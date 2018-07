Tại sao bạn bị say khi uống cà phê?

Cách nhận biết cà phê thật và cà phê trộn tạp chất

Bạn Huỳnh Thảo, sinh viên năm hai trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM thường uống cà phê giúp đầu óc tỉnh táo để thi cử. Gần đây Thảo uống cà phê thì hay gặp tình trạng choáng váng, xây xẩm, chóng mặt. Cô đến bác sĩ khám mới biết là bị say cà phê.

Bác sĩ Phan Mỹ Hạnh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn giải thích, say cà phê là tình trạng uống quá liều caffeine có trong cà phê. Lượng caffeine cao có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn nhịp tim (tăng nhịp tim, rung nhĩ) và co giật, mất cân bằng nội tiết tố. Nếu bạn hiếm khi tiêu thụ caffeine, cơ thể có thể nhạy cảm đặc biệt với nó, vì vậy tránh dùng quá nhiều cùng một lúc.

Say cà phê.



Say cà phê thường có triệu chứng choáng váng, tiêu chảy, khát nước, mất ngủ, đau đầu, sốt, cáu gắt. Trường hợp nặng thường gây khó thở, ói mửa, ảo giác, lú lẫn, tức ngực, nhịp tim bất thường hoặc nhanh, cử động cơ không kiểm soát được, co giật. Một số triệu chứng nhẹ như buồn nôn và co thắt cơ. Nặng hơn có thể kèm theo nôn mửa, thở nhanh và sốc. Theo bác sĩ Hạnh, em bé cũng có thể bị quá liều caffeine do sữa mẹ chứa quá nhiều caffeine.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo, mỗi ngày cho người lớn khỏe mạnh uống lượng caffeine 400 mg. Quá liều caffeine có thể xảy ra nếu bạn uống nhiều hơn lượng này. Thanh thiếu niên nên uống dưới 100 mg caffeine mỗi ngày. Phụ nữ mang thai hạn chế caffeine.

Thời gian bán hủy trong máu của caffeine từ 1,5 đến 9,5 giờ, khi ấy nồng độ caffeine trong máu của bạn giảm còn một nửa số lượng ban đầu. Vì vậy bạn cần:

- Theo dõi phản ứng cơ thể để xác định xem đã uống bao nhiêu là vừa đủ.

- Chỉ nên uống khoảng 250 mg mỗi ngày nếu bạn không chắc chắn về sự dung nạp của cơ thể.

- Không uống caffeine vào buổi chiều muộn để tránh các vấn đề về giấc ngủ.

- Giảm lượng cà phê hoặc chuyển sang trà nếu có vấn đề về tiêu hóa.

- Nếu bạn cảm thấy huyết áp tăng, nhịp tim thay đổi nên cắt, giảm lượng cà phê đang dùng.

Cách xử trí khi quá liều caffeine

Nếu triệu chứng nhẹ, bạn có thể đợi cho đến khi caffein không còn trong cơ thể hoặc tự điều trị như uống nhiều nước, tập thể dục nhẹ.

Ăn nhiều thực phẩm giàu kali hoặc magiê, chẳng hạn như chuối hoặc rau lá xanh đậm.

Nếu nặng hơn bạn nên đến khám bác sĩ hoặc vào bệnh viện để được điều trị tích cực như uống than hoạt tính, rửa dạ dày và theo dõi nhịp tim, thở oxy khi cần.

Cao Khẩm