Tắc vòi trứng - thủ phạm gây vô sinh ở phụ nữ

Vị trí của vòi trứng ở cơ quan sinh sản nữ. Ảnh: soyteangiang.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn giải thích một người phụ nữ thường có 2 buồng trứng và 2 vòi trứng. Hiện tượng tắc vòi trứng có thể xảy ra ở một hoặc cả 2 vòi.

Nguyên nhân có thể do viêm nhiễm phụ khoa chủ quan hoặc khách quan. Các viêm nhiễm này có cơ hội đi đến vòi trứng và tiếp tục gây viêm, sưng, đau tại đây và gây hiện tượng tắc hoặc hẹp vòi trứng. Trong quá trình khám chữa bệnh, bác sĩ Thúy từng gặp nhiều trường hợp phụ nữ bị tắc vòi trứng do nạo phá thai tại các cơ sở không đảm bảo, vệ sinh phụ khoa không đúng, viêm nhiễm do quan hệ tình dục không an toàn, cũng có trường hợp do dị tật bẩm sinh.

Để chẩn đoán có tắc vòi trứng hay không, không thể chỉ dựa vào thăm khám đơn thuần. Bệnh nhân phải đến bệnh viện, để được chẩn đoán hình ảnh HSG, nội soi và làm các xét nghiệm chuyên khoa. Ngoài các triệu chứng nói trên, nếu bị tắc vòi trứng, chị em có thể bị tăng dịch tiết âm đạo, đau khi giao hợp, rối loạn chức năng tiêu hóa, mệt mỏi… Các triệu chứng này bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác nếu không được chụp, khám, xét nghiệm cẩn thận. Vì vậy, bác sĩ khuyên chị em nếu có một trong những dấu hiệu trên nên đi khám sớm để có phương án can thiệp kịp thời.

Nếu không được điều trị kịp thời, tắc vòi trứng có thể dẫn đến vô sinh. Ống dẫn trứng đóng vai trò đường dẫn để trứng và tinh trùng gặp nhau. Nếu ống dẫn trứng bị tắc thì việc gặp gỡ để thụ tinh bị cản trở, trường hợp tắc một trong 2 vòi thì vẫn có khả năng thụ thai. Nếu hẹp vòi trứng thì trứng bị kẹt lại tại ống dẫn trứng dẫn đến thai ngoài tử cung. Nếu tắc hoàn toàn cả 2 vòi trứng sẽ gây vô sinh. Hơn nữa, vòi trứng bị tổn thương cũng có thể ảnh hưởng đến cơ chế rụng trứng, dẫn đến rối loạn rụng trứng và kinh nguyệt, khó phán đoán thời điểm rụng trứng để quan hệ, làm cho tỷ lệ thụ thai thành công giảm đi. Chính vì vậy, tắc vòi trứng được coi là một trong những nguy cơ lớn gây vô sinh ở phụ nữ.

Khi bệnh nhân đã làm đầy đủ các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cơ bản cho kết quả tắc vòi trứng, bác sĩ sẽ căn cứ vào độ tuổi và tiền sử sản khoa, để tư vấn mổ nội soi. Trường hợp bệnh nhân bị tắc cả 2 vòi trứng mà mong muốn có con thường phải thụ tinh trong ống nghiệm.

