho sức khỏe, có nguy cơ gây ung thư. Gánh nặng bệnh lý toàn cầu HPV là kẻ thù giấu mặt, tấn công một cách thầm lặng nhưng để lại hậu quả nguy hại rất khó lường.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh, Giảng viên Bộ môn Ung thư Đại học Y dược TP HCM, khoảng 80% các trường hợp nhiễm HPV sẽ tự khỏi. Tuy nhiên nhiều trường hợp, nhiễm HPV âm thầm tiến triển dẫn đến các bệnh ở vùng hậu môn - sinh dục như sùi mào gà, đặc biệt có thể gây các tổn thương tiền ung thư và ung thư ở cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật và hậu môn.

Ung thư cổ tử cung là căn bệnh gây chết người nhiều thứ hai trong các loại ung thư ở phụ nữ, chủ yếu do HPV típ 16, 18 gây ra, chiếm 70% các trường hợp ung thư cổ tử cung. Ước tính hiện nay trên thế giới có 630 triệu người nhiễm HPV, mỗi ngày có 750 phụ nữ (hơn 400 người ở châu Á) chết vì căn bệnh này, Việt Nam có 7 phụ nữ chết mỗi ngày.

Khoảng 90% sùi mào gà ở cơ quan sinh dục là do típ HPV 6 và 11 gây ra. Mào gà sinh dục thường diễn tiến âm thầm, không gây đau, ngứa, biểu hiện là bề mặt sần sùi, màu hồng hoặc đỏ, mềm, ẩm ướt, có thể có cuống, đụng vào dễ chảy máu. Bệnh có thể phát triển rất lớn ở bệnh nhân đến khám trễ. Đây là bệnh lây qua đường tình dục, tái phát nhiều lần, khó điều trị dứt điểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của người bệnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Kiều Dung khuyến cáo có 2 điều cần nhớ để ngăn ngừa HPV hiệu quả là: tiêm phòng sớm và có đời sống tình dục lành mạnh. Tiêm phòng bằng vắc xin ngừa các típ HPV nguy cơ cao gây ung thư như típ 16, 18 hay típ 6, 11 gây bệnh sùi mào gà, mụn cóc sinh dục được coi là chiến lược phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài tiêm vắc xin và có đời sống tình dục lành mạnh, riêng nữ giới cần chủ động đến các trung tâm y tế để khám phụ khoa định kỳ, làm xét nghiệm PAP (Pap’s smear) nhằm tầm soát sớm ung thư cổ tử cung do HPV gây ra.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Hữu Nghĩa cho biết thêm, điều may mắn là những căn bệnh nguy hiểm do HPV gây ra không phải dạng bệnh mắc phải là chết. Bệnh có thời gian tiến triển rất dài, thường là do quá trình viêm nhiễm kéo dài vì thế nếu được tầm soát phát hiện sớm thì khả năng chữa khỏi là rất cao.

Vắc xin tứ giá ngừa HPV giúp phòng ngừa 4 típ HPV 6, 11, 16, 18, đồng thời được chỉ định để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo, mào gà sinh dục và ung thư hậu môn ở nam giới. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng loại vắc xin này trên 25.000 đối tượng trên toàn thế giới cho thấy: nó có thể ngừa được 99% các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung liên quan đến HPV 16 và 18 và ung thư cổ tử cung không xâm lấn; 95% trường hợp loạn sản cổ tử cung mức độ thấp (tổn thương mức độ thấp) và tổn thương tiền ung thư gây ra bởi HPV 6, 11, 16 hay 18; 99% trường hợp sùi mào gà sinh dục gây ra bởi HPV 6 và 11. Bạn có thể đến Viện Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện sản phụ khoa hoặc truy cập website http://www.hpvinfo.vn, gọi 1800545459 để được bác sĩ tư vấn .

Ngọc Bích